Σοβαρός τραυματισμός στην Αλεξανδρούπολη: μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με αδέσποτο στα Πέτρινα

Τα ξημερώματα μοτοσικλέτα στην περιοχή των Πέτρινων προσέκρουσε σε αδέσποτο σκύλο. Ο 26χρονος οδηγός, αστυνομικός, υπέστη κατάγματα στην κλείδα και πλευρά — το ζώο δεν είχε τσιπ και βρέθηκε νεκρό.

Σύγκρουση τα ξημερώματα στην περιοχή των Πέτρινων

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην Αλεξανδρούπολη περίπου στις 05:30 τα ξημερώματα της Τετάρτης, όταν μοτοσικλέτα προσέκρουσε σε αδέσποτο σκύλο που βγήκε ξαφνικά στο οδόστρωμα. Το περιστατικό έλαβε χώρα στην περιοχή που είναι γνωστή ως Πέτρινα, σύμφωνα με ρεπορτάζ από τοπική πηγή.

Ο οδηγός της μοτοσικλέτας είναι 26 ετών και υπηρετεί στην Αστυνομία. Από τη σύγκρουση υπέστη σοβαρά τραύματα, με διαπιστωμένα κατάγματα στην κλείδα και στα πλευρά. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε σε νοσηλευτικό ίδρυμα για περίθαλψη και παρακολούθηση.

Το ζώο και η επιβεβαίωση ότι ήταν αδέσποτο

Το σκύλος που ενεπλάκη στην πρόσκρουση βρέθηκε νεκρό. Κτηνίατρος του Δήμου Αλεξανδρούπολης εξέτασε το ζώο και διαπίστωσε ότι δεν έφερε ηλεκτρονική σήμανση (τσιπ), στοιχείο που συνηγορεί στο ότι πρόκειται για αδέσποτο.

«Το ζώο δεν έφερε ηλεκτρονική σήμανση (τσιπ)», ανέφερε ο κτηνίατρος του Δήμου.

Το συμβάν αναδεικνύει τον κίνδυνο που συνεπάγεται η παρουσία αδέσποτων ζώων στο οδικό δίκτυο, ειδικά σε ώρες μειωμένης ορατότητας. Οι οδηγοί έχουν ελάχιστο χρόνο αντίδρασης όταν ζώα διασχίζουν κάθετα τον δρόμο και αυτό αυξάνει τον κίνδυνο σοβαρών ατυχημάτων.

Ώρα: περίπου 05:30

περίπου 05:30 Τοποθεσία: Πέτρινα, Αλεξανδρούπολη

Πέτρινα, Αλεξανδρούπολη Εμπλεκόμενα: 26χρονος αστυνομικός (οδηγός μοτοσικλέτας) και αδέσποτο σκύλος

26χρονος αστυνομικός (οδηγός μοτοσικλέτας) και αδέσποτο σκύλος Τραυματισμοί: κάταγμα κλείδας και πλευρών (οδηγός)

κάταγμα κλείδας και πλευρών (οδηγός) Κατάσταση ζώου: νεκρό, χωρίς τσιπ

Τοπικές επιπτώσεις και ζητήματα για την δημόσια ασφάλεια

Για την Αλεξανδρούπολη το περιστατικό επαναφέρει βασικά ζητήματα: την ανάγκη για ενίσχυση της διαχείρισης των αδέσποτων από τις τοπικές αρχές, τη σημασία της σήμανσης και του περιορισμού των ζώων που κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα κοντά σε δρόμους, καθώς και την προσοχή που πρέπει να δείχνουν οι οδηγοί σε ώρες χαμηλής φωτεινότητας. Επιπλέον, εγείρεται θέμα πρόληψης και ενημέρωσης του κοινού για την αποφυγή τέτοιων συμβάντων.

Στοιχείο Πληροφορία Ημέρα/Ώρα Τετάρτη, περίπου 05:30 Τοποθεσία Πέτρινα, Αλεξανδρούπολη Εμπλεκόμενος 26χρονος αστυνομικός (οδηγός μοτοσικλέτας) Τραυματισμός Κάταγμα κλείδας και πλευρών Κατάσταση ζώου Νεκρό, χωρίς τσιπ

Οι αρχές και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου έχουν πλέον ως προτεραιότητα την αποτίμηση του περιστατικού και την ενίσχυση μέτρων που μειώνουν την πιθανότητα επανάληψής του. Για τους κατοίκους της Αλεξανδρούπολης είναι σημαντικό να γνωρίζουν ότι η παρουσία αδέσποτων στο οδικό δίκτυο μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για πεζούς και οδηγούς, ιδίως τις πρώτες πρωινές ώρες.

Παρακολουθούμε την εξέλιξη της κατάστασης του τραυματία και την όποια ανακοίνωση από τις αρμόδιες Αρχές ή τον Δήμο σχετικά με δράσεις διαχείρισης αδέσποτων και προληπτικά μέτρα στην περιοχή.