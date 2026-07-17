Συναγερμός στην Παιονία: πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο 520ο χλμ. (Άσπρος)

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο 520ο χιλιόμετρο της Εθνικής οδού στην περιοχή Άσπρος του δήμου Παιονίας. Επιχειρούν 27 πυροσβέστες, ομάδα πεζοπόρων και μηχανήματα του δήμου. Στο σημείο μεταβαίνει και κλιμάκιο για διερεύνηση των αιτίων.

Επιχείρηση κατάσβεσης στην περιοχή Άσπρος

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε σήμερα το απόγευμα στο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου στο 520ο χιλιόμετρο, στην περιοχή Άσπρος του δήμου Παιονίας. Το περιστατικό δηλώθηκε περίπου στις 17:30 και κινητοποίησε άμεσα τις υπηρεσίες.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν συνολικά 27 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ, ενώ στο έργο συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Παιονίας. Η άμεση ανταπόκριση των επίγειων δυνάμεων ήταν καθοριστική για τον περιορισμό της φωτιάς σε χαμηλή βλάστηση και την αποφυγή επέκτασης σε γειτονικές εκτάσεις.

Χρόνος εκδήλωσης: περίπου 17:30

περίπου 17:30 Τοποθεσία: 520ο χλμ, περιοχή Άσπρος, δήμος Παιονίας

520ο χλμ, περιοχή Άσπρος, δήμος Παιονίας Προσωπικό: 27 πυροσβέστες και 1 ομάδα πεζοπόρων (9η ΕΜΟΔΕ)

27 πυροσβέστες και 1 ομάδα πεζοπόρων (9η ΕΜΟΔΕ) Υποστήριξη: υδροφόρες και μηχανήματα έργου του δήμου

Για τον έλεγχο και τη διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς αναφέρθηκε ότι στο σημείο θα μεταβεί το Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού από τη Θεσσαλονίκη, με στόχο να εξακριβωθούν τα αίτια και τυχόν ευθύνες.

Τοπικές συνέπειες και προειδοποιήσεις

Παρά το γεγονός ότι η πυρκαγιά περιορίστηκε σε χαμηλή βλάστηση, τέτοια περιστατικά αποτελούν κίνδυνο για την οδική ασφάλεια στη ζώνη του αυτοκινητοδρόμου και για τις κοντινές κατοικημένες περιοχές σε συνθήκες ισχυρού ανέμου ή υψηλών θερμοκρασιών. Η συνδρομή μηχανημάτων του δήμου ήταν σημαντική για την προστασία υποδομών και την απομάκρυνση καύσιμης ύλης από την περιοχή.

Οι κάτοικοι και οι διερχόμενοι στην περιοχή καλούνται να τηρούν μέτρα αυτοπροστασίας: αποφυγή ανάφλεξης φωτιάς σε υπαίθριους χώρους, μη παρκαρισμένα οχήματα σε ξηρά χόρτα, και άμεση ενημέρωση των αρχών σε περίπτωση εντοπισμού καπνού ή φλόγας.

Στοιχείο Πληροφορία Τοποθεσία 520ο χλμ, Άσπρος, δήμος Παιονίας Επιχειρούν 27 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρων (9η ΕΜΟΔΕ), υδροφόρες, μηχανήματα Δήμου Ενέργειες διερεύνησης Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης

Η γρήγορη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων απέτρεψε τη γρήγορη εξάπλωση της φωτιάς, ωστόσο παραμένει ζωτικής σημασίας οι πολίτες και οι τοπικές υπηρεσίες να διατηρούν επαγρύπνηση, ειδικά τις ώρες υψηλού κινδύνου.

Περαιτέρω ανακοινώσεις αναμένονται από το Πυροσβεστικό Σώμα για την εξέλιξη του περιστατικού και τυχόν εκτίμηση της έκτασης των ζημιών.