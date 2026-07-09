Αγωνία στον Έβρο για τον 25χρονο που αγνοείται από τα τέλη Δεκεμβρίου

Ο 25χρονος Ενσάρ Τσακίρ αγνοείται από τις πρώτες ώρες της 22ας Δεκεμβρίου 2025 κοντά στη «Γέφυρα του ΝΑΤΟ». Η οικογένεια ζητεί βοήθεια και οι τουρκικές Αρχές διεξήγαγαν εκτεταμένες έρευνες χωρίς αποτέλεσμα. Έχει εκδοθεί κίτρινο δελτίο από την Ιντερπόλ.

Εξαφάνιση και διεθνής ανησυχία

Στην περιοχή του ποταμού Έβρου βρίσκεται σε εξέλιξη αγωνιώδης προσπάθεια για τον εντοπισμό του 25χρονου Ενσάρ Τσακίρ, που χάθηκαν στις πρώτες πρωινές ώρες της 22ης Δεκεμβρίου 2025. Το γεγονός σημειώθηκε κοντά σε γνωστό πέρασμα των ελληνοτουρκικών συνόρων, την περιοχή που αναφέρεται τοπικά ως «Γέφυρα του ΝΑΤΟ», ανάμεσα στο χωριό Μπόζνα και την απέναντι όχθη προς την Αδριανούπολη.

Οι οικείοι του έχουν απευθύνει δημόσια έκκληση και ζητούν βοήθεια από ελληνικές και διεθνείς αρχές, ενώ η υπόθεση έχει λάβει και διεθνή διάσταση με την έκδοση κίτρινου δελτίου από την Ιντερπόλ για την εξαφάνιση.

«Εκλιπαρώ τον ελληνικό λαό να βρούνε το παιδί μου. Σας μιλάω σαν μάνα. Σας παρακαλώ να κάνουν κάτι, να μου τον φέρουν πίσω.»

Τι έχει γίνει έως τώρα

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι τουρκικές Αρχές διενήργησαν έρευνες επί 20 συνεχόμενες ημέρες, τόσο εντός και κατά μήκος της κοίτης του ποταμού όσο και στην ξηρά, χωρίς να εντοπιστούν ίχνη του νεαρού. Η οικογένεια δηλώνει πως το τελευταίο σήμα του κινητού εντοπίστηκε στην περιοχή των συνόρων, ενώ οι συγγενείς βρίσκονται σε επαφή με προξενικές αρχές και με το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, προκειμένου να διατηρηθεί ενεργή η αναζήτηση.

Ημερομηνία εξαφάνισης: 22 Δεκεμβρίου 2025 (πρώτες πρωινές ώρες)

22 Δεκεμβρίου 2025 (πρώτες πρωινές ώρες) Τοποθεσία: περιοχή γνωστή ως «Γέφυρα του ΝΑΤΟ» (έξω από Νέα Βύσσα, Ορεστιάδα)

περιοχή γνωστή ως «Γέφυρα του ΝΑΤΟ» (έξω από Νέα Βύσσα, Ορεστιάδα) Έρευνες: Τουρκικές Αρχές — 20 ημέρες αναζήτησης χωρίς αποτέλεσμα

Τουρκικές Αρχές — 20 ημέρες αναζήτησης χωρίς αποτέλεσμα Διεθνής διάσταση: κίτρινο δελτίο Ιντερπόλ

Τοπικό πλαίσιο και κίνδυνοι

Η περιοχή των συνόρων στον ποταμό Έβρο έχει ιστορικά χαρακτηριστεί από περιστατικά παράτυπων διελεύσεων, λόγω της εγγύτητας Ελλάδας και Τουρκίας και της μορφολογίας του ποταμού. Η ορμή και η στάθμη των νερών δημιουργούν αυξημένο κίνδυνο για όσους επιχειρούν πέρασμα με μικρά σκάφη ή βάρκες, και δυσχεραίνουν τις επιχειρήσεις διάσωσης και ανεύρεσης.

Για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής σηματοδοτείται η ανάγκη εγρήγορσης και ενημέρωσης σε σχέση με τις κινήσεις κοντά στην κοίτη, καθώς και η συνεργασία με τις αρχές σε κάθε περίπτωση που εντοπίζεται ύποπτη δραστηριότητα ή αγνοούμενος.

Πρακτικές πληροφορίες για την κοινότητα

Οι οικείοι καλούν όποιον έχει πληροφορίες για την κίνηση του 25χρονου ή για συμβάντα τις ημέρες γύρω από την 22α Δεκεμβρίου να επικοινωνήσει με τις αρμόδιες αρχές ή με τις προξενικές υπηρεσίες της Τουρκίας που βρίσκονται σε επαφή με την οικογένεια. Η διατήρηση της υπόθεσης στο επίκεντρο των ερευνών κρίνεται σημαντική ώστε να μην χαθεί η δυναμική αναζήτησης.

Στοιχείο Πληροφορία Ημερομηνία εξαφάνισης 22/12/2025 Ηλικία 25 Τόπος Γέφυρα του ΝΑΤΟ (Μπόζνα – Νέα Βύσσα) Έρευνες 20 ημέρες από τουρκικές Αρχές (χωρίς αποτέλεσμα) Διεθνές μέτρο Κίτρινο δελτίο Ιντερπόλ

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και συνεχίζονται οι προσπάθειες να συγκεντρωθούν νέες μαρτυρίες ή ενδείξεις που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό του νεαρού. Κάθε πληροφορία μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμη για τους οικείους και για τη διαλεύκανση του συμβάντος.

Σημείωση για τους κατοίκους: Σε περίπτωση που παρατηρήσετε ύποπτη δραστηριότητα ή εντοπίσετε αντικείμενα/ίχνη στην περιοχή του ποταμού, ενημερώστε αμέσως την τοπική αστυνομία ή το λιμενικό σώμα.