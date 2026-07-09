Κατεπείγουσα ενίσχυση βιοασφάλειας στον Έβρο με αψίδες και τάφρους σε πύλες εισόδου

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης διατάσσει άμεση εγκατάσταση αψίδων, τάφρων και ταπήτων απολύμανσης στις κρίσιμες εισόδους του Έβρου, με στόχο την προστασία της κτηνοτροφίας από επιζωοτίες.

Άμεση ενίσχυση μέτρων στις πύλες εισόδου του Έβρου

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής τίθεται ο νομός Έβρου μετά από εντολή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την άμεση εγκατάσταση αψίδων, τάφρων και ταπήτων απολύμανσης στις πύλες εισόδου της περιοχής. Η παρέμβαση έχει στόχο την άμεση θωράκιση της τοπικής κτηνοτροφίας από τον κίνδυνο εισαγωγής επιζωοτιών — μεταδοτικών νοσημάτων των ζώων που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές οικονομικές και υγειονομικές συνέπειες.

Ο υφυπουργός, Θανάσης Καββαδάς, απέστειλε κατεπείγουσες επιστολές προς την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ζητώντας την «αναβάθμιση των μέτρων βιοασφάλειας» και την ταχεία ένταξη του Έβρου σε ένα ενισχυμένο δίκτυο προστασίας. Οι τοπικές αρχές καλούνται να υποδείξουν αμέσως τα νέα σημεία που θα φιλοξενήσουν σταθερά και κινητά συνεργεία απολύμανσης και να καταθέσουν αναλυτική κοστολόγηση των απαιτούμενων παρεμβάσεων.

Στόχος: αποτροπή εισαγωγής μεταδοτικών ασθενειών σε ζώα.

αποτροπή εισαγωγής μεταδοτικών ασθενειών σε ζώα. Κρίσιμα σημεία: σύνορα, λιμάνια, σημεία διακίνησης ζώων, ζωοτροφών και γάλακτος.

σύνορα, λιμάνια, σημεία διακίνησης ζώων, ζωοτροφών και γάλακτος. Ενέργειες: εγκατάσταση αψίδων απολύμανσης, σκαμμάτων/τάφρων και ταπήτων καθαρισμού οχημάτων.

Η επιλογή ενός τέτοιου σχεδίου έχει τεχνικό, διοικητικό και οικονομικό σκέλος: πρέπει να καθοριστούν οι θέσεις, ο τύπος του εξοπλισμού (σταθερός ή κινητός), το προσωπικό λειτουργίας και η τακτική συντήρησης. Επιπλέον, ζητείται από τις τοπικές αρχές να προσκομίσουν κοστολόγηση, ώστε να προωθηθεί η χρηματοδότηση και η υλοποίηση χωρίς καθυστέρηση.

Μέτρο Λειτουργία Σημεία εφαρμογής Αψίδες απολύμανσης Απολύμανση ατόμων/εξοπλισμού Συνοριακά περάσματα, λιμένες Τάφροι απολύμανσης Απολύμανση οχημάτων/ζώων Εισόδοι στάβλων, σημεία φορτοεκφόρτωσης Ταπέτα απολύμανσης Καθαρισμός υποδημάτων και ελαστικών Πρόσβαση σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις

Για τους κτηνοτρόφους και τους εμπλεκόμενους φορείς η άμεση εφαρμογή σημαίνει αλλαγές στις ροές διακίνησης και πρόσθετες υποχρεώσεις ελέγχου. Η επιτυχία του μέτρου εξαρτάται από τη συνεργασία δημοτικών υπηρεσιών, λιμενικών αρχών και γεωτεχνικών μηχανικών καθώς και από την επάρκεια ανθρώπινου δυναμικού για τη λειτουργία και την εποπτεία των σημείων απολύμανσης.

Το σχέδιο της κεντρικής υπηρεσίας δίνει προτεραιότητα στα σημεία που διακινούνται ζώα, ζωοτροφές και γάλα, γεγονός που αντικατοπτρίζει την επιθυμία να αποτραπεί κάθε πιθανή αλυσίδα μετάδοσης νόσων που θα μπορούσε να πλήξει την τοπική οικονομία και την ασφάλεια του αγροτικού εισοδήματος στον Έβρο.

Η επόμενη φάση προβλέπει την υποβολή προτάσεων από την Περιφέρεια ΑΜ-Θ και τους δήμους της περιοχής, την αξιολόγηση κόστους και την ταχεία υλοποίηση των μέτρων, ώστε να λειτουργήσουν ως «πρώτο τείχος» απέναντι σε ενδεχόμενες απειλές για την υγεία του ζωικού κεφαλαίου.