Συναγερμός στον Έβρο για εμπλοκή τουρκικών μαφιών και εισαγωγή όπλων

Κατασχέσεις όπλων και ανησυχία για στρατολόγηση νεαρών: οι διωκτικές αρχές εξετάζουν τη δράση οργανωμένων τουρκικών ομάδων που λειτουργούν στη Βόρεια Ελλάδα.

Έντονη ανησυχία για δίκτυα και εισαγωγές όπλων μέσω Έβρου

Ενδείξεις για συνεχιζόμενη δραστηριότητα οργανωμένων τουρκικών συμμοριών στην περιοχή της Βορείου Ελλάδας, με επίκεντρο τη Θράκη και τη Θεσσαλονίκη, προκύπτουν από πρόσφατες έρευνες των διωκτικών αρχών. Το τελευταίο φορτίο που αποκαλύφθηκε αφορά 50 πιστόλια τύπου «φάντασμα», κατασχεμένα από κουβούκλιο νταλίκας που εισήλθε στη χώρα από τον Έβρο.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες επισημαίνουν ότι την τελευταία ενάμισι χρονιά έχουν βρεθεί και κατασχεθεί περισσότερα από 300 όπλα του ίδιου τύπου, στοιχείο που καταδεικνύει τόσο τον συστηματικό εξοπλισμό των ομάδων όσο και τον επιθετικό χαρακτήρα των κυκλωμάτων που επιχειρούν στα βορειοανατολικά σύνορα.

Τάση στρατολόγησης νεαρών: Σημαντική ανησυχία προκαλεί η ένταξη στην οργάνωση ατόμων ακόμη και ηλικίας μέχρι 19 ετών , με αναφορές για εκπαίδευση και εξέλιξη κάποιων σε εκτελεστικά μέλη.

Σημαντική ανησυχία προκαλεί η ένταξη στην οργάνωση ατόμων ακόμη και ηλικίας μέχρι , με αναφορές για εκπαίδευση και εξέλιξη κάποιων σε εκτελεστικά μέλη. Διεθνείς διασυνδέσεις: Η πλειονότητα των όπλων φαίνεται να προορίζεται είτε για ομάδες στην Ελλάδα είτε για δικτύωση με αντίστοιχες οργανώσεις σε πόλεις άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Η πλειονότητα των όπλων φαίνεται να προορίζεται είτε για ομάδες στην Ελλάδα είτε για δικτύωση με αντίστοιχες οργανώσεις σε πόλεις άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Επιθετικές διαφορές μεταξύ ομάδων: Οι συγκρούσεις μεταξύ ανταγωνιστικών συμμοριών εντείνουν τον κίνδυνο εξάπλωσης της βίας στο εσωτερικό της χώρας.

Στα στοιχεία της έρευνας περιλαμβάνονται αναφορές για γνωστές τουρκικές συμμορίες, με ονομασίες που έχουν καταγραφεί από τις διωκτικές αρχές και στη γείτονα χώρα. Οι εντάσεις μεταξύ τους, σύμφωνα με τις πηγές ασφαλείας, οδηγούν συχνά σε ένοπλα επεισόδια και εκτελέσεις, φαινόμενα που οι ελληνικές αρχές φοβούνται ότι μπορεί να μεταφερθούν και εντός ελληνικού εδάφους.

Χρονικό διάστημα Κατασχεμένα όπλα Τελευταίο φορτίο 50 Τελευταία 1,5 έτη Πάνω από 300

Ενδεικτικό της επικινδυνότητας είναι και περιστατικό που αναφέρεται σε έρευνες: κατά την παρακολούθηση υπόπτων που κινούνταν στην Τουρκία, σημειώθηκε ένοπλη επίθεση σε όχημα που οδηγούσε αξιωματούχος ελληνικής υπηρεσίας πληροφοριών στην περιοχή των Ταγαράδων, στα τέλη του προηγούμενου Μαΐου. Ένας από τους εμπλεκόμενους, όταν οδηγήθηκε στο δικαστήριο, αρνήθηκε την ταυτότητα που του απέδωσαν οι τουρκικές αρχές και υποστήριξε ότι τον θεωρούσαν μέλος αντιμαχόμενης ομάδας.

Οι διωκτικές αρχές στην Ελλάδα, σε συνεργασία με υπηρεσίες πληροφοριών, συνεχίζουν τις εν εξελίξει έρευνες προκειμένου να εξακριβώσουν τα δίκτυα διακίνησης, τις πηγές προμήθειας όπλων και τις διαδρομές μεταφοράς, με στόχο τη συρρίκνωση των κυκλωμάτων και την προστασία της δημόσιας ασφάλειας.

Το ζήτημα αποκτά ειδική σημασία για τους κατοίκους των παραμεθόριων περιοχών, όπου οι τοπικές αστυνομικές δυνάμεις καλούνται να ενισχύσουν ελέγχους και προληπτικές δράσεις. Η παρουσία νεαρών σε τέτοιες δομές προειδοποιεί για μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην τοπική κοινωνία, εφόσον η στρατολόγηση συνεχιστεί.

Οι τοπικοί φορείς και οι πολίτες αναμένουν συνεχή ενημέρωση και συντονισμένα μέτρα από τις κεντρικές αρχές, ώστε να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο στην πηγή του και να θωρακιστεί η περιοχή απέναντι στην εξάπλωση της οργανωμένης εγκληματικότητας.