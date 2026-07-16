Πιστοποίηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης: αναβάθμιση υπηρεσιών και πρόσβασης

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης απέκτησε επίσημη πιστοποίηση που αναγνωρίζει πρότυπα ποιότητας στην οργάνωση, τη λειτουργία και την εμπειρία των επισκεπτών, ενώ προσφέρει και ψηφιακή πρόσβαση στα εκθέματα.

Αναγνωρισμένη ποιότητα στον πολιτιστικό φορέα της Αλεξανδρούπολης

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης έλαβε επίσημη πιστοποίηση, η οποία, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Έβρου, επιβεβαιώνει ότι το μουσείο ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένα πρότυπα ποιότητας όσον αφορά την οργάνωση, τη λειτουργία, τις παρεχόμενες υπηρεσίες και την εμπειρία των επισκεπτών.

Η διάκριση αποτυπώνεται στο σχετικό σήμα που προστέθηκε στην επίσημη καταχώριση του μουσείου. Πηγές αναφέρουν πως η πιστοποίηση είναι αποτέλεσμα συστηματικής διαδικασίας και συνεργασίας υπηρεσιών και υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού.

«επιβεβαιώνει τη διαρκή μας δέσμευση για τη συνεχή αναβάθμιση και εξέλιξη του πολιτιστικού έργου που επιτελούμε. ... Ένα μικρό σήμα, που συμβολίζει πολλά χρόνια δουλειάς, συνεργασίας και κοινής προσπάθειας. Συνεχίζουμε με τον ίδιο στόχο: ένα μουσείο σύγχρονο, ανοιχτό στην κοινωνία και αντάξιο της πολιτιστικής κληρονομιάς που υπηρετεί»

Η πιστοποίηση έχει πρακτικές επιπτώσεις για την τοπική κοινότητα και τον επισκέπτη: βελτιώνει την αξιοπιστία του μουσείου σε επίπεδο διοίκησης και υπηρεσιών, ενισχύει την εικόνα της Αλεξανδρούπολης ως προορισμού πολιτιστικού τουρισμού και δημιουργεί προσδοκίες για συνεχή αναβάθμιση των εκθέσεων και του εκπαιδευτικού έργου.

Αξιοπιστία: το σήμα πιστοποίησης διευκολύνει την αναγνώριση του μουσείου από επισκέπτες και φορείς.

το σήμα πιστοποίησης διευκολύνει την αναγνώριση του μουσείου από επισκέπτες και φορείς. Συνεργασία: προβάλλει την ομαδική δουλειά υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και τοπικών στελεχών.

προβάλλει την ομαδική δουλειά υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και τοπικών στελεχών. Πρόσβαση: η ψηφιοποίηση επιτρέπει σε πολίτες και ερευνητές να δουν εκθέματα μέσω της Πύλης Συλλογών Κινητών Μνημείων.

Παράλληλα με την πιστοποίηση, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να εξερευνήσουν τα αντικείμενα της συλλογής και εξ αποστάσεως μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Εθνικού Αρχείου Μνημείων. Η διαδικτυακή πρόσβαση παρέχει ελεύθερη περιήγηση στα εκθέματα, διευρύνοντας την απήχηση του μουσείου πέρα από τον φυσικό του χώρο.

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Για τους κατοίκους του Έβρου, η πιστοποίηση σηματοδοτεί ευκαιρίες: εκπαιδευτικές δράσεις, βελτίωση των υπηρεσιών προβολής τοπικής κληρονομιάς και δυνατότητα συμμετοχής σε εκδηλώσεις με πρότυπα ποιότητας. Η διάκριση επίσης μπορεί να διευκολύνει μελλοντικές συνεργασίες με άλλους πολιτιστικούς φορείς και χρηματοδοτικά εργαλεία που προϋποθέτουν αναγνωρισμένα πρότυπα λειτουργίας.

Η τοπική κοινότητα και οι επισκέπτες καλούνται να αξιοποιήσουν τόσο την επίσκεψη στο φυσικό χώρο όσο και την ψηφιακή περιήγηση για να γνωρίσουν την συλλογή και την ιστορία που φιλοξενεί το μουσείο.