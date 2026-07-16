Υπό έλεγχο η φωτιά στο Πολύκαστρο — δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο

Η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση κοντά στο Πολύκαστρο τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο χάρη στην άμεση επέμβαση πυροσβεστικών και τοπικών μέσων.

Άμεση επέμβαση απέτρεψε την εξάπλωση

Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 14:00 σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση κοντά στο Πολύκαστρο του νομού Κιλκίς τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο, χωρίς να υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και εναέριες μονάδες, ενώ στο συντονισμό συμμετείχαν και τοπικοί φορείς που συνέβαλαν στην οριοθέτηση του συμβάντος και στην πρόληψη πιθανής επέκτασης.

Επίγειες δυνάμεις: 34 πυροσβέστες και 12 πυροσβεστικά οχήματα , μαζί με ομάδα πεζοπόρου τμήματος.

και , μαζί με ομάδα πεζοπόρου τμήματος. Εναέρια συνδρομή: 2 αεροσκάφη που πραγματοποίησαν ρίψεις νερού.

που πραγματοποίησαν ρίψεις νερού. Τοπική υποστήριξη: εθελοντές και μηχανήματα του Δήμου Παιονίας (μηχάνημα έργου, υδροφόρες).

Αποτίμηση και τοπικές συνέπειες

Η γρήγορη ανταπόκριση των δυνάμεων περιόρισε τον κίνδυνο για κατοικημένες περιοχές και γεωργικές εκτάσεις. Η συμμετοχή των τοπικών μηχανημάτων και των εθελοντών ήταν καθοριστική για την περιφρούρηση των ορίων της πυρκαγιάς και για την απομάκρυνση εύφλεκτης ύλης από κρίσιμα σημεία.

Μονάδα Ποσότητα Πυροσβέστες 34 Πυροσβεστικά οχήματα 12 Αεροσκάφη 2

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι

Οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν σε εγρήγορση, να αποφεύγουν εργασίες που δημιουργούν σπινθήρες ή φωτιά σε εξωτερικούς χώρους και να ενημερώνουν άμεσα την Πυροσβεστική για κάθε νέο εστιασμό. Σε περιπτώσεις τοπικών ανακοινώσεων από τον Δήμο Παιονίας, συνιστάται να ακολουθούνται οι οδηγίες για τυχόν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ή απομακρύνσεις.

Η αποτελεσματική αντιμετώπιση της πυρκαγιάς στο Πολύκαστρο υπογραμμίζει την αξία της συνεργασίας μεταξύ κρατικών υπηρεσιών και τοπικών δυνάμεων, ιδιαίτερα σε περιόδους αυξημένης επικινδυνότητας λόγω καιρικών συνθηκών. Οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπυρώσεις.