Αγωνία στον Έβρο: 195 ημέρες χωρίς ίχνος του 25χρονου Ensar Çakır

Ο 25χρονος Ensar Çakır αγνοείται από τις 22 Δεκεμβρίου 2025 στην περιοχή του ποταμού Έβρου κοντά στη Νέα Βύσσα. Η οικογένειά του απευθύνει νέα έκκληση, ενώ έχει εκδοθεί «κίτρινη ειδοποίηση» της Interpol.

Ανεξιχνίαστη εξαφάνιση στα ελληνοτουρκικά σύνορα

Διαρκεί πλέον 195 ημέρες η αγωνία για την τύχη του Ensar Çakır, 25 ετών, που αγνοείται από την 22η Δεκεμβρίου 2025. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο νεαρός φέρεται να επιχείρησε να διασχίσει με βάρκα τον ποταμό Έβρο (Meriç) προς ευρωπαϊκό έδαφος και από τότε χάθηκαν τα ίχνη του στην περιοχή κοντά στη Νέα Βύσσα Ορεστιάδας. Η υπόθεση έχει κινητοποιήσει τις αρχές και έχει καταγραφεί διεθνώς με την έκδοση «κίτρινης ειδοποίησης» (Yellow Notice) από την Interpol.

Η οικογένεια, όπως δημοσιεύτηκε σε τουρκικά μέσα ενημέρωσης και επαναφέρει η σχετική ανακοίνωση, συνεχίζει τις επίμονες αναζητήσεις και απευθύνει νέα έκκληση προς όποιον ενδέχεται να διαθέτει πληροφορίες. Παρά τις εκτεταμένες έρευνες σε ξηρά και νερό, μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κανένα στοιχείο που να αποκαλύπτει την τύχη του νεαρού.

"Σας απευθύνομαι για να ζητήσω τη βοήθειά σας"

Η αδερφή του, Eylem (ή Eylül) Çakır, δηλώνει ότι η οικογένεια ζει με την αγωνία και την ελπίδα να μάθει τι απέγινε ο αγαπημένος της άνθρωπος και ζητά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης ώστε να προκύψει οποιαδήποτε νέα πληροφορία. Στην ανακοίνωση περιέχεται επίσης η προσφορά της για παροχή φωτογραφιών και επιπλέον στοιχείων σε όποιον επιθυμεί να βοηθήσει.

Τι έχει γίνει έως σήμερα και ποιες είναι οι παράμετροι της αναζήτησης

Από τη στιγμή που χάθηκαν τα ίχνη του, οι έρευνες που αναφέρθηκαν εστιάστηκαν σε δύο βασικούς άξονες: επιτόπιες έρευνες στην περιοχή της Νέας Βύσσας και επιχειρήσεις στα νερά του ποταμού. Η παρουσία υποθαλάσσιων και χερσαίων συνθηκών που δυσκολεύουν την αναζήτηση — όπως οι μεταβολές της στάθμης και τα συρρέοντα υλικά — καθιστούν τις έρευνες απαιτητικές και επικίνδυνες. Η έκδοση «κίτρινης ειδοποίησης» σηματοδοτεί την πρόθεση διασύνδεσης στοιχείων σε διεθνές επίπεδο, αλλά όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, προς το παρόν δεν έχει οδηγήσει σε αποτέλεσμα.

Χρονικό αγνοούμενου: 22/12/2025 — μέχρι σήμερα 195 ημέρες.

22/12/2025 — μέχρι σήμερα 195 ημέρες. Τοποθεσία αναφοράς: Ποταμός Έβρος, κοντά στη Νέα Βύσσα Ορεστιάδας.

Ποταμός Έβρος, κοντά στη Νέα Βύσσα Ορεστιάδας. Διεθνής ενημέρωση: Έκδοση «Yellow Notice» από την Interpol.

Τοπικές επιπτώσεις και πρακτικά ζητήματα για κατοίκους

Για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής του Έβρου και ειδικά των παραποτάμιων κοινοτήτων, τέτοιες εξαφανίσεις αναδεικνύουν ζητήματα δημόσιας ασφάλειας, συνεργασίας διασυνοριακών υπηρεσιών και ανάγκης για ενισχυμένη παρουσία διασωστικών και περιπολικών μέσων στις όχθες. Η αγωνία των οικογενειών επιβαρύνει την κοινωνία και αναζωπυρώνει την ανάγκη για έγκαιρη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ ελληνικών, τουρκικών και διεθνών αρχών.

Οι κάτοικοι που κινούνται στις όχθες του ποταμού, ψαράδες ή διερχόμενοι, καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και, εφόσον διαθέτουν οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά την ημέρα της εξαφάνισης ή μεταγενέστερα ίχνη, να επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες αρχές ή την οικογένεια. Η σχετική δημοσιοποίηση από την πλευρά της οικογένειας αποσκοπεί ακριβώς στο να φέρει στο φως νέες μαρτυρίες.

Στοιχείο Πληροφορία Όνομα Ensar Çakır Ηλικία 25 ετών Ημερομηνία εξαφάνισης 22/12/2025 Τοποθεσία Ποταμός Έβρος (κοντά Νέα Βύσσα, Ορεστιάδα) Διεθνής ειδοποίηση Interpol – Yellow Notice

Η υπόθεση παρακολουθείται από τις εμπλεκόμενες αρχές, ενώ η οικογένεια παραμένει διαθέσιμη για να παράσχει φωτογραφίες και επιπλέον πληροφορίες σε όσους επιθυμούν να συνδράμουν. Κάθε νέα πληροφορία, όσο μικρή και αν φαίνεται, μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμη για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Σημείωση για τους πολίτες: Εάν έχετε σχετικές πληροφορίες, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή οποιαδήποτε υπηρεσία πιστεύετε ότι μπορεί να βοηθήσει. Η δημοσιοποίηση και η εγρήγορση της κοινότητας παραμένουν αναπόσπαστο μέρος της αποτελεσματικής αναζήτησης.