Νέο κτίριο Ιατρικής στηn Αλεξανδρούπολη: ξεκινά η κατασκευή με προϋπολογισμό άνω των 10,8 εκατ.€

Υπογράφτηκε η σύμβαση για την ολοκλήρωση του νέου συγκροτήματος της Ιατρικής Σχολής στηn Πανεπιστημιούπολη Δραγάνα. Το έργο των <strong>10.856.100,02€</strong> χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και αναμένεται να βελτιώσει εκπαιδευτικές υποδομές και τοπική ανάπτυξη.

Έναρξη της υλοποίησης ενός κεντρικού πανεπιστημιακού έργου στην Αλεξανδρούπολη

Υπογράφηκε η σύμβαση για τη συνέχιση και ολοκλήρωση των νέων κτηριακών εγκαταστάσεων της Ιατρικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στην Πανεπιστημιούπολη της Αλεξανδρούπολης, σηματοδοτώντας την είσοδο του έργου στην φάση υλοποίησης. Ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία ΕΚΤΕΡ Α.Ε., μετά την επικαιροποίηση και έγκριση της στατικής μελέτης εφαρμογής.

Το νέο συγκρότημα θα καταλαμβάνει συνολική επιφάνεια 6.014 τ.μ. και προβλέπεται να περιλάβει αμφιθεάτρα, αιθούσες διδασκαλίας, χώρους γραμματείας και βοηθητικούς χώρους σε τριώροφο κτήριο, με περισσότερα από 4.000 τ.μ. χώρων κύριας χρήσης. Επιπλέον έργα περιλαμβάνουν τη δημιουργία στεγασμένης στοάς που θα συνδέει λειτουργικά τις εγκαταστάσεις και την ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου με ασφαλτοστρώσεις, πλακοστρώσεις, καθιστικά και φυτεύσεις.

«συγχρόνο συγκρότημα 6.000 τ.μ.»

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 10.856.100,02 ευρώ και η χρηματοδότηση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία – Θράκη 2021-2027», με πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνική συμμετοχή. Πρόκειται για έργο που εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής της περιφέρειας.

Για τους κατοίκους της Αλεξανδρούπολης και της ευρύτερης περιοχής, το έργο έχει πολλαπλές επιπτώσεις: βραχυπρόθεσμα, δημιουργία θέσεων εργασίας στην κατασκευή και τις συναφείς υπηρεσίες· μεσο- και μακροπρόθεσμα, ενίσχυση της εκπαιδευτικής προσφοράς της πόλης, προσέλκυση φοιτητών και διδακτικού προσωπικού, και αύξηση της ζήτησης για κατοικίες, υπηρεσίες και εμπορικές δραστηριότητες γύρω από την Πανεπιστημιούπολη.

Επιφάνεια κτιρίου: 6.014 τ.μ. (περίπου 4.000 τ.μ. κύριοι χώροι)

6.014 τ.μ. (περίπου 4.000 τ.μ. κύριοι χώροι) Προϋπολογισμός: 10.856.100,02 €

10.856.100,02 € Χρηματοδότηση: ΕΤΠΑ – Πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία – Θράκη 2021-2027

ΕΤΠΑ – Πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία – Θράκη 2021-2027 Ανάδοχος: ΕΚΤΕΡ Α.Ε.

Χαρακτηριστικό Περιγραφή Τοποθεσία Πανεπιστημιούπολη Αλεξανδρούπολης, περιοχή Δραγάνα Εμβαδόν 6.014 τ.μ. Προϋπολογισμός 10.856.100,02 € Χρηματοδότηση ΕΤΠΑ / ΕΣΠΑ (Πρόγραμμα ΑΜ-Θ 2021-2027)

Η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να αναβαθμίσει τις υποδομές εκπαίδευσης και να ενισχύσει τις δυνατότητες της Ιατρικής Σχολής στον τομέα της διδασκαλίας και της έρευνας. Κρίσιμοι παράγοντες για την ομαλή εξέλιξη είναι η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων κατασκευής, η διασφάλιση ποιοτικού τεχνικού ελέγχου και ο συντονισμός με τις υφιστάμενες υποδομές της Πανεπιστημιούπολης.

Η πορεία του έργου θα παρακολουθείται στενά από τη διοίκηση του ΔΠΘ και τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς η ολοκλήρωσή του αναμένεται να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην εκπαιδευτική και οικονομική ζωή της Αλεξανδρούπολης.