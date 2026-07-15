Πολύκαστρο: Οριοθετήθηκε η φωτιά — παραμένουν δυνάμεις για πλήρη κατάσβεση

Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Πολύκαστρο τέθηκε υπό έλεγχο και οριοθετήθηκε πλήρως, με 34 πυροσβέστες, 12 οχήματα, ομάδες πεζοπόρων και αεροπορική συνδρομή. Επιτόπια παραμένουν δυνάμεις για να αποτραπούν αναζωπυρώσεις.

Σύντομη ενημέρωση για την επιχείρηση

Θετική χαρακτηρίζεται η εικόνα στο Πολύκαστρο μετά την επιτυχή οριοθέτηση της πυρκαγιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης 15 Ιουλίου. Η φωτιά, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, εκδηλώθηκε σε έκταση με χαμηλή βλάστηση και δεν παρουσιάζει πλέον ενεργό μέτωπο, ωστόσο οι δυνάμεις επιμένουν στην επιτόπια παρουσία για την πλήρη εξάλειψη τυχόν μικροεστιών.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 34 πυροσβέστες με 12 οχήματα, καθώς και ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ. Από αέρος πραγματοποιήθηκαν στοχευμένες ρίψεις νερού με δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη, που συνέβαλαν καθοριστικά στον περιορισμό της φωτιάς. Την υποστήριξη στις επιχειρήσεις πρόσφεραν επίσης εθελοντές και οι υπηρεσίες του Δήμου Παιονίας.

Σύνολο πυροσβεστικών δυνάμεων: 34 άτομα

34 άτομα Οχήματα Π.Σ.: 12

12 Αεροπορική συνδρομή: 2 αεροσκάφη

2 αεροσκάφη Τοπική συνδρομή: υδροφόρες και μηχανήματα του Δήμου Παιονίας

«οριοθετήθηκε χωρίς ενεργό μέτωπο»

Η άμεση κινητοποίηση των επίγειων και εναέριων μέσων μαζί με τη συμμετοχή εθελοντών και την παροχή μηχανημάτων από τον Δήμο Παιονίας θεωρούνται αποφασιστικοί παράγοντες για την ταχεία εξέλιξη των επιχειρήσεων. Οι τοπικές αρχές τόνισαν πως, παρά την ύφεση, απαιτείται επαγρύπνηση λόγω των επικρατούντων καιρικών συνθηκών που ενδέχεται να διευκολύνουν αναζωπυρώσεις.

Επιτόπιες δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή και συνεχίζουν την επιτήρηση και την κατάσβεση τυχόν μικρότερων εστιών. Η συνεργασία Πυροσβεστικής, εθελοντών και Δήμου φαίνεται να μετρίασε τις επιπτώσεις και να απέτρεψε την επέκταση της φωτιάς σε γειτονικές εκτάσεις.

Για τους κατοίκους του Πολυκάστρου και της ευρύτερης περιοχής του δήμου Παιονίας η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί άμεση μείωση του κινδύνου, αλλά και την ανάγκη διατήρησης αυξημένης προσοχής για το επόμενο 24ωρο. Οι υπηρεσίες καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν καύσεις και να ενημερώνουν άμεσα για κάθε νέο σημείο καπνού.

Παράμετρος Αριθμός / Στοιχείο Πυροσβέστες 34 Πυροσβεστικά οχήματα 12 Πεζοπόρο τμήμα 2η ΕΜΟΔΕ Αεροπλάνα 2

Η τοπική κοινότητα και οι φορείς της περιοχής αναμένεται να παραμείνουν σε επαγρύπνηση. Οποιαδήποτε νέα εξέλιξη θα γνωστοποιηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα μέσα ενημέρωσης.