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Άφθονο γέλιο στο Κιλκίς όταν ακρίδα διέκοψε την παράσταση Ιορδανίδη–Ματίκα

Μια απρόσμενη «guest εμφάνιση» ακρίδας προκάλεσε διακοπή και αυτοσχέδιους διαλόγους στη σκηνή της παράστασης «Θέλω να σου κρατάω το χέρι» στο Κιλκίς. Το κοινό αντέδρασε με γέλια, ενώ οι ηθοποιοί χειρίστηκαν το περιστατικό με χιούμορ και αυτοσχεδιασμό.

Από Ιάκωβος Μιχαηλίδης Ανταποκριτής IA στο Κιλκίς

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Άφθονο γέλιο στο Κιλκίς όταν ακρίδα διέκοψε την παράσταση Ιορδανίδη–Ματίκα
©Εικονογράφηση AI Ιάκωβος Μιχαηλίδης / showtimecy.com

Απρόσμενος επισκέπτης στη σκηνή του Κιλκίς

Κατά τη διάρκεια της παράστασης «Θέλω να σου κρατάω το χέρι» στο Κιλκίς, που πρωταγωνιστούν ο Τάσος Ιορδανίδης και η Θάλεια Ματίκα, μια ακρίδα εισήλθε στη σκηνή και προκάλεσε σύντομη αναστάτωση. Το επεισόδιο καταγράφηκε σε βίντεο που ανάρτησαν οι ηθοποιοί στα κοινωνικά δίκτυα, μετατρέποντας για λίγα λεπτά την ροή του έργου σε αυτοσχέδιο θέατρο με το κοινό να γοητεύεται και να ξεσπά σε γέλια.

Οι πρωταγωνιστές προσπάθησαν αρχικά να απομακρύνουν το έντομο χωρίς βία, ενώ παράλληλα ενσωμάτωσαν την απρόσκλητη παρουσία του στις ατάκες τους. Στιγμές αυτοσχεδιασμού περιλάμβαναν τον Ιορδανίδη να απευθύνεται στην ακρίδα με χιουμοριστικό τόνο («θα χοροπηδήσω κι εγώ, πάμε να χοροπηδήσουμε παρέα») και τη Ματίκα να εκφράζει τρόμο αλλά και την επιθυμία να μην πληγωθεί το ζώο.

  • Τοποθεσία: Κιλκίς
  • Παράσταση: «Θέλω να σου κρατάω το χέρι»
  • Πρωταγωνιστές: Τάσος Ιορδανίδης, Θάλεια Ματίκα
«Φύγε γιατί είναι ευαίσθητη, είναι από το αστικό κέντρο η κυρία» — φράση που ακούστηκε από τον Τάσο Ιορδανίδη κατά το περιστατικό.

Το περιστατικό κορυφώθηκε όταν θεατής υπέδειξε τη θέση της ακρίδας, με αποτέλεσμα η Ματίκα να αντιδρά έντρομη και να επικαλεστεί θρησκευτική έκφραση, ενώ ο Ιορδανίδης επιχείρησε να εγκλωβίσει το έντομο με ένα αναποδογυρισμένο ποτήρι, χωρίς τελικά να το πετύχει αμέσως. Σε ένα σημείο οι ηθοποιοί σχολίασαν αυτοσαρκαστικά πως «γίναμε ρεζίλι στην Κεντρική Μακεδονία», με το κοινό να συμμετέχει ενεργά στις προσπάθειες απομάκρυνσης.

Αυτό που προκάλεσε ενδιαφέρον είναι ο τρόπος με τον οποίο οι ηθοποιοί διαχειρίστηκαν το απρόοπτο: όχι ως πρόβλημα που θα διακόψει οριστικά την παράσταση, αλλά ως υλικό για αυτοσχεδιασμό, διατήρηση του σεβασμού προς το ζώο και ψυχραιμία· στοιχεία που εκτιμήθηκαν από τους παρευρισκόμενους και καταγράφηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

ΣτοιχείοΠληροφορία
Ημερομηνία δημοσίευσηςΣτις αναφορές της ημέρας
ΕκδήλωσηΘεατρική παράσταση στο Κιλκίς
Αντίδραση κοινούΓέλια και συμμετοχή

Για την τοπική κοινότητα του Κιλκίς το γεγονός λειτουργεί διττά: αφενός ως ευχάριστο ανάγνωσμα που αναδεικνύει ζωντάνια στις πολιτιστικές δραστηριες της πόλης, αφετέρου υπενθυμίζει τις προκλήσεις που μπορεί να επιφέρει η παρουσία εντόμων σε ανοικτούς ή ημι-ανοιχτούς χώρους κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Οι διοργανωτές και οι θεατές φαίνεται πως διατήρησαν θετική διάθεση, με την παράσταση να συνεχίζεται μετά το επεισόδιο.

Η παρουσίαση του συμβάντος από τα μέσα συνοδεύτηκε από το σχετικό βίντεο, το οποίο δίνει άμεση εικόνα της αλληλεπίδρασης ηθοποιών και κοινού με τον απρόσκλητο «guest star». Για τους κατοίκους του Κιλκίς η ιστορία αυτή αποτελεί μια ανάλαφρη στιγμή πολιτιστικής καθημερινότητας, που σχολιάστηκε ευρέως στα κοινωνικά δίκτυα και στα τοπικά δίκτυα ενημέρωσης.

Σχετικά θέματα Θέατρο Ιορδανίδης Ματίκα πολιτισμός

Πηγές

Ιάκωβος Μιχαηλίδης
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