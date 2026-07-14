Ρεκόρ στις Φέρες: 55 ενεργές φωλιές λευκοπελαργών και ο παλαιότερος επισκέπτης 10 ετών

Στις Φέρες καταγράφηκαν φέτος οι περισσότερες ενεργές φωλιές λευκοπελαργών στον Έβρο, με τη Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων να εντοπίζει μεταξύ άλλων τον γηραιότερο πελαργό της περιοχής και ένα πουλί με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη.

Έντονη παρουσία πελαργών στις Φέρες φέτος

Η περιοχή των Φερών επιβεβαιώθηκε και φέτος ως ένα από τα σημαντικότερα κέντρα αναπαραγωγής του λευκοπελαργού στον Έβρο. Σύμφωνα με καταγραφές της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Έβρου και Δαδιάς του ΟΦΥΠΕΚΑ, οι ενεργές φωλιές στη δημοτική ενότητα έφτασαν φέτος τις 55, αριθμός ρεκόρ για την περιοχή.

Η αύξηση των ενεργών φωλιών έχει άμεσες επιπτώσεις στην τοπική κοινότητα: ενισχύει τη βιοποικιλότητα, υποστηρίζει δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και μπορεί να συμβάλει στον οικοτουρισμό της περιοχής. Η Μονάδα εξέτασε επίσης τα δακτυλιωμένα άτομα, με αποτέλεσμα την αναγνώριση αξιοσημείωτων περιπτώσεων.

Γηραιότερο καταγεγραμμένο πουλί : Ένας λευκοπελαργός ηλικίας 10 ετών , ο μεγαλύτερος που έχει καταγραφεί ποτέ στην περιοχή της Μονάδας.

: Ένας λευκοπελαργός ηλικίας , ο μεγαλύτερος που έχει καταγραφεί ποτέ στην περιοχή της Μονάδας. Διασύνδεση περιοχών: Εντοπίστηκε πελαργός που ξεκίνησε από φωλιά στη Νυμφόπετρα Θεσσαλονίκης, δείγμα των διαδρομών που διασχίζουν την ελληνική επικράτεια.

Η πρακτική της δακτυλίωσης επιτρέπει στους επιστήμονες να ανακτούν πληροφορίες για την ηλικία, τις μεταναστευτικές διαδρομές και τις επιδόσεις αναπαραγωγής των πτηνών. Αυτά τα δεδομένα είναι κρίσιμα για την προστασία των ειδών και για τον σχεδιασμό μέτρων διαχείρισης των οικοτόπων.

Παράμετρος Αξία Ενεργές φωλιές (Φέρες) 55 Ηλικία γηραιότερου πελαργού 10 έτη

Για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής, οι υψηλές πυκνότητες φωλιών σημαίνουν αυξημένη πιθανότητα παρατήρησης των πουλιών κοντά σε οικιστικά περιβάλλοντα. Ταυτόχρονα, εγείρονται ανάγκες για τον περιορισμό κινδύνων όπως οι συγκρούσεις με ηλεκτροφόρα καλώδια, οι διαταραχές στις θέσεις φωλιάσματος και η αλλοίωση των παραποτάμιων οικοτόπων.

Η Μονάδα Διαχείρισης επισημαίνει την αξία της συνεχούς παρακολούθησης και της συνεργασίας με τοπικές Αρχές και κοινότητες, ώστε να ενισχυθούν τα μέτρα προστασίας. Για παράδειγμα, οι τοπικές υπηρεσίες και οι ιδιοκτήτες αγροκτημάτων ενθαρρύνονται να διατηρούν κατάλληλες θέσεις φωλιάσματος και να αποφεύγουν παρενοχλήσεις τη κρίσιμη περίοδο αναπαραγωγής.

Η καταγραφή ενός ηλικίας 10 ετών λευκοπελαργού αναδεικνύει την ανθεκτικότητα των ατόμων που διατηρούν σταθερές διαδρομές μεταξύ Ελλάδας και Αφρικής. Οι ερευνητές τονίζουν ότι κάθε δακτύλιος φέρνει πολύτιμες πληροφορίες για τη ζωή αυτών των πτηνών και βοηθάει στη χάραξη στοχευμένων πολιτικών διατήρησης.

Σε τοπικό επίπεδο, οι νέες αυτές καταγραφές μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε σχολεία και φορείς του Έβρου, ενώ παράλληλα αποτελούν πόλο έλξης για φυσιολάτρες και φωτογράφους άγριας ζωής. Η συνέχιση των καταγραφών τα επόμενα χρόνια θα δείξει αν η φετινή αύξηση είναι σταθερή τάση ή ετήσιο φαινόμενο.