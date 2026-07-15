Πολύκαστρο: Άμεση επέμβαση πυροσβεστικών δυνάμεων σε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση

Πυρκαγιά σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Πολύκαστρο το μεσημέρι της 15ης Ιουλίου. Άμεση κινητοποίηση Πυροσβεστικής, εθελοντών και μηχανημάτων του Δήμου Παιονίας· η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο χωρίς ενεργό μέτωπο.

Συναγερμός και γρήγορη επιχείρηση κατάσβεσης

Στις 15 Ιουλίου, γύρω στις 14:00, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Πολύκαστρο. Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ήταν άμεση και οργανωμένη, με στόχο την ταχεία αντιμετώπιση της εστίας πριν αναπτυχθεί σε μεγαλύτερο μέτωπο.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν συνολικά 34 πυροσβέστες με 12 πυροσβεστικά οχήματα καθώς και μία ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ. Παράλληλα, συνδράμουν εθελοντές πυροσβέστες και μηχανήματα του Δήμου Παιονίας.

Επίγειες δυνάμεις: 34 πυροσβέστες, 12 οχήματα, ομάδα πεζοπόρων.

34 πυροσβέστες, 12 οχήματα, ομάδα πεζοπόρων. Εναέρια μέσα: 2 αεροσκάφη που πραγματοποιούν στοχευμένες ρίψεις νερού.

2 αεροσκάφη που πραγματοποιούν στοχευμένες ρίψεις νερού. Υποστήριξη δήμου: υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Παιονίας.

«Οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο παραμένει η πυρκαγιά στο Πολύκαστρο», αναφέρει ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Η συνεργασία μεταξύ των επίγειων και εναέριων μέσων, σε συνδυασμό με την άμεση συνδρομή του Δήμου, συνέβαλε στην ταχεία οριοθέτηση της εστίας. Η χρήση αεροσκαφών για συνεχή, στοχευμένες ρίψεις νερού ενίσχυσε τις προσπάθειες των επίγειων πληρωμάτων και εμπόδισε την επέκταση σε ευρύτερες εκτάσεις.

Για τους κατοίκους της περιοχής, τα κρίσιμα στοιχεία είναι η ταχύτητα αντίδρασης και η συντονισμένη υποστήριξη: οι υδροφόρες του δήμου και το μηχάνημα έργου αξιοποιήθηκαν άμεσα, μειώνοντας τον κίνδυνο για οικιστικές ζώνες και καλλιέργειες κοντά στην εστία.

Η Πυροσβεστική παραμένει σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπυρώσεις και υπενθυμίζει τα μέτρα πρόληψης κατά τη διάρκεια της θερμής περιόδου. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν εργασίες και δραστηριότητες που μπορούν να προκαλέσουν εστία φωτιάς σε περιοχές με βλάστηση και να ενημερώνουν άμεσα τις αρχές σε περίπτωση εντοπισμού καπνού ή φλόγας.

Παράμετρος Στοιχείο Ημερομηνία 15/7 Ώρα εκδήλωσης ~14:00 Πυροσβεστικές δυνάμεις 34 πυροσβέστες, 12 οχήματα Εναέρια μέσα 2 αεροσκάφη Τοπική συνδρομή Εθελοντές, υδροφόρες και μηχάνημα έργου Δήμου Παιονίας

Η άμεση επιτυχής αντιμετώπιση της πυρκαγιάς στο Πολύκαστρο αναδεικνύει τη σημασία της ετοιμότητας των υπηρεσιών και της συνεργασίας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Οι κάτοικοι πρέπει να παραμείνουν προσεκτικοί και να ακολουθούν οδηγίες των αρχών μέχρι οριστικής εκδήλωσης ασφαλούς κατάστασης στην περιοχή.