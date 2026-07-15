Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα 15/7 σε Κιλκίς — αυξημένη ετοιμότητα υπηρεσιών

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε κατηγορία κινδύνου 3 για περιοχές Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής και Κιλκίς. Οι τοπικές υπηρεσίες καλούνται σε αυξημένη ετοιμότητα — τι πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι.

Ανακοίνωση για αυξημένο κίνδυνο και μέτρα ετοιμότητας

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας ενημέρωσε ότι για σήμερα, 15 Ιουλίου, ο δείκτης επικινδυνότητας εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκεται στην κατηγορία 3 (υψηλός) για περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Χαλκιδικής και του Κιλκίς. Με το δεδομένο αυτό, οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, οι Περιφέρειες και οι Δήμοι έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας.

Η ανακοίνωση αφορά άμεσα τη λειτουργία των τοπικών δομών: πυροσβεστικές δυνάμεις, υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας, αλλά και δημοτικές υπηρεσίες που χειρίζονται την πρόληψη και την αντιμετώπιση περιστατικών. Για τους κατοίκους του νομού Κιλκίς η ενημέρωση αυτή σηματοδοτεί ότι πρέπει να αναμένονται ενισχυμένα μέτρα εποπτείας σε δασικές και αγροτικές ζώνες.

Ημερομηνία δήλωσης κινδύνου: 15/7

15/7 Κατηγορία κινδύνου: 3 (υψηλός)

3 (υψηλός) Πληττόμενες περιοχές: Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Κιλκίς

Περιοχή Κατηγορία κινδύνου Θεσσαλονίκη 3 Χαλκιδική 3 Κιλκίς 3

Για τους κατοίκους της περιφέρειας Κιλκίς η κίνηση προσοχής περιλαμβάνει συγκεκριμένες πρακτικές που μειώνουν τον κίνδυνο εξάπλωσης πυρκαγιάς και διευκολύνουν την ανταπόκριση των αρχών:

Αποφυγή καύσης αγροτικών υπολειμμάτων και ελεγχόμενων φωτιών σε ύπαιθρους χώρους.

Μη χρήση εργαλείων που προκαλούν σπινθήρες κοντά σε ξηρές φυτοστρώσεις.

Άμεση ενημέρωση της Πυροσβεστικής σε περίπτωση ενδείξεων καπνού ή φωτιάς.

Διατήρηση ελεύθερης πρόσβασης σε αγροτικούς δρόμους και ύπαρξη σαφών διόδων διαφυγής σε οικισμούς κοντά σε δάση.

Η τοπική αυτοδιοίκηση και οι υπηρεσίες του νομού έχουν προειδοποιηθεί για την ανάγκη αυξημένης επιφυλακής και συντονισμού. Παρά το ότι η ανακοίνωση δεν περιέχει επιπλέον τεχνικές λεπτομέρειες, η κλίμακα κατηγορίας 3 σημαίνει σαφώς μεγαλύτερη πιθανότητα εκδήλωσης συμβάντων που μπορούν να απειλήσουν κατοικημένες περιοχές, υποδομές και εκτάσεις φυσικού περιβάλλοντος.

Οι πολίτες ενθαρρύνονται να παρακολουθούν τις τοπικές ανακοινώσεις των αρμοδίων υπηρεσιών και να ακολουθούν οδηγίες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Η έγκαιρη ενημέρωση και η προληπτική συμπεριφορά παραμένουν κρίσιμοι παράγοντες για την αποτροπή και τον περιορισμό των συνεπειών πιθανών πυρκαγιών.

Προς ενημέρωση: Η ανακοίνωση προέρχεται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και αφορά την τρέχουσα ημέρα. Οι πολίτες πρέπει να παραμένουν σε εγρήγορση και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών.