Συλλήψεις στο Παιόνιο για πυρκαγιές από αμέλεια — αυξημένα πρόστιμα και διώξεις φέτος

Δύο άνδρες οδηγήθηκαν στη Δικαιοσύνη μετά από ξεσπάσματα φωτιάς σε Πολύκαστρο και Πλατανιά. Η Πυροσβεστική καταγράφει εκατοντάδες πρόστιμα και δεκάδες συλλήψεις στην Π.Ε. Κιλκίς από την αρχή του 2026.

Συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών και στοιχεία της Πυροσβεστικής

Δύο νέες συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια έγιναν χθες στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, μετά από ξεχωριστά περιστατικά που εκδηλώθηκαν σε περιοχές του Δήμου Παιονίας. Οι ενέργειες της υπηρεσίας οδηγούν σε άμεση παραπομπή των εμπλεκόμενων στον εισαγγελέα και καταδεικνύουν την ένταση της επιτήρησης κατά τη φετινή περίοδο υψηλού κινδύνου.

Στην πρώτη υπόθεση, σε επαρχιακή οδό κοντά στο Πολύκαστρο, φωτιά ξεκίνησε γύρω στις 13:59 ενώ κινούνταν φορτηγό με ρυμουλκούμενο· σύμφωνα με την έρευνα, σπινθήρες από τον τροχό προκάλεσαν την ανάφλεξη. Η φωτιά έκαψε περίπου 2,5 στρέμματα σε πρανές με ξηρά χόρτα και επιπλέον 7,5 στρέμματα αγροτικών εκτάσεων. Ο άνδρας, 63 ετών, συνελήφθη κατά την αυτόφωρη διαδικασία και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελικό λειτουργό.

Στη δεύτερη περίπτωση, στο ρεύμα προς Αθήνα της Εθνικής Οδού ΠΑΘΕ, κοντά στον οικισμό Πλατανιά, φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 14:56 κατά τη διάρκεια εργασιών αποψίλωσης. Η καμένη έκταση εκτιμάται σε περίπου 0,5 στρέμμα. Ο 45χρονος που βρισκόταν στο σημείο συνελήφθη και σχηματίστηκε δικογραφία.

Χώρος συμβάντων: Πολύκαστρο, Πλατανιά (Δήμος Παιονίας)

Πολύκαστρο, Πλατανιά (Δήμος Παιονίας) Χρόνος εκδήλωσης: Μεσημεριανές ώρες, 16 Ιουλίου

Μεσημεριανές ώρες, 16 Ιουλίου Αιτία: Σπινθήρες από όχημα / φωτιά σε ξηρά χόρτα κατά εργασιών αποψίλωσης

Συνολικά, από 1η Ιανουαρίου έως 15 Ιουλίου 2026, η Πυροσβεστική Υπηρεσία της περιοχής έχει επιβάλει 569 διοικητικά πρόστιμα και έχει προχωρήσει σε 193 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Από αυτές τις συλλήψεις, οι 177 αποδίδονται σε αμέλεια και οι 16 σε ενδεχόμενη πρόθεση.

Περίοδος Διοικητικά πρόστιμα Συλλήψεις (αυτόφωρο) Αμέλεια / Πρόθεση 1/1 - 15/7/2026 569 193 177 αμέλεια / 16 πρόθεση

Η υπηρεσία επισημαίνει ότι η πλειοψηφία των περιστατικών οφείλεται σε ανθρώπινη συμπεριφορά που θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι εργασίες που παράγουν σπινθήρες ή η καύση ξηρής βλάστησης στο ύπαιθρο συνιστούν σοβαρό κίνδυνο όταν γίνονται στη διάρκεια της θερινής περιόδου.

Για τους κατοίκους και τους επαγγελματίες του αγροτικού χώρου της Π.Ε. Κιλκίς, οι συνέπειες είναι απτές: απώλεια παραγωγικών εκτάσεων, κίνδυνος για γειτονικές περιουσίες και ενδεχόμενο οικονομικό βάρος από τα επιβληθέντα πρόστιμα. Επιπλέον, οι διακοπές κυκλοφορίας και οι επιχειρήσεις κατάσβεσης επιβαρύνουν την καθημερινότητα και τη λειτουργία των υποδομών, ειδικά σε σημεία όπως η Εθνική Οδός ΠΑΘΕ.

Συνεπώς, οι τοπικές αρχές και οι πολίτες καλούνται σε εντατική τήρηση των μέτρων πρόληψης, αποφυγή εργασιών σε ξηρές περιοχές και άμεση ενημέρωση των αρχών σε περίπτωση ανάφλεξης. Η τήρηση των οδηγιών αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του περιβάλλοντος και της ιδιωτικής περιουσίας.