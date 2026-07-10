Αγρότες Έβρου επαναφέρουν 11 αιτήματα στη Βουλή για εισοδήματα, ενισχύσεις και υποδομές

Η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων και τοπικοί σύλλογοι κατέθεσαν εκ νέου υπόμνημα με 11 σημεία προς τα κόμματα, ζητώντας άμεσες καταβολές ενισχύσεων, διοικητικές λύσεις και ριζικές αλλαγές σε υποδομές και κανονισμούς που επηρεάζουν τον πρωτογενή τομέα του Έβρου.

Κύριες διεκδικήσεις και τοπικές επιπτώσεις

Για πολλοστή φορά τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα του Έβρου μεταφέρθηκαν στο Κοινοβούλιο μέσω υπομνήματος που υπέβαλε η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων (ΠΕΜ) σε συνεργασία με τους τοπικούς αγροτικούς συλλόγους. Στο επίκεντρο βρίσκονται έντεκα καίρια αιτήματα επιβίωσης, τα οποία οι παραγωγοί χαρακτηρίζουν χρόνια και αναντιστοιχία με τις ανάγκες της περιοχής.

Τα αιτήματα αφορούν τρεις βασικούς άξονες: οικονομική στήριξη, διοικητικές λύσεις και υποδομές-ασφάλεια. Η επανεμφάνιση του υπομνήματος συμπίπτει με το φόντο των δικαστικών διώξεων για τις κινητοποιήσεις του προηγούμενου χειμώνα, γεγονός που εντείνει την αγωνία των κατοίκων και των παραγωγών για τη μελλοντική πορεία του τομέα.

Οικονομική στήριξη : αναπλήρωση εισοδήματος από τις πλημμύρες και άμεση καταβολή καθυστερημένων ενισχύσεων (de minimis παγετού, ενισχύσεις παραγωγών μηδικής και αποζημιώσεις για κτηνοτρόφους που επλήγησαν από την ευλογιά).

: αναπλήρωση εισοδήματος από τις πλημμύρες και άμεση καταβολή καθυστερημένων ενισχύσεων (de minimis παγετού, ενισχύσεις παραγωγών μηδικής και αποζημιώσεις για κτηνοτρόφους που επλήγησαν από την ευλογιά). Διοικητικές λύσεις : καταβολή της β' δόσης στους Νέους Αγρότες (2021) χωρίς αναδρομικές απαιτήσεις και διόρθωση τεχνικών σφαλμάτων στο σύστημα Monitoring.

: καταβολή της β' δόσης στους Νέους Αγρότες (2021) χωρίς αναδρομικές απαιτήσεις και διόρθωση τεχνικών σφαλμάτων στο σύστημα Monitoring. Υποδομές και κανονισμοί: διακρατική συμφωνία με τη Βουλγαρία για τα νερά του Άρδα, εκσυγχρονισμός δικτύων και ριζική αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεσμεύτηκαν για νέες κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις στα ζητήματα που χρονίζουν. Για τους κατοίκους της περιοχής, η ουσία βρίσκεται στο χρόνο και στην αξιοπιστία των δεσμεύσεων: η καθυστέρηση στην καταβολή ενισχύσεων και οι δυσλειτουργίες του διοικητικού συστήματος επιβαρύνουν άμεσα το εισόδημα και την παραγωγική δυνατότητα των μονάδων.

Τομέας Κύρια αιτήματα Οικονομική στήριξη Αναπλήρωση εισοδήματος, άμεσες καταβολές καθυστερημένων ενισχύσεων Διοίκηση Β' δόση Νέων Αγροτών χωρίς αναδρομικές απαιτήσεις, διόρθωση Monitoring Υποδομές / Κανονισμοί Διακρατική συμφωνία για νερά, εκσυγχρονισμός δικτύων, αλλαγή κανονισμού ΕΛΓΑ

Τοπικά στελέχη και παραγωγοί αναμένουν πλέον συγκεκριμένα βήματα από την πολιτεία. Σε περίπτωση μη ικανοποίησης των αιτημάτων, δεν αποκλείουν νέες κινητοποιήσεις, την ώρα που οι συνέπειες των καθυστερήσεων γίνονται αισθητές στην τσέπη και στον σχεδιασμό της επόμενης καλλιεργητικής περιόδου.

Η παρακολούθηση της εξέλιξης των δεσμεύσεων στη Βουλή και η ταχύτητα εφαρμογής των μέτρων είναι κρίσιμη για την αποτροπή περαιτέρω φθοράς του αγροτικού ιστού του Έβρου.