Νέα προσωρινή στέγη για τα δικαστήρια στο Κιλκίς: αξιοπρεπές, αλλά με εκκρεμότητες

Η συγκέντρωση όλων των δικαστικών υπηρεσιών σε ένα ανακαινισμένο κτίριο στο κέντρο του Κιλκίς βελτιώνει τη λειτουργία, χωρίς όμως να εξαλείφει την ανάγκη για μόνιμο Δικαστικό Μέγαρο. Ποια προβλήματα λύθηκαν και ποια παραμένουν.

Συγκέντρωση υπηρεσιών και βελτίωση λειτουργίας

Τις τελευταίες εβδομάδες όλες οι δικαστικές υπηρεσίες του Κιλκίς έχουν μεταφερθεί σε ένα ανακαινισμένο κτίριο στο κέντρο της πόλης, σε μια κίνηση που αλλάζει την καθημερινότητα των δικαστικών υπαλλήλων, των δικηγόρων και των πολιτών που προσέρχονται για υποθέσεις. Η μεταφορά τερμάτισε την πολυδιασπορά υπηρεσιών που επέτεινε τις μετακινήσεις και την καθυστέρηση στη διαχείριση υποθέσεων.

Η πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Κιλκίς, Ευρώπη Αρτόγλου, χαρακτηρίζει τη νέα στέγη ως αξιοπρεπέστατη και επισημαίνει τα πλεονεκτήματα σε σχέση με τις προηγούμενες εγκαταστάσεις. Η αλλαγή περιλαμβάνει πλέον συγκεντρωμένους χώρους για υπηρεσίες και τον ίδιο τον Δικηγορικό Σύλλογο, γεγονός που διευκολύνει το συντονισμό και την εξυπηρέτηση του κοινού.

«Η εικόνα μέχρι σήμερα είναι θετική»

Προηγούμενες ελλείψεις και άμεσοι αντίκτυποι

Τα προβλήματα που αντιμετώπιζε το δικαστικό σύστημα της πόλης πριν την μεταστέγαση ήταν τεκμηριωμένα: έλλειψη τουαλετών για το κοινό, απουσία κρατητηρίου, ελλιπείς χώροι αναμονής και απουσία χώρων διασκέψεων και γραφείων για τους δικαστές. Αυτό είχε ως συνέπεια τη δυσλειτουργία και την επιβάρυνση της καθημερινής ροής των υποθέσεων, με πρακτικές δυσκολίες για τους πολίτες αλλά και αυξημένο φόρτο εργασίας για το προσωπικό.

Κεντρικοποίηση : Όλες οι υπηρεσίες υπό την ίδια στέγη.

: Όλες οι υπηρεσίες υπό την ίδια στέγη. Βελτίωση υποδομών : Πιο αξιοπρεπείς χώροι για κοινό και λειτουργούς.

: Πιο αξιοπρεπείς χώροι για κοινό και λειτουργούς. Παραμένουν εκκρεμότητες: Το νέο κτίριο είναι προσωρινή λύση, όχι το μόνιμο Δικαστικό Μέγαρο.

Τι μένει να γίνει

Παρά τη σαφή βελτίωση, η μεταφορά δεν καλύπτει οριστικά την ανάγκη για ένα σύγχρονο Δικαστικό Μέγαρο στο Κιλκίς. Οι τοπικοί φορείς και οι δικηγορικοί κύκλοι συνεχίζουν να υποστηρίζουν την ανάγκη μόνιμης, σχεδιασμένης λύσης που θα ανταποκρίνεται στις λειτουργικές και ασφαλιστικές απαιτήσεις των δικαστηρίων.

Η σημερινή προσωρινή στέγη ωστόσο προσφέρει, σύμφωνα με τους λειτουργούς, σημαντική ανακούφιση σε καθημερινά λειτουργικά ζητήματα: υπάρχουν πλέον πιο ορθολογικές διαδρομές μεταξύ υπηρεσιών, καλύτεροι χώροι υποδοχής του κοινού και μειωμένοι χρόνοι μετακίνησης εντός της πόλης.

Προηγούμενα προβλήματα Τι προσφέρει το νέο κτίριο Κατακερματισμός υπηρεσιών Συγκέντρωση όλων των υπηρεσιών Έλλειψη κρατητηρίου Επαρκέστεροι χώροι λειτουργίας Απουσία χώρων αναμονής Χώροι υποδοχής και αναμονής

Η τοπική κοινωνία και οι νομικοί κύκλοι του Κιλκίς θα παρακολουθούν την εξέλιξη των συζητήσεων για το μόνιμο Δικαστικό Μέγαρο, καθώς η προσωρινή λύση, έστω και αξιοπρεπής, δεν εξαλείφει τη μακροπρόθεσμη ανάγκη για σύγχρονες και ασφαλείς δικαστικές εγκαταστάσεις. Η βελτίωση της καθημερινότητας και η προσωρινή εξομάλυνση λειτουργικών προβλημάτων αποτελούν βήμα, αλλά όχι τελικό αποτέλεσμα για την τοπική δικαιοσύνη.