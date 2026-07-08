Διατήρηση του Αντιπεριφερειάρχη Κιλκίς στο νέο σχήμα διοίκησης της Περιφέρειας

Η Περιφερειάρχης Αθηνά Αηδονά ανακοίνωσε το νέο διοικητικό σχήμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έως τις 31/8/2027, με τον Ανδρέα Βεργίδη να παραμένει αντιπεριφερειάρχης Κιλκίς. Η κατανομή πολιτικών και θεματικών αρμοδιοτήτων καθορίζει την επόμενη περίοδο λειτουργίας, χρηματοδοτήσεων και συνεργασιών στην περιοχή.

Αναδιάταξη στη διοίκηση της Περιφέρειας — Τι σημαίνει για το Κιλκίς

Η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Αθηνά Αηδονά, ανακοίνωσε το νέο σχήμα διοίκησης για την περίοδο έως τις 31 Αυγούστου 2027. Στην ανακοίνωση περιλαμβάνεται η παραμονή του Ανδρέα Βεργίδη στη θέση του Αντιπεριφερειάρχη για την Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, γεγονός που διασφαλίζει συνέχεια στη διοίκηση της περιφερειακής εκπροσώπησης του νομού.

Η σύνθεση που δόθηκε στη δημοσιότητα καλύπτει τόσο χωρικούς όσο και θεματικούς αντιπεριφερειάρχες, με σαφή κατανομή αρμοδιοτήτων που αφορά έργα, πολιτικές και υπηρεσίες σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Για το Κιλκίς, η διατήρηση του σημερινού αντιπεριφερειάρχη σηματοδοτεί συνέχεια σε τρέχουσες πρωτοβουλίες και στις σχέσεις με τους τοπικούς φορείς.

Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς : Ανδρέας Βεργίδης

: Ανδρέας Βεργίδης Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης : Κωνσταντίνος Γιουτίκας

: Κωνσταντίνος Γιουτίκας Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας : Κώστας Καλαϊτζίδης

: Κώστας Καλαϊτζίδης Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής : Ιωάννης Κουφίδης

: Ιωάννης Κουφίδης Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας : Σοφία Μαυρίδου

: Σοφία Μαυρίδου Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Σερρών : Παναγιώτης Σπυρόπουλος

: Παναγιώτης Σπυρόπουλος Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας: Ιορδάνης Τζαμτζής

Παράλληλα ορίστηκαν και θεματικοί αντιπεριφερειάρχες για κρίσιμους τομείς, μεταξύ των οποίων:

Χωροταξία και Χωρικός Σχεδιασμός : Στάθης Αβραμίδης

: Στάθης Αβραμίδης Εθελοντισμός και Νεολαία : Θεόδωρος Αγγελίδης

: Θεόδωρος Αγγελίδης Δημόσια Υγεία και Κοινωνική Αλληλεγγύη : Μελίνα Δερμεντζοπούλου

: Μελίνα Δερμεντζοπούλου Ανάπτυξη και Περιβάλλον : Σωκράτης Δωρής

: Σωκράτης Δωρής Αγροτική Οικονομία : Γεώργιος Κεφαλάς

: Γεώργιος Κεφαλάς Μεταφορές και Επικοινωνίες : Θεόδωρος Μητράκας

: Θεόδωρος Μητράκας Πολιτισμός και Αθλητισμός : Χρήστος Μήττας

: Χρήστος Μήττας Υποδομές και Δίκτυα: Πάρις Μπίλλιας

Στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης τομεάρχες για εξειδικευμένα αντικείμενα όπως δια βίου μάθηση, προσβασιμότητα, παιδεία και τουρισμός, μεταξύ άλλων. Η ανακοίνωση προσανατολίζει τη λειτουργία της Περιφέρειας σε τομείς που αφορούν άμεσα την καθημερινότητα, την ασφάλεια, τις υποδομές και την ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών.

«Η σημερινή ανακοίνωση του νέου σχήματος διοίκησης σηματοδοτεί τη συνέχεια μιας

Για τοπικούς φορείς και κατοίκους του Κιλκίς, η παράταση της θητείας του υπάρχοντος αντιπεριφερειάρχη μπορεί να ερμηνευθεί ως στοιχείο σταθερότητας. Συγχρόνως, οι αρμοδιότητες και οι συνεργασίες με τους θεματικούς υπεύθυνους θα καθορίσουν την προτεραιοποίηση έργων και δράσεων που αφορούν οδικά δίκτυα, αγροτική στήριξη, τουριστική προβολή και κοινωνικές πολιτικές.

Καθώς το νέο σχήμα θα αναλάβει πρακτικά την εφαρμογή σχεδίων και προγραμμάτων μέχρι το 2027, οι υπηρεσίες της Περιφέρειας και οι δήμοι του Κιλκίς οφείλουν να παρακολουθήσουν στενά τις ανακοινώσεις για τη διάθεση κονδυλίων, τις προσκλήσεις έργων και τις συνεργασίες με εθνικούς ή ευρωπαϊκούς χρηματοδοτικούς μηχανισμούς. Η συνέχεια στην εκπροσώπηση προσφέρει πρόσφορο έδαφος για συνέχιση τρεχουσών πρωτοβουλιών, αλλά και για αξιολόγηση νέων αναγκών που προκύπτουν στην περιοχή.