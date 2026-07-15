Ισχυρές δυνάμεις στην επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς στο Πολύκαστρο

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι στο Πολύκαστρο. Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίγειες και εναέριες δυνάμεις, ενώ ο Δήμος Παιονίας συνδράμει με μηχανήματα και υδροφόρες.

Ενεργή κινητοποίηση πυροσβεστικών και δημοτικών μέσων

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης για φωτιά που εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Πολύκαστρο. Η επέμβαση χαρακτηρίζεται άμεση και συντονισμένη, με στόχο τον γρήγορο περιορισμό της εστίας προτού λάβει επικίνδυνες διαστάσεις.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν σημαντικές δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και εθελοντές, ενώ υποστήριξη προσφέρει ο Δήμος Παιονίας με υδροφόρες και μηχάνημα έργου. Η ταχεία κινητοποίηση των τοπικών αρμοδίων ήταν καθοριστική για τον έλεγχο του συμβάντος.

34 πυροσβέστες απασχολήθηκαν στην επιχείρηση.

πυροσβέστες απασχολήθηκαν στην επιχείρηση. 12 πυροσβεστικά οχήματα βρέθηκαν στο πεδίο.

πυροσβεστικά οχήματα βρέθηκαν στο πεδίο. Συμμετείχε ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και εθελοντές πυροσβέστες.

και εθελοντές πυροσβέστες. 2 αεροσκάφη πραγματοποίησαν ρίψεις νερού στην εστία.

αεροσκάφη πραγματοποίησαν ρίψεις νερού στην εστία. Υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Παιονίας υποστήριξαν τις επιχειρήσεις.

Η συνεργασία μεταξύ επίγειων και εναέριων μέσων επιβεβαίωσε τον στρατηγικό στόχο: να περιοριστεί η φωτιά όσο το δυνατό συντομότερα και με ασφάλεια. Η άμεση παρουσία τοπικών μηχανισμών διευκόλυνε την πρόσβαση στο μέτωπο και την παροχή νερού όπου απαιτήθηκε.

Μέσο Αριθμός Πυροσβέστες 34 Πυροσβεστικά οχήματα 12 Αεροσκάφη 2 Ομάδα πεζοπόρων 1 (2η ΕΜΟΔΕ)

Για τους κατοίκους της περιοχής η βασική προτεραιότητα παραμένει η ασφάλεια: σε περίπτωση που οι αρχές εκδώσουν προειδοποιήσεις ή οδηγίες, είναι σημαντικό να ακολουθηθούν πιστά. Επίσης, οφείλουν να αποφεύγουν την προσέγγιση στο σημείο ώστε να μην παρεμποδίζουν τις επιχειρήσεις.

Η εξέλιξη της κατάστασης και τυχόν εκκλήσεις από τις υπηρεσίες θα καθορίσουν τα επόμενα βήματα. Η παρουσία του Δήμου Παιονίας στο πλευρό των πυροσβεστικών δυνάμεων δείχνει την τοπική συνεργασία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, ενώ η άμεση κινητοποίηση εναέριων μέσων συνέβαλε ουσιαστικά στον περιορισμό του μετώπου.

Περαιτέρω πληροφορίες θα ανακοινωθούν από τις αρμόδιες αρχές όταν ολοκληρωθεί η επιχείρηση και εκτιμηθεί πλήρως το μέγεθος της βλάβης.