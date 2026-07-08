Κίτρινος συναγερμός πυρκαγιών για αύριο: σε επιφυλακή και το Κιλκίς

Η Πολιτική Προστασία κατατάσσει την περιοχή σε «κίτρινο» επίπεδο κινδύνου για τις 8 Ιουλίου. Οι πολίτες πρέπει να είναι προσεκτικοί και να ακολουθούν οδηγίες των αρμόδιων φορέων.

Επιφυλακή για υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς στην περιοχή

Η Πολιτική Προστασία εξέδωσε χάρτη πρόβλεψης κινδύνου που θέτει μεγάλο μέρος της χώρας σε αυξημένη ετοιμότητα για αύριο, Τετάρτη 8 Ιουλίου. Στις περιοχές που συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο με αυξημένο κίνδυνο περιλαμβάνεται ρητά και ο νομός Κιλκίς, μαζί με τμήματα της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τη δημοσιοποιημένη κατάταξη, η περιοχή μπαίνει σε «κίτρινο» επίπεδο κινδύνου, που υποδηλώνει αυξημένη πιθανότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς και την ανάγκη αυξημένης επαγρύπνησης από τις τοπικές αρχές και τους πολίτες.

"Υψηλός κίνδυνος 3️⃣ σε: ... #Κιλκίς ..."

Ο χάρτης αναφέρει συγκεκριμένες περιφέρειες όλης της χώρας, όπως τμήματα της Αττικής, της Κεντρικής Μακεδονίας, και νησιωτικές περιοχές· ανάμεσά τους βρίσκεται και το Κιλκίς. Η ενημέρωση συνοδεύτηκε από κοινοποίηση των στοιχείων και σχετικού μηνύματος του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ημερομηνία κινδύνου: Τετάρτη 08/07

Τετάρτη 08/07 Επίπεδο: Κίτρινο (αυξημένη επιφυλακή)

Κίτρινο (αυξημένη επιφυλακή) Περιλαμβανόμενες περιοχές: μεταξύ άλλων το Κιλκίς και τμήματα της Θεσσαλονίκης

Για τους κατοίκους του νομού, το γεγονός σημαίνει ότι χρειάζεται προσοχή στην εξωτερική δραστηριότητα, ιδιαίτερα στις περιοχές με πευκοδάση και αγροτικές εκτάσεις. Οι τοπικές υπηρεσίες πυροπροστασίας και Πολιτικής Προστασίας παρακολουθούν την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών και των δασικών περιοχών.

Στο πλαίσιο της πρόληψης, οι αρμόδιοι φορείς συνήθως ενισχύουν την επιφυλακή των δυνάμεων πυρόσβεσης και επικοινωνούν συστάσεις προς τους πολίτες. Οι κάτοικοι καλούνται να ενημερώνονται από τα επίσημα κανάλια και να αποφεύγουν ενέργειες που αυξάνουν τον κίνδυνο ανάφλεξης σε εξωτερικούς χώρους.

Παράμετρος Τιμή Ημερομηνία 08/07 Επίπεδο κινδύνου Κίτρινο (αυξημένη επιφυλακή) Περιφερειακός αντίκτυπος Κιλκίς και τμήματα Θεσσαλονίκης, μεταξύ άλλων

Αναμένονται νεότερα από την Πολιτική Προστασία και το Πυροσβεστικό Σώμα. Οι πολίτες θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών και να αναφέρουν αμέσως οποιοδήποτε ύποπτο συμβάν στην πυροσβεστική υπηρεσία.

Σημείωση για τους κατοίκους: Ελέγξτε την επικαιροποιημένη ενημέρωση από τις επίσημες υπηρεσίες πριν σχεδιάσετε εξωτερικές δραστηριότητες και αποφύγετε εργασίες που περιλαμβάνουν χρήση φωτιάς σε υπαίθριο χώρο.