Σητεία: Συναγερμός για την εξαφάνιση της 55χρονης Βασιλικής Γκάγκα

Η 55χρονη αγνοείται από τις 26 Ιουνίου. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» δημοσιοποίησε τα στοιχεία της την 9η Ιουλίου και καλεί σε άμεση ενημέρωση όποιον γνωρίζει πληροφορίες.

Συναγερμός στην τοπική κοινωνία

Συναγερμός έχει σημάνει στη Σητεία και ευρύτερα στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου για την εξαφάνιση της Βασιλικής Γκάγκα, 55 ετών. Η γυναίκα αγνοείται από τις 26 Ιουνίου 2026, ενώ τα στοιχεία της δημοσιοποιήθηκαν την 9η Ιουλίου 2026 έπειτα από αίτημα της οικογένειας και παρέμβαση του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του οργανισμού, η Βασιλική Γκάγκα έχει ύψος 1,50 μ., είναι αδύνατης σωματικής διάπλασης, έχει κοντά καστανά μαλλιά και μαύρα μάτια. Σημαντικό αναγνωριστικό στοιχείο αποτελεί το ότι φέρει γύψο στο δεξί πόδι. Την ημέρα που εξαφανίστηκε δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για τη στολή που φορούσε.

Τρόποι επικοινωνίας και έκκληση

Οι αρχές και ο οργανισμός απευθύνουν δημόσια έκκληση προς όποιον έχει οποιαδήποτε πληροφορία που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της. Οι τρόποι επικοινωνίας που έχουν δοθεί είναι οι εξής:

Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες: 1017 (24ωρη λειτουργία).

(24ωρη λειτουργία). Οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα της χώρας.

Μέσω της εφαρμογής Missing Alert App, όπου υπάρχει συνεχής ενημέρωση για την υπόθεση.

Σε περίπτωση εντοπισμού της 55χρονης θα εκδοθεί νέα ανακοίνωση για να αποσυρθεί το υλικό αναζήτησης, αναφέρει ο οργανισμός.

Η δημοσιοποίηση των στοιχείων έγινε μετά από αίτημα της οικογένειας, καθώς, όπως τονίζεται, υπάρχουν λόγοι ανησυχίας που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλειά της. Η τοπική κοινωνία παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της υπόθεσης και περιμένει ενημερώσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Τοπικές συνέπειες και ανάγκη εγρήγορσης

Η εξαφάνιση ενός κατοίκου της Σητείας κινητοποιεί υπηρεσίες και εθελοντές και προκαλεί ανησυχία στους συγγενείς και γείτονες. Το στοιχείο του γύψου στο δεξί πόδι μπορεί να διευκολύνει την αναγνώριση σε περιπτώσεις οπτικής επαφής ή σε καταγραφές από κάμερες, γι' αυτό η άμεση ενημέρωση είναι κρίσιμη. Οι πολίτες καλούνται να επικοινωνούν χωρίς καθυστέρηση στις αναφερόμενες γραμμές εάν διαθέτουν οτιδήποτε σχετικό.

Χαρακτηριστικό Περιγραφή Ηλικία 55 ετών Ύψος 1,50 μ. Μαλλιά / Μάτια Κοντά καστανά / μαύρα Ειδικό γνώρισμα Γύψος στο δεξί πόδι Ημερομηνία εξαφάνισης 26 Ιουνίου 2026 Ημερομηνία δημοσιοποίησης 9 Ιουλίου 2026

Οποιαδήποτε πληροφορία, ακόμη και μικρής σημασίας, μπορεί να αποβεί καθοριστική. Η τοπική κοινωνία της Σητείας παραμένει σε εγρήγορση αναμένοντας νεότερα από τις αρμόδιες υπηρεσίες.