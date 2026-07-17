Συνελήφθη διακινητής στις Φέρες: τρεις μη νόμιμοι μετανάστες στο όχημα, κατασχέθηκαν αυτοκίνητο και κινητά

Συνελήφθησαν συνολικά δύο διακινητές σε Καβάλα και Φέρες στις 4 Ιουλίου 2026 — στο περιστατικό του Έβρου ο συλληφθείς μετέφερε τρεις μη νόμιμους μετανάστες. Τα οχήματα και τα κινητά κατασχέθηκαν και σχηματίστηκε προανάκριση.

Επέμβαση στο οδικό δίκτυο του Έβρου και κατάσχεση οχήματος

Την 4η Ιουλίου 2026 το βράδυ πραγματοποιήθηκαν από κοινού επιχειρήσεις των αστυνομικών υπηρεσιών σε περιοχές της Καβάλας και του Έβρου, με αποτέλεσμα τη σύλληψη δύο αλλοδαπών που κατηγορούνται για διακίνηση μη νόμιμων μεταναστών. Στην περίπτωση του Έβρου, η σύλληψη έγινε πλησίον οικισμού της περιοχής Φερών από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φερών, μετά τον εντοπισμό Ι.Χ.Ε. οχήματος που μετέφερε τρεις (3) μη νόμιμους μετανάστες.

Συνολικά συλληφθέντες: 2 άτομα (Καβάλα και Φέρες).

άτομα (Καβάλα και Φέρες). Μη νόμιμοι μετανάστες που εντοπίστηκαν: 6 στην Καβάλα, 3 στις Φέρες.

στην Καβάλα, στις Φέρες. Κατασχέθηκαν: τα δύο οχήματα και κινητά τηλέφωνα.

«Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους Εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις δύο υποθέσεις ενεργούν το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας και το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Φερών.»

Στην πρώτη περίπτωση, σε οικισμό της Καβάλας, αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης εντόπισαν όχημα με έξι (6) μη νόμιμους μετανάστες. Στη δεύτερη, κοντά σε οικισμό του Έβρου, οι αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φερών προσήγαγαν τον οδηγό που μετέφερε τρεις (3) μη νόμιμους μετανάστες. Σε κάθε περίπτωση κατασχέθηκαν τα οχήματα και κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιήθηκαν.

Τοπικές επιπτώσεις και επόμενα βήματα

Οι συλλήψεις επιβεβαιώνουν ότι οι μεταναστευτικές ροές και τα δίκτυα προώθησης ανθρώπων συνεχίζουν να αποτελούν πρόκληση για τις υπηρεσίες ασφάλειας στην περιοχή. Η εμπλοκή του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φερών δείχνει τη σημασία της συνεχούς περιπολίας και ελέγχου στις παραμεθόριες ζώνες, όπου μετακινήσεις εκτός νόμιμων οδών είναι συχνές.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών και για τις δύο υποθέσεις ενεργείται προανάκριση από τις αντίστοιχες αστυνομικές υπηρεσίες: το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας και το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Φερών. Η διαδικασία θα καθορίσει τυχόν περαιτέρω διώξεις και την τύχη των μεταφερόμενων ατόμων σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Για τους κατοίκους των Φερών και της περιοχής, οι επιχειρήσεις αυτές υπενθυμίζουν την ανάγκη εγρήγορσης και συνεργασίας με τις αρχές όταν εντοπίζονται ύποπτες κινήσεις ή όχηματα σε αγροτικούς δρόμους και παραποτάμιες περιοχές. Η τοπική παρουσία των δυνάμεων ασφαλείας και η ενημέρωση των πολιτών είναι κρίσιμα στοιχεία για την αποτροπή της παράνομης διακίνησης ανθρώπων κατά μήκος των οδικών αξόνων του Έβρου.

Περιστατικό Τοποθεσία Μη νόμιμοι μετανάστες Κατασχεθέντα Υπόθεση 1 Οικισμός Καβάλας 6 Ι.Χ., κινητά Υπόθεση 2 Πλησίον οικισμού Φερών (Έβρος) 3 Ι.Χ., κινητά

Η ανάδειξη τέτοιων περιστατικών είναι σημαντική για τη διαφάνεια της τοπικής ενημέρωσης και για την κατανόηση των ενεργειών των αρχών στον έλεγχο των συνοριακών ροών. Οι πολίτες θα ενημερωθούν για κάθε εξέλιξη από τις επίσημες ανακοινώσεις των διωκτικών αρχών.