Έβρος: 11 σχολεία αναστέλλουν τη λειτουργία τους για το σχολικό έτος 2026-2027

Στο ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η απόφαση για την αναστολή 47 σχολικών μονάδων στην ΑΜ-Θ — στον Έβρο κλείνουν 11, μεταξύ νηπιαγωγείων, δημοτικών και ειδικού σχολείου, με άμεσες επιπτώσεις σε οικογένειες και τοπικές δομές.

Αναστολή λειτουργίας και επιπτώσεις στις τοπικές κοινότητες

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση που προβλέπει την αναστολή λειτουργίας συνολικά 47 σχολικών μονάδων στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας–Θράκης για το σχολικό έτος 2026-2027. Στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, η απόφαση αφορά 11 σχολικές μονάδες, μεταξύ των οποίων νηπιαγωγεία, δημοτικά και ένα ειδικό σχολείο.

Η αναστολή επηρεάζει κυρίως μικρές και απομακρυσμένες κοινότητες και εγείρει άμεσα ζητήματα μετακίνησης και φοίτησης για τους μαθητές. Οι γονείς θα χρειαστεί να προγραμματίσουν εναλλακτικές λύσεις μεταφοράς ή να εντάξουν τα παιδιά τους σε γειτονικά σχολεία, κατά περίπτωση.

Νηπιαγωγεία : Αναστέλλουν τη λειτουργία τους τα Νηπιαγωγεία Αύρας, Λακκώματος, Πέπλου, Σιδηρούς και Σοφικού.

: Αναστέλλουν τη λειτουργία τους τα Νηπιαγωγεία Αύρας, Λακκώματος, Πέπλου, Σιδηρούς και Σοφικού. Δημοτικά : Κλείνουν τα Δημοτικά Σχολεία Ασπρονερίου, Λακκώματος, Λεπτής και το 13ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης.

: Κλείνουν τα Δημοτικά Σχολεία Ασπρονερίου, Λακκώματος, Λεπτής και το 13ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης. Ειδικό και Μειονοτικό: Αναστέλλεται η λειτουργία του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Διδυμοτείχου και του Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Διδυμοτείχου.

Τοπικές συνέπειες και πρακτικά βήματα

Η μεταφορά των μαθητών προς γειτονικά σχολεία και η ένταξή τους σε άλλες σχολικές μονάδες απαιτούν συντονισμό από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, τους Δήμους και τους γονείς. Ιδιαίτερη έμφαση χρειάζεται για το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου, όπου η συνέχιση της υποστήριξης και των εξειδικευμένων υπηρεσιών είναι κρίσιμη.

Οι γονείς και οι τοπικές αρχές καλούνται να αναμένουν ανακοινώσεις από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχέδιο μεταφοράς και την κατανομή των μαθητών. Επισημαίνεται ότι η απόφαση για αναστολή αναφέρεται στο ΦΕΚ και ισχύει για το σχολικό έτος 2026-2027.

Πίνακας: Σχολικές μονάδες στην Π.Ε. Έβρου με αναστολή

Τύπος Σχολική μονάδα Νηπιαγωγείο Αύρας Νηπιαγωγείο Λακκώματος Νηπιαγωγείο Πέπλου Νηπιαγωγείο Σιδηρούς Νηπιαγωγείο Σοφικού Δημοτικό Ασπρονερίου Δημοτικό Λακκώματος Δημοτικό Λεπτής Δημοτικό 13ο Δημοτικό Αλεξανδρούπολης Ειδικό Δημοτικό Διδυμοτείχου Μειονοτικό Δημοτικό Διδυμοτείχου

Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στη συνολική καταγραφή των σχολικών μονάδων που δεν θα λειτουργήσουν στην Περιφέρεια για το επόμενο σχολικό έτος. Για τις οικογένειες της υπαίθρου, η απόφαση αυτή δημιουργεί πιεστικές ανάγκες σε μεταφορές, φροντίδα και πρόσβαση σε εκπαιδευτικές υπηρεσίες.

Για διευκρινίσεις και ενημέρωση σχετικά με την καθημερινή εφαρμογή της απόφασης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ΑΜ-Θ και τους κατά τόπους δήμους, που αναμένεται να ανακοινώσουν τα πρακτικά μέτρα στήριξης.

Σημείωση: Η αναστολή αφορά το σχολικό έτος 2026-2027 και προκύπτει από τη σχετική δημοσίευση στο ΦΕΚ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.