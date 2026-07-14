Άγιος Νικόλαος: Το κολυμβητήριο «Γ. Μπίας» ανοιχτό όλο τον Αύγουστο — μετατίθενται οι εργασίες

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ανακοίνωσε ότι το Δημοτικό Κολυμβητήριο «Γιώργος Μπίας» θα λειτουργήσει κανονικά τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, καθώς οι προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης μετατίθενται για το χειμώνα.

Συνέχιση λειτουργίας για τους αθλούμενους και το κοινό

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ενημερώνει ότι το Δημοτικό Κολυμβητήριο «Γιώργος Μπίας» θα παραμείνει σε λειτουργία καθ' όλη τη διάρκεια του Αυγούστου και του Σεπτεμβρίου. Η απόφαση αυτή λήφθηκε μετά από συνάντηση του Δημάρχου Μανώλη Μενεγάκη με τον πρόεδρο και στελέχη του Ναυτικού Ομίλου Αγίου Νικολάου (ΝΟΑΝ) και επιβεβαιώθηκε στο χώρο του κολυμβητηρίου.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι της διοίκησης και προπονητές του ΝΟΑΝ, την οποία συντόνισε και ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού κ. Στέργιος Ατσαλάκης. Λαμβάνοντας υπόψη το αίτημα του Ομίλου, αποφασίστηκε οι προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης να μετατεθούν για τη χειμερινή περίοδο, όταν η χρήση της εγκατάστασης είναι περιορισμένη.

Διασφάλιση της συνέχειας των προγραμμάτων εκμάθησης κολύμβησης του ΝΟΑΝ.

Εξυπηρέτηση των αθλητών και του ευρύτερου κοινού καθ' όλη τη θερινή περίοδο.

Μεταφορά εργασιών συντήρησης σε περίοδο με χαμηλότερη χρήση.

Ο Δήμος διευκρινίζει επίσης ότι η πρόσφατη, προσωρινή διακοπή της λειτουργίας της δημοτικής πισίνας οφειλόταν αποκλειστικά σε τεχνικούς και προληπτικούς λόγους, σχετικούς με τη διασφάλιση της ποιότητας του νερού και της ασφαλούς λειτουργίας της εγκατάστασης.

«Το Δημοτικό Κολυμβητήριο Αγίου Νικολάου 'Γιώργος Μπίας' θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά καθ' όλη τη διάρκεια του Αυγούστου και του Σεπτεμβρίου»

Η απόφαση έχει άμεσο αντίκτυπο σε τοπικό επίπεδο: οι αθλητές του ΝΟΑΝ μπορούν να συνεχίσουν την προετοιμασία τους χωρίς διακοπές, ενώ οι γονείς και οι κάτοικοι προγραμματίζουν τις δραστηριότητες κολύμβησης για τα παιδιά τους και για προσωπική άσκηση. Επιπλέον, η μεταφορά των εργασιών συντήρησης στο χειμώνα μειώνει τον κίνδυνο ματαίωσης προγραμμάτων κατά την τουριστική περίοδο.

Από την ανακοίνωση δεν προκύπτουν ακόμη συγκεκριμένες ημερομηνίες για τις μεταφερόμενες εργασίες συντήρησης ούτε λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα του χειμερινού παρεμβάσεων. Ο Δήμος και ο ΝΟΑΝ δηλώνουν ότι θα παρακολουθούν τις ανάγκες της εγκατάστασης και θα ενημερώνουν το κοινό για οποιαδήποτε αλλαγή στον προγραμματισμό.

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Καθώς πλησιάζουν οι καλοκαιρινοί μήνες, οι δημότες του Άγιου Νικολάου και οι χρήστες της δημοτικής πισίνας μπορούν να βασιστούν στην απρόσκοπτη λειτουργία της εγκατάστασης. Η δημοτική αρχή έχει δεσμευθεί να διατηρήσει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής, ενώ οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις για ώρες λειτουργίας και τυχόν επιπλέον οδηγιών.