Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Πολύκαστρο Κιλκίς — μεγάλη κινητοποίηση Πυροσβεστικής

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε το μεσημέρι στο Πολύκαστρο. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν <strong>34 πυροσβέστες</strong>, <strong>12 οχήματα</strong> και <strong>2 αεροσκάφη</strong>. Δεν απειλήθηκαν κατοικίες.

Σύντομη ενημέρωση από το μέτωπο

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης στο Πολύκαστρο της περιφερειακής ενότητας Κιλκίς. Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 14:00 και στη συνέχεια οριοθετήθηκε, με αποτέλεσμα να μειωθεί ο άμεσος κίνδυνος για κατοικημένες ζώνες.

Συντεταγμένες δυνάμεις και μέσα

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν έντονα τοπικά και περιφερειακά μέσα. Συγκεκριμένα επιχειρούσαν 34 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ, 12 πυροσβεστικά οχήματα, εθελοντές καθώς και 2 αεροσκάφη για αεροπυρόσβεση. Επιπλέον, στη στήριξη των επιχειρήσεων συνέβαλαν μηχάνημα έργου και υδροφόρες του Δήμου Παιονίας.

Ώρα εκδήλωσης : περίπου 14:00

: περίπου 14:00 Δυνάμεις Πυροσβεστικής : 34 πυροσβέστες, 12 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρου

: 34 πυροσβέστες, 12 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρου Εναέρια μέσα: 2 αεροσκάφη

Μέσο Αριθμός Πυροσβέστες 34 Πυροσβεστικά οχήματα 12 Αεροσκάφη 2 Ομάδα πεζοπόρου 1 (2η ΕΜΟΔΕ)

Εκτίμηση επιπτώσεων για την τοπική κοινότητα

Η Πυροσβεστική ενημερώνει ότι κοντά στην περιοχή υπάρχουν κτήρια επαγγελματικής χρήσης, ωστόσο δεν καταγράφεται απειλή για κατοικίες. Η άμεση οριοθέτηση του μετώπου περιορίζει τον κίνδυνο οικονομικής ζημιάς σε επιχειρήσεις της περιοχής, αλλά παραμένει ανάγκη για προσοχή, καθώς η περιοχή των Γεωγραφικών συνθηκών βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Διερεύνηση των αιτίων

Στο σημείο αναμένεται να μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Η έρευνα αυτή θα είναι καθοριστική για τον προσδιορισμό τυχόν υπαιτιότητας ή για τον εντοπισμό φυσικών παραγόντων που συνέβαλαν στην εκδήλωση.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι

Οι πολίτες του Δήμου Παιονίας και του Κιλκίς καλούνται να παραμένουν ενημερωμένοι μέσω των επίσημων ανακοινώσεων της Πυροσβεστικής και των δημοτικών αρχών. Σε περίπτωση νέων εξελίξεων ή αλλαγής πορείας του μετώπου, οι τοπικές αρχές θα εκδώσουν οδηγίες για προληπτικές ενέργειες και ενδεχόμενες εκκενώσεις. Η συνεργασία των κατοίκων με τις αρχές και η αποφυγή κυκλοφορίας στην πλησιέστερη περιοχή διευκολύνουν το έργο της κατάσβεσης.