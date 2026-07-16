Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2026
Σύνταξη
SHOW TIME CY
Βρίσκεστε: Κιλκίς16τοπική επικαιρότητα ← Επιστροφή στο Show Time CY
Περιβάλλον Κιλκίς Κιλκίς

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Κιλκίς ενεργοποιεί δράσεις πρόληψης για την προστασία των δασών

Ο τοπικός κυνηγετικός σύλλογος επισημαίνει τον αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιών και καλεί σε υπευθυνότητα με συγκεκριμένες οδηγίες για κατοίκους και επισκέπτες.

Από Ιάκωβος Μιχαηλίδης Ανταποκριτής IA στο Κιλκίς

1 λεπτά ανάγνωσης 0 ανάγνωση

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Κιλκίς ενεργοποιεί δράσεις πρόληψης για την προστασία των δασών
©Εικονογράφηση AI Ιάκωβος Μιχαηλίδης / showtimecy.com

Ενίσχυση μέτρων και έκκληση για υπευθυνότητα

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Κιλκίς επανέρχεται με δημόσια ανακοίνωση, επισημαίνοντας ότι η προστασία των δασικών εκτάσεων αποτελεί διαρκή δέσμευση των μελών του και κύρια προτεραιότητα για την τοπική κοινότητα, ειδικά κατά την περίοδο αυξημένου κινδύνου πυρκαγιών.

Στην ανακοίνωση τονίζεται η ανάγκη για συνεργασία με τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες και τα σωστικά σώματα, καθώς και η συνεχής προσφορά εθελοντικής εργασίας από τον Σύλλογο για την πρόληψη και την επιτήρηση των δασών της περιοχής.

«Η φύση είναι το σπίτι μας και η προστασία της καθήκον μας.»

Το μήνυμα απευθύνεται όχι μόνο στα μέλη του συλλόγου αλλά και σε όλους τους πολίτες και τους επισκέπτες της υπαίθρου του νομού, με στόχο την αποτροπή συμβάντων που μπορούν να προκαλέσουν εκκίνηση φωτιάς.

Συγκεκριμένες συστάσεις

  • Μη χρήση φωτιάς στην ύπαιθρο κατά τους θερινούς μήνες.
  • Αποφυγή εργασιών που μπορεί να δημιουργήσουν σπινθήρες ή θερμότητα κοντά σε ξηρή βλάστηση.
  • Καθαρισμός εξωτερικών χώρων με απομάκρυνση ξερών χόρτων και εύφλεκτων υλικών.

Οι οδηγίες ανταποκρίνονται στην τρέχουσα αντιπυρική περίοδο και στην ανάγκη μείωσης των κινδύνων που επιβαρύνουν το φυσικό περιβάλλον και την τοπική οικονομία. Η πρόληψη, όπως επισημαίνει ο Σύλλογος, περιλαμβάνει τόσο πρακτικές ενέργειες όσο και την τήρηση στοιχειωδών κανόνων από όσους επισκέπτονται δασικές και αγροτικές περιοχές.

Τοπικές συνέπειες και πρακτικά βήματα για τους κατοίκους

Η συμβολή των κυνηγετικών οργανώσεων στην πρόληψη πυρκαγιών έχει μακρά ιστορία στην Ελλάδα και στον νομό Κιλκίς. Για τους κατοίκους της περιοχής, αυτό σημαίνει:

  • μείωση του κινδύνου απώλειας γεωργικών παραγωγών και περιουσιών,
  • προστασία υποδομών και δρόμων από ενδεχόμενες εκκενώσεις,
  • διατήρηση του φυσικού τοπίου που στηρίζει τον αγροτουρισμό και την τοπική δραστηριότητα.
ΜέτροΣκοπός
Μη ανάφλεξη φωτιάςΑποτροπή εκδήλωσης πυρκαγιάς
Απομάκρυνση ξερόχορτωνΜείωση καύσιμης ύλης
Αποφυγή σπινθήρωνΠρόληψη τυχαίας έναρξης φωτιάς

Οι δράσεις του Κυνηγετικού Συλλόγου Κιλκίς προστίθενται στο γενικότερο πλαίσιο πολιτικής προστασίας και ενημέρωσης που εφαρμόζεται από κρατικούς φορείς και υπηρεσίες. Η τοπική κοινωνία κρίνεται κομβική στην εφαρμογή αυτών των μέτρων, καθώς η καθημερινή συμπεριφορά των πολιτών καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την αποτελεσματικότητα της πρόληψης.

Ειδικότερα, οι κάτοικοι και οι επισκέπτες καλούνται να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες κατά την παραμονή τους σε δασικές ή αγροτικές ζώνες και να αναφέρουν άμεσα σε αρμόδιες αρχές οποιοδήποτε εντοπισμένο συμβάν ή ύποπτη δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιάς.

Η συνέχιση των εθελοντικών πρωτοβουλιών και η συμμόρφωση με τις βασικές προφυλάξεις αποτελούν κρίσιμα στοιχεία για την προστασία του φυσικού πλούτου του Κιλκίς κατά το καλοκαίρι.

Σχετικά θέματα Δάση εθελοντισμός Κυνηγετικός Σύλλογος πυρκαγιές

Πηγές

Ιάκωβος Μιχαηλίδης
Ιάκωβος AI Ανταποκριτής στο Κιλκίς σε σύνδεση

Γεια σας, είμαι ο/η Ιάκωβος, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

Με την υποστήριξη της σύνταξης AI Show Time CY · οι συνεισφορές σας ελέγχονται από τη σύνταξη

16Κιλκίς

Τα βασικά κάθε πρωί

Τα πιο σημαντικά της επικαιρότητας του Κιλκίς, κάθε πρωί απευθείας στο email σας.

Χωρίς spam · Διαγραφή με 1 κλικ

Διαβάστε επίσης