Υπό έλεγχο η φωτιά στον Άσπρο Παιονίας — χωρίς απώλειες σε σπίτια

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Άσπρο του δήμου Παιονίας τέθηκε υπό έλεγχο μετά την επέμβαση δυνάμεων της Πυροσβεστικής και μηχανημάτων του δήμου. Δεν καταγράφηκαν απειλές για κατοικίες.

Άμεση ανταπόκριση και περιορισμός της φωτιάς

Φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην περιοχή Άσπρος του δήμου Παιονίας τέθηκε υπό έλεγχο μετά την παρέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων και των μηχανημάτων του δήμου. Η πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση κοντά στο 520ο χλμ και σήμανε άμεσα κινητοποίηση των αρχών.

Στη φωτιά επιχείρησαν συνολικά 27 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 9 πυροσβεστικά οχήματα. Στη συνδρομή περιλαμβάνονταν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου που διέθεσε ο δήμος Παιονίας. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 17:30.

Συνεπώς μέτρα για την ασφάλεια και την κυκλοφορία

Παρά το ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε τμήμα που βρίσκεται κοντά σε οικισμούς, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες δεν απειλήθηκαν κατοικίες. Η Τροχαία προχώρησε σε ολιγόλεπτη διακοπή της κυκλοφορίας στην ΠΑΘΕ και στα δύο ρεύματα προκειμένου να διευκολυνθούν οι επιχειρησιακές ανάγκες. Το ρεύμα προς Ευζώνους έχει ήδη δοθεί σε κυκλοφορία και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη αναμένεται να αποκατασταθεί σύντομα.

Χρόνος ενημέρωσης Κέντρου Επιχειρήσεων: ~17:30

~17:30 Δυνάμεις επί τόπου: 27 πυροσβέστες, 1 πεζοπόρο τμήμα, 9 πυροσβεστικά

27 πυροσβέστες, 1 πεζοπόρο τμήμα, 9 πυροσβεστικά Συνδρομή δήμου Παιονίας: υδροφόρες και μηχανήματα έργου

Έρευνα για τα αίτια

Στο σημείο μετέβη το Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης για διερεύνηση των αιτίων εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Η εμπλοκή του κλιμακίου σηματοδοτεί ότι οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για τον τρόπο έναρξης της φωτιάς, χωρίς προς το παρόν να υπάρχουν δημοσιοποιημένα αποτελέσματα της έρευνας.

Οι τοπικές αρχές υπενθυμίζουν στους κατοίκους και τους διερχόμενους ότι σε ημέρες με υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς απαιτείται αυξημένη προσοχή σε δραστηριότητες που μπορεί να προκαλέσουν αναζωπυρώσεις, καθώς και η τήρηση οδηγιών της Πυροσβεστικής.

Παραμέτρους Πληροφορία Τοποθεσία Άσπρος, δήμος Παιονίας Χρόνος ειδοποίησης περίπου 17:30 Δυνάμεις πυρόσβεσης 27 πυροσβέστες, 1 πεζοπόρο, 9 πυροσβεστικά οχήματα Συνδρομή δήμου υδροφόρες, μηχανήματα έργου

Η ταχεία επέμβαση των συνεργείων απέτρεψε την περαιτέρω εξάπλωση στην ευρύτερη περιοχή και την προσβολή κατοικημένων ζωνών. Οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν σε εγρήγορση, ειδικά τις ώρες με υψηλές θερμοκρασίες και ανέμους, και να ενημερώνονται από τα αρμόδια όργανα για τυχόν επόμενες οδηγίες.