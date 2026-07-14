Πανήγυρη Αγίας Μαρίνης στον Μαΐστρο: πρόγραμμα λειτουργιών και προσκύνημα του ιερού λειψάνου

Ο Ιερός Ναός της Αγίας Μαρίνης στον Μαΐστρο Αλεξανδρούπολης ανοίγει για διήμερο πανήγυρης (16–17 Ιουλίου) με ακολουθίες προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Άνθιμου και δυνατότητα προσκυνήματος στο τεμάχιο του ιερού λειψάνου και στην θαυματουργή εικόνα.

Διήμερο πανήγυρης με ευκαιρία προσκυνήματος

Ο Ιερός Ναός της Αγίας Μαρίνης στον Μαΐστρο Αλεξανδρουπόλεως θα παραμείνει ανοικτός καθ’ όλη τη διάρκεια του διημέρου 16 και 17 Ιουλίου, ώστε οι πιστοί να προσκυνήσουν το τεμάχιο του ιερού λειψάνου (δάκτυλο του χεριού της αγίας) και την θαυματουργή εικόνα που φυλάσσεται στον ναό.

Στις ακολουθίες των ημερών θα προεξάρχει ο Μητροπολίτης της περιοχής, κ. Άνθιμος. Η παρουσία του επισκοπικού κλήρου ενισχύει την τοπική θρησκευτική διάσταση της πανήγυρης και αναμένεται να προσελκύσει πιστούς από την πόλη και τις γύρω κοινότητες.

Πρόγραμμα τελετών

Ημέρα Ώρα Ακολουθία Πέμπτη 16/7 20:00 Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός Πέμπτη 16/7 20:00–00:15 Βραδινή Αρχιερατική Θεία Λειτουργία Παρασκευή 17/7 07:00–10:00 Πανηγυρική Θεία Λειτουργία Παρασκευή 17/7 21:30–00:15 Βραδινή Θεία Λειτουργία

Το ναΰδριο θα είναι ανοικτό καθ’ όλη τη διάρκεια του διημέρου, ώστε να διευκολυνθεί η προσέλευση των πιστών, ειδικά όσων δεν μπορούν να παρευρεθούν στις καθορισμένες ώρες των ακολουθιών.

Τοπικές επιπτώσεις και χρήσιμες πληροφορίες

Η πανήγυρη της Αγίας Μαρίνης αποτελεί σταθερό θρησκευτικό γεγονός για τον Μαΐστρο και τη δυτική όχθη του νομού Έβρου. Για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής σημαίνει:

Περισσότερη κίνηση στους δρόμους προς και από τον Μαΐστρο τις ώρες έναρξης και λήξης των ακολουθιών· συνιστάται προσοχή σε στάθμευση και κυκλοφορία.

στους δρόμους προς και από τον Μαΐστρο τις ώρες έναρξης και λήξης των ακολουθιών· συνιστάται προσοχή σε στάθμευση και κυκλοφορία. Ευκαιρία εκκλησιαστικής επαφής για ηλικιωμένους και πιστούς που επιδίωκαν προσκύνημα στο ιερό λείψανο και στην εικόνα.

για ηλικιωμένους και πιστούς που επιδίωκαν προσκύνημα στο ιερό λείψανο και στην εικόνα. Ενίσχυση της τοπικής κοινωνικής ζωής, καθώς οι πανηγυρικές τελετές λειτουργούν και ως σημεία συνάντησης για τις γειτονικές κοινότητες.

Για τους ενδιαφερόμενους: η δομή του προγράμματος επιτρέπει σε όσους εργάζονται ή έχουν περιορισμένο χρόνο να επιλέξουν ανάμεσα στις πρωινές και τις βραδινές ακολουθίες. Οι πιστοί που θα προσέλθουν μετά τα μεσάνυχτα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι η βραδινή ακολουθία ολοκληρώνεται περίπου στις 00:15 και να προγραμματίσουν ανάλογα την επιστροφή τους.

Η τοπική ενορία αναμένεται να ανακοινώσει τυχόν επιπλέον λεπτομέρειες για διευκολύνσεις προσκυνήματος ή για τη διαχείριση της ροής των πιστών, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

Η παρουσία του ιερού λειψάνου και της θαυματουργής εικόνας καθιστούν την πανήγυρη της Αγίας Μαρίνης σημαντικό θρησκευτικό γεγονός για τον Μαΐστρο και την ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης.