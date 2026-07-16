Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Κιλκίς ενεργοποιεί δράσεις πρόληψης για την προστασία των δασών

Ο τοπικός κυνηγετικός σύλλογος επισημαίνει τον αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιών και καλεί σε υπευθυνότητα με συγκεκριμένες οδηγίες για κατοίκους και επισκέπτες.

Ενίσχυση μέτρων και έκκληση για υπευθυνότητα

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Κιλκίς επανέρχεται με δημόσια ανακοίνωση, επισημαίνοντας ότι η προστασία των δασικών εκτάσεων αποτελεί διαρκή δέσμευση των μελών του και κύρια προτεραιότητα για την τοπική κοινότητα, ειδικά κατά την περίοδο αυξημένου κινδύνου πυρκαγιών.

Στην ανακοίνωση τονίζεται η ανάγκη για συνεργασία με τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες και τα σωστικά σώματα, καθώς και η συνεχής προσφορά εθελοντικής εργασίας από τον Σύλλογο για την πρόληψη και την επιτήρηση των δασών της περιοχής.

«Η φύση είναι το σπίτι μας και η προστασία της καθήκον μας.»

Το μήνυμα απευθύνεται όχι μόνο στα μέλη του συλλόγου αλλά και σε όλους τους πολίτες και τους επισκέπτες της υπαίθρου του νομού, με στόχο την αποτροπή συμβάντων που μπορούν να προκαλέσουν εκκίνηση φωτιάς.

Συγκεκριμένες συστάσεις

Μη χρήση φωτιάς στην ύπαιθρο κατά τους θερινούς μήνες.

στην ύπαιθρο κατά τους θερινούς μήνες. Αποφυγή εργασιών που μπορεί να δημιουργήσουν σπινθήρες ή θερμότητα κοντά σε ξηρή βλάστηση.

που μπορεί να δημιουργήσουν σπινθήρες ή θερμότητα κοντά σε ξηρή βλάστηση. Καθαρισμός εξωτερικών χώρων με απομάκρυνση ξερών χόρτων και εύφλεκτων υλικών.

Οι οδηγίες ανταποκρίνονται στην τρέχουσα αντιπυρική περίοδο και στην ανάγκη μείωσης των κινδύνων που επιβαρύνουν το φυσικό περιβάλλον και την τοπική οικονομία. Η πρόληψη, όπως επισημαίνει ο Σύλλογος, περιλαμβάνει τόσο πρακτικές ενέργειες όσο και την τήρηση στοιχειωδών κανόνων από όσους επισκέπτονται δασικές και αγροτικές περιοχές.

Τοπικές συνέπειες και πρακτικά βήματα για τους κατοίκους

Η συμβολή των κυνηγετικών οργανώσεων στην πρόληψη πυρκαγιών έχει μακρά ιστορία στην Ελλάδα και στον νομό Κιλκίς. Για τους κατοίκους της περιοχής, αυτό σημαίνει:

μείωση του κινδύνου απώλειας γεωργικών παραγωγών και περιουσιών,

προστασία υποδομών και δρόμων από ενδεχόμενες εκκενώσεις,

διατήρηση του φυσικού τοπίου που στηρίζει τον αγροτουρισμό και την τοπική δραστηριότητα.

Μέτρο Σκοπός Μη ανάφλεξη φωτιάς Αποτροπή εκδήλωσης πυρκαγιάς Απομάκρυνση ξερόχορτων Μείωση καύσιμης ύλης Αποφυγή σπινθήρων Πρόληψη τυχαίας έναρξης φωτιάς

Οι δράσεις του Κυνηγετικού Συλλόγου Κιλκίς προστίθενται στο γενικότερο πλαίσιο πολιτικής προστασίας και ενημέρωσης που εφαρμόζεται από κρατικούς φορείς και υπηρεσίες. Η τοπική κοινωνία κρίνεται κομβική στην εφαρμογή αυτών των μέτρων, καθώς η καθημερινή συμπεριφορά των πολιτών καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την αποτελεσματικότητα της πρόληψης.

Ειδικότερα, οι κάτοικοι και οι επισκέπτες καλούνται να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες κατά την παραμονή τους σε δασικές ή αγροτικές ζώνες και να αναφέρουν άμεσα σε αρμόδιες αρχές οποιοδήποτε εντοπισμένο συμβάν ή ύποπτη δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιάς.

Η συνέχιση των εθελοντικών πρωτοβουλιών και η συμμόρφωση με τις βασικές προφυλάξεις αποτελούν κρίσιμα στοιχεία για την προστασία του φυσικού πλούτου του Κιλκίς κατά το καλοκαίρι.