Ανεξιχνίαστη εξαφάνιση 25χρονου στον Έβρο: Αγωνιώδης έκκληση της οικογένειας για πληροφορίες

Ο 25χρονος Ενσάρ Τσακίρ αγνοείται από τις πρώτες πρωινές ώρες της 22ας Δεκεμβρίου 2025, μετά από απόπειρα διέλευσης του ποταμού Έβρου. Η οικογένειά του ζητά βοήθεια, ενώ έχει εκδοθεί κίτρινο δελτίο από την Ιντερπόλ.

Έκκληση για τον 25χρονο που χάθηκε στη «Γέφυρα του ΝΑΤΟ»

Αγωνία επικρατεί στην οικογένεια και την κοινότητα μετά την εξαφάνιση του 25χρονου Ενσάρ Τσακίρ, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στις πρώτες πρωινές ώρες της 22ας Δεκεμβρίου 2025 στην περιοχή των ελληνοτουρκικών συνόρων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γνωστοποιηθεί, ο νεαρός φέρεται να επιχειρούσε διάσχιση του ποταμού Έβρου με βάρκα από την πλευρά του χωριού Μπόζνα προς την Αδριανούπολη, απέναντι από τη Νέα Βύσσα Ορεστιάδας.

Η περιοχή όπου χάθηκαν τα ίχνη του, γνωστή ως «Γέφυρα του ΝΑΤΟ», έχει χαρακτηρίσει από ειδικούς και κατοίκους ως πέρασμα με αυξημένο ρίσκο, λόγω της ορμής και της στάθμης των νερών του Έβρου, που δυσχεραίνουν κάθε προσπάθεια διάσχισης και οδηγούν σε επικίνδυνες συνθήκες.

«Εκλιπαρώ τον ελληνικό λαό να βρούνε το παιδί μου. Σας μιλάω σαν μάνα. Σας παρακαλώ να κάνουν κάτι, να μου τον φέρουν πίσω. Δεν μπορούσαν να βρούνε το παιδί μου. Δεν θέλω τίποτα άλλο, παρακαλώ τον ελληνικό λαό».

Η μητέρα και η αδελφή του Ενσάρ απευθύνουν δραματική έκκληση για βοήθεια, δηλώνοντας ότι το τελευταίο σήμα του κινητού του καταγράφηκε στην περιοχή των συνόρων. Από τουρκικής πλευράς, όπως αναφέρεται, πραγματοποιήθηκαν έρευνες επί 20 συνεχόμενες ημέρες τόσο μέσα και κατά μήκος της κοίτης του ποταμού όσο και στην ξηρά, χωρίς όμως να προκύψει κάποιο αποτέλεσμα.

Ημερομηνία εξαφάνισης: 22/12/2025

22/12/2025 Διάρκεια αναφερόμενων ερευνών στην Τουρκία: 20 ημέρες

20 ημέρες Διεθνής κινητοποίηση: Έχει εκδοθεί κίτρινο δελτίο από την Ιντερπόλ για την εξαφάνιση

Η υπόθεση έχει λάβει διεθνή διάσταση: η οικογένεια βρίσκεται σε επαφή με τις τουρκικές προξενικές αρχές και το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, που επιδιώκουν την συνέχιση των προσπαθειών εντοπισμού και την διατήρηση του θέματος στην επικαιρότητα. Η αδελφή του σημειώνει ότι, παρά τις εκτεταμένες αναζητήσεις στην Τουρκία, δεν υπάρχουν πληροφορίες για εργασίες ή αποτελέσματα από ελληνικής πλευράς.

Στοιχείο Πληροφορία Όνομα Ενσάρ Τσακίρ Ηλικία 25 χρονών Ημερομηνία εξαφάνισης 22/12/2025 Τόπος τελευταίας επικοινωνίας Περιοχή συνόρων (Γέφυρα του ΝΑΤΟ) Διεθνής ενέργεια Κίτρινο δελτίο Ιντερπόλ

Για τους κατοίκους της περιοχής η υπόθεση εγείρει ανησυχίες για τα περιστατικά παράτυπων διελεύσεων και την ασφάλεια στον ποταμό. Η παρουσία ρευμάτων και οι μεταβαλλόμενες συνθήκες της κοίτης συνιστούν διαρκή κίνδυνο για όσους επιχειρούν διέλευση με μικρά σκάφη ή με κίνδυνο απώλειας ζωής.

Οι αρχές και τα τοπικά σώματα διάσωσης δεν έχουν μέχρι στιγμής δημοσιοποιήσει νεότερα για τον εντοπισμό του 25χρονου. Η οικογένεια ζητά πληροφορίες από οποιονδήποτε έχει στοιχεία και παρακαλεί όσους γνωρίζουν οτιδήποτε να επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες υπηρεσίες ή τα τουρκικά προξενικά όργανα με τα οποία συνεργάζεται. Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και υπό διερεύνηση, με την ελπίδα ότι θα προκύψουν νέα στοιχεία που θα ρίξουν φως στη διαδρομή και τη τύχη του νεαρού.