Αλεξανδρούπολη: 119 θέσεις σχολικών καθαριστών στον Δήμο για το διδακτικό έτος 2026-2027

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει <strong>119 θέσεις</strong> ΥΕ προσωπικού για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων, με αιτήσεις από 16 έως 29 Ιουλίου 2026. Στόχος η κάλυψη αναγκών καθαρισμού όλων των βαθμίδων ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς.

Προκήρυξη και χρονικό πλαίσιο

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 119 ατόμων για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2026-2027. Οι θέσεις ανήκουν στην κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), δηλαδή απευθύνονται σε αποφοίτους γυμνασίου, και περιλαμβάνουν συμβάσεις πλήρους ή μερικής απασχόλησης ανάλογα με τις ανάγκες των σχολείων.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από την Πέμπτη 16 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, είτε με εξουσιοδοτημένο άτομο, είτε ηλεκτρονικά στην αναφερόμενη διεύθυνση email.

Η προκήρυξη αφορά συνολικά 119 θέσεις «ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Σχολικών Μονάδων».

Τρόπος υποβολής και απαιτούμενα δικαιολογητικά

Η ανακοίνωση προσδιορίζει ότι οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που ορίζει η προκήρυξη. Η κατάθεση μπορεί να γίνει:

Αυτοπροσώπως στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Λ. Δημοκρατίας 306, 1ος όροφος)

Με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει θεωρημένη υπογραφή από δημόσια αρχή

Ηλεκτρονικά, μέσω του δηλωμένου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναφέρεται στην προκήρυξη

Στοιχείο Πληροφορία Θέσεις 119 Κατηγορία ΥΕ (απόφοιτοι γυμνασίου) Προθεσμία αιτήσεων 16/07/2026 – 29/07/2026 Τόπος υποβολής Γραφείο Πρωτοκόλλου Δήμου Αλεξανδρούπολης / ηλεκτρονικά

Τοπικές επιπτώσεις και ζητήματα που προκύπτουν

Η πρόσληψη αυτού του αριθμού προσωπικού έχει άμεση σημασία για τα σχολεία της πόλης: εξασφαλίζει τη στελέχωση υπηρεσιών καθαριότητας ενόψει της έναρξης της σχολικής χρονιάς, συμβάλλοντας στην υγιεινή και την ασφάλεια των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού. Επιπλέον, αποτελεί σημαντική ευκαιρία απασχόλησης για κατοίκους της Αλεξανδρούπολης με βασική εκπαιδευτική κατάρτιση.

Ταυτόχρονα, τα κριτήρια επιλογής, οι ώρες εργασίας (πλήρης ή μερική απασχόληση) και η διαχείριση των συμβάσεων είναι στοιχεία που ενδιαφέρουν άμεσα τους υποψήφιους και τις σχολικές μονάδες. Η έγκαιρη και ορθή συμπλήρωση των αιτήσεων και των απαραίτητων δικαιολογητικών θα καθορίσει την ομαλή κάλυψη των θέσεων.

Οδηγίες για τους ενδιαφερόμενους

Οι υποψήφιοι καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά την πλήρη προκήρυξη πριν την υποβολή της αίτησης, ώστε να διασφαλίσουν ότι πληρούν τα τυπικά προσόντα και διαθέτουν όλη την απαιτούμενη τεκμηρίωση. Συνοπτικά βήματα:

Να λάβουν και να συμπληρώσουν την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση με αριθμό πρωτοκόλλου της ανακοίνωσης.

Να συγκεντρώσουν τα συνοδευτικά δικαιολογητικά όπως ορίζονται στην προκήρυξη.

Να επιλέξουν τρόπο υποβολής (αυτοπροσώπως, με εξουσιοδότηση ή ηλεκτρονικά) και να τηρήσουν την προθεσμία μέχρι 29/07/2026.

Για λεπτομέρειες και για την πλήρη προκήρυξη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την ανακοίνωση στον ιστότοπο του Δήμου ή να επικοινωνήσουν με τα γραφεία του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Η έγκαιρη στελέχωση των σχολικών καθαριστών είναι κρίσιμη για την προετοιμασία της νέας σχολικής χρονιάς και για τη διατήρηση στοιχείων δημόσιας υγιεινής στις σχολικές εγκαταστάσεις της πόλης.