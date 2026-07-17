Συλλήψεις στο Κιλκίς μετά από δύο πυρκαγιές σε Πολύκαστρο και Πλατανιά

Το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Κιλκίς προχώρησε σε δύο συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια σε περιστατικά που εκδηλώθηκαν χθες στο Δήμο Παιονίας, με συνολικές καμένες εκτάσεις και σχηματισμό δικογραφιών.

Δύο περιστατικά, δύο συλλήψεις στον Δήμο Παιονίας

Το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κιλκίς προχώρησε σε δύο συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια, μετά από διερεύνηση δύο ξεχωριστών επεισοδίων που εκδηλώθηκαν χθες σε περιοχές του Δήμου Παιονίας.

Στην πρώτη περίπτωση, στις 13:59, στην περιοχή του Πολυκάστρου, εκδηλώθηκε φωτιά όταν από τον τροχό φορτηγού με επικαθήμενο ρυμουλκό προκλήθηκαν σπινθήρες. Από τη φωτιά κάηκαν περίπου 2,5 στρέμματα με ξηρά χόρτα στο πρανές της επαρχιακής οδού Πολυκάστρου-Ευζώνων και 7,5 στρέμματα αγροτικών εκτάσεων. Ο 63χρονος οδηγός συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα.

Στη δεύτερη περίπτωση, περίπου στις 14:56, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα του 538ου χιλιομέτρου της εθνικής οδού Πατρών–Αθηνών–Ευζώνων, κοντά στον οικισμό Πλατανιά, προκλήθηκε πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εργασιών αποψίλωσης. Η φωτιά ξεκίνησε από καύση ξηρών χόρτων στο πρανές της εθνικής οδού και κατέκαψε περίπου 0,5 στρέμμα. Συνελήφθη ένας 45χρονος και σχηματίστηκε δικογραφία.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Πυροσβεστικό Σώμα, οι συλλήψεις έγιναν μετά την έρευνα των περιστατικών.

Τοποθεσίες: Πολύκαστρο και Πλατανιά (Δήμος Παιονίας).

Πολύκαστρο και Πλατανιά (Δήμος Παιονίας). Ωρες εκδήλωσης: 13:59 και 14:56.

13:59 και 14:56. Εκτάσεις καμένες: περίπου 10,5 στρέμματα στη μία περίπτωση και 0,5 στρέμμα στη δεύτερη.

Τα περιστατικά υπογραμμίζουν τους κινδύνους που προκύπτουν κατά τη διάρκεια εργασιών σε αγροτικές περιοχές και από την κυκλοφορία βαρέων οχημάτων σε ρείθρα και πρανή κατά την περίοδο ξηρασίας. Οι συλλήψεις αφορούν ευθύνες για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια, γεγονός που συνεπάγεται ποινικές διαδικασίες και πιθανές κυρώσεις για τους υπαίτιους.

Περιστατικό Τοποθεσία Ώρα Καμένη έκταση Ηλικία υπαιτίου Φωτιά από όχημα Πολύκαστρο 13:59 2,5 στρ. ξηρά χόρτα + 7,5 στρ. αγροτικές εκτάσεις 63 Φωτιά κατά αποψίλωση 538ο χλμ Εθνικής (Πλατανιά) 14:56 0,5 στρέμμα 45

Για τους κατοίκους και τους επιχειρηματίες της περιοχής, οι ενέργειες αυτές της Πυροσβεστικής επισημαίνουν την ανάγκη αυστηρής τήρησης των μέτρων προφύλαξης: αποφυγή εργασιών καύσης ή αποψίλωσης σε ώρες υψηλής επικινδυνότητας, επαρκής συντήρηση οχημάτων και χρήση κατάλληλου εξοπλισμού για εργασίες σε πρανή δρόμων. Η Πυροσβεστική και οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τις έρευνες και υπενθυμίζουν τους κινδύνους κατά την εφετινή περίοδο ξηρασίας.

Πληροφορίες: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Πυροσβεστικό Σώμα