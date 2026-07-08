Συναυλία και εργαστήρια στην Ευρωπό: αρχαίοι ήχοι στο Κιλκίς

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς και ο Οργανισμός Seikilo διοργανώνουν στην Ευρωπό μια βραδιά αφιερωμένη στην αρχαία λύρα, με ξεναγήσεις, εργαστήριο οργάνων και συναυλία στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος.

Μουσική και αρχαιολογία συνυπάρχουν στην Ευρωπό

Στον αρχαιολογικό χώρο της Ευρωπού στο Κιλκίς διοργανώνεται βραδιά που συνδυάζει επιτόπια ξενάγηση, μουσικό εργαστήριο και συναυλία με επίκεντρο την αρχαία λύρα και άλλα ανακατασκευασμένα αρχαία όργανα. Η δράση πραγματοποιείται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού SEIKILO και εντάσσεται στο πρόγραμμα συνεργασίας «Ancient Europos – Doiran Lake – Roman Baths Bansko», που χρηματοδοτείται από το INTERREG VI-A IPA (Ελλάδα – Βόρεια Μακεδονία 2021–2027).

Η τοπική οργανοποιία Luthieros Music Instruments, με έδρα την κοινότητα Ευρωπού, συμμετέχει ενεργά στην εκδήλωση, παρουσιάζοντας την πρακτική πλευρά της ανακατασκευής αρχαίων οργάνων. Παράλληλα, μέλη της διεθνούς ομάδας Seikilo θα παρουσιάσουν το ρεπερτόριο και τις τεχνικές ερμηνείας που προσεγγίζουν την αρχαία μουσική παράδοση.

Ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο από αρχαιολόγους της Εφορείας

Μουσικό εργαστήριο με γνωριμία στην αρχαία λύρα και χέλυα/κιθάρα

Συναυλία που διατρέχει την αρχαία μουσική μέχρι τη σύγχρονη ερμηνεία

Το μουσικό σχήμα περιλαμβάνει την Λίνα Παλερά (αρχαία ελληνική λύρα), τον Σταύρο Κουλούση (αρχαία κίθαρις & Handpan) και τον Γιάννη Περδίκη (αφήγηση), οι οποίοι θα παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα που συνδέει αρχαίες συνθέσεις, παραδοσιακούς σκοπούς και σύγχρονες μελωδίες.

«Από την Αρχαία Ελληνική Μουσική στο Σήμερα»

Η σκηνική παρουσία και τα εργαστήρια επιδιώκουν όχι απλώς την ακρόαση αλλά και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών: το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δει από κοντά τις τεχνικές κατασκευής οργάνων και να δοκιμάσει ήχους που συνδέονται με την παλαιότερη καταγεγραμμένη μουσική παράδοση της περιοχής.

Ώρα Εκδήλωση 19:00 Περιήγηση στην αρχαία Ευρωπό με αρχαιολόγους 19:30 Μουσικό εργαστήριο – γνωριμία με αρχαία όργανα 20:30 Συναυλία: «Από την Αρχαία Ελληνική Μουσική στο Σήμερα»

Για το Κιλκίς, η πρωτοβουλία αυτή έχει πολλαπλό ενδιαφέρον: αξιοποιεί έναν σημαντικό αρχαιολογικό χώρο, προβάλλει τοπικές τέχνες κατασκευής μουσικών οργάνων και εντάσσεται σε ευρύτερη διασυνοριακή συνεργασία που στοχεύει στην αειφόρο ανάπτυξη πολιτισμού και τουρισμού στην περιοχή. Η παρουσία διεθνών συνεργατών μπορεί να ενισχύσει την ορατότητα του τόπου σε ευρύτερο κοινό και να δημιουργήσει νέες δυνατότητες για πολιτιστικές ανταλλαγές.

Οι διοργανωτές καλούν το κοινό να παρακολουθήσει και να συμμετάσχει ενεργά στις δράσεις, δεδομένης της περιορισμένης χωρητικότητας του χώρου και της ειδικής φύσης των οργάνων και των ερμηνειών.