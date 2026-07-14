Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στο Διδυμότειχο — μέτρα και απαγορεύσεις για 15/07

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προβλέπει <strong>κατηγορία κινδύνου 3</strong> για την περιοχή του Διδυμότειχου την 15/07/2026 και τίθενται σε ισχύ τοπικές απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δασικές ζώνες. Οι πολίτες καλούνται σε αυξημένη προσοχή.

Συνοπτικά

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εκτιμά για την 15-07-2026 υψηλό κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3) για το Δασαρχείο Διδυμοτείχου, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου. Σε συνέχεια, ο Αντιπεριφερειάρχης Έβρου εξέδωσε απόφαση που επιβάλλει περιορισμούς στην κυκλοφορία και παραμονή σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές της περιφέρειας.

Τι ισχύει στην περιοχή του Διδυμοτείχου

Στο πεδίο εφαρμογής για το Διδυμότειχο περιλαμβάνονται οι Αναδασώσεις – Χώρος αναψυχής «Τσίγγλα». Η απόφαση απαγορεύει τη διέλευση, την παραμονή και την κυκλοφορία προσώπων και οχημάτων από τις 08:00 έως τις 22:00 της 15-07-2026, με εξαιρέσεις για κατοίκους και εργαζόμενους όπως προβλέπει το άρθρο 130 του ν. 4926/2022.

«τίθεται σε ισχύ η υπ’ 106665/1230/20-04-2026 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Έβρου, σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται η διέλευση, η παραμονή και η κυκλοφορία προσώπων και οχημάτων, από τις 8:00 ... έως τις 22:00 ... της 15-07-2026»

Για κάθε παράβαση της απαγόρευσης προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ. Η εφαρμογή και η βεβαίωση του προστίμου ανήκει στις αρμόδιες υπηρεσίες: Ελληνική Αστυνομία, Πυροσβεστικό Σώμα, Δασική Υπηρεσία και Δημοτική Αστυνομία.

Αύξηση επιφυλακής λόγω κατηγορίας κινδύνου 3 .

. Απαγόρευση κυκλοφορίας στις δασικές ζώνες του Διδυμοτείχου την 15/07/2026 (08:00–22:00).

Πρόστιμο 300€ για παραβάσεις και εξουσίες ελέγχου από τις αρμόδιες αρχές.

Πρακτικές οδηγίες για τους κατοίκους

Οι πολίτες καλούνται να αποφύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν φωτιά από αμέλεια: κάψιμο ξερών χόρτων ή κλαδιών, χρήση μηχανημάτων που δημιουργούν σπινθήρες (π.χ. δισκοπρίονα), υπαίθριες ψησταριές, και ρίψη αναμμένων τσιγάρων. Σε περίπτωση που αντιληφθούν καπνό ή φωτιά, να ειδοποιήσουν άμεσα την Πυροσβεστική στο 199.

Δασαρχείο Περιοχή Ώρες Απαγόρευσης Διδυμοτείχου Αναδασώσεις – Χώρος αναψυχής «Τσίγγλα» 08:00–22:00 (15-07-2026)

Η ανακοίνωση επισημαίνει ότι εξαιρούνται όσοι κατοικούν ή εργάζονται στις περιοχές που αναφέρονται στον νόμο, καθώς και όσοι κινούνται εντός του οδικού δικτύου. Οι τοπικές αρχές θα βρίσκονται σε συνεργασία για την επιτήρηση των συγκεκριμένων χώρων και την άμεση αντιμετώπιση κάθε περιστατικού.

Οι κάτοικοι του Διδυμοτείχου πρέπει να λάβουν υπόψη τους τους περιορισμούς αυτούς, ειδικά όσοι έχουν δραστηριότητες σε δασικές ή παραδασικές εκτάσεις, καθώς και επισκέπτες που ενδέχεται να σχεδίαζαν υπαίθριες δραστηριότητες την ημέρα αυτή. Η προληπτική συμπεριφορά και η άμεση αναφορά κάθε καπνού ή φωτιάς είναι κρίσιμες για την αποτροπή εκτεταμένων ζημιών στο φυσικό περιβάλλον και για την ασφάλεια των κοινοτήτων της περιοχής.