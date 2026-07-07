Αγρίνιο: 19χρονος δικυκλιστής παρέσυρε πεζό στην Παπαστράτου – σύλληψη μετά από αλκοτέστ

Τραυματισμός πεζού στο κέντρο του Αγρινίου το βράδυ του Σαββάτου. Ο 19χρονος οδηγός βρέθηκε υπό την επίδραση αλκοόλ και συνελήφθη. Η Τροχαία διερευνά τα αίτια.

Τροχαίο με παράσυρση στο κέντρο του Αγρινίου

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 6 Ιουλίου 2026 στην καρδιά του Αγρινίου, όταν 19χρονος που οδηγούσε δίκυκλο στην οδό Παπαστράτου παρέσυρε πεζό, κοντά στο Μνημείο Γρηγόρη Λαμπράκη. Σύμφωνα με τα έως τώρα επιβεβαιωμένα στοιχεία, ο πεζός υπέστη τραυματισμό στο κεφάλι και διακομίστηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου. Λίγο αργότερα, για προληπτικό έλεγχο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και ο νεαρός οδηγός.

Θετικό αλκοτέστ και σύλληψη

Σε έλεγχο αλκοολόμετρησης που διενήργησαν οι αστυνομικοί στον οδηγό της μοτοσικλέτας διαπιστώθηκε κατανάλωση αλκοόλ. Ακολούθησε σύλληψη για επικίνδυνη οδήγηση. Η κατάσταση της υγείας και των δύο εμπλεκομένων, σύμφωνα με τις πρώτες ιατρικές εκτιμήσεις, δεν προκαλεί ανησυχία.

«Σύλληψη για τροχαίο ατύχημα με παράσυρση πεζού από οδηγό που βρισκόταν σε κατάσταση μέθης»

Την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος έχει αναλάβει η Τροχαία Αγρινίου, η οποία εξετάζει το ακριβές σημείο διέλευσης του πεζού, τις καιρικές και φωτιστικές συνθήκες, καθώς και την ταχύτητα του δικύκλου.

Το σημείο και ο τοπικός αντίκτυπος

Η οδός Παπαστράτου, ειδικά στο ύψος του μνημείου, είναι δρόμος με έντονη πεζή κίνηση, καταστήματα και συχνά αυξημένη κυκλοφορία τα βράδια του καλοκαιριού. Το γεγονός ότι το συμβάν έγινε σε κεντρικό σημείο υπογραμμίζει την ανάγκη για προσοχή από οδηγούς και πεζούς. Η υπενθύμιση των βασικών κανόνων οδικής ασφάλειας είναι κρίσιμη για την πρόληψη παρόμοιων περιστατικών.

Στοιχείο Περίληψη Ηλικία οδηγού 19 ετών Τοποθεσία Οδός Παπαστράτου, κοντά στο Μνημείο Γρ. Λαμπράκη Ημερομηνία/Ώρα Σάββατο 6/7, βραδινές ώρες Αλκοόλ Θετική ένδειξη σε αλκοολόμετρηση Τραυματισμοί Πεζός με κάκωση κεφαλής· ο οδηγός προληπτικά στο νοσοκομείο Κατάσταση υγείας Δεν εμπνέει ανησυχία Αρμόδια αρχή Τροχαία Αγρινίου (προανάκριση)

Τι εξετάζουν οι αρχές

Η διερεύνηση, όπως επιβεβαιώνεται από την Αστυνομία, επικεντρώνεται στη διαδρομή του δικύκλου και στον τρόπο διέλευσης του πεζού. Θα αξιολογηθούν πιθανά αποτυπώματα πέδησης, μαρτυρίες και τυχόν υλικό από κάμερες της περιοχής, ώστε να αποτυπωθεί με ακρίβεια η αλληλουχία των γεγονότων. Τα στοιχεία του αλκοτέστ αποτελούν κρίσιμο παράγοντα για την αποτύπωση πιθανών παραβάσεων του ΚΟΚ και τυχόν ποινικών ευθυνών.

Μηνύματα οδικής ασφάλειας για το κέντρο της πόλης

Το περιστατικό λειτουργεί ως υπενθύμιση για όλους όσοι κινούνται στο πολεοδομικό κέντρο του Αγρινίου. Ειδικά σε ώρες αιχμής και βραδινές, οι συνθήκες μπορεί να αλλάξουν απότομα, ενώ οι πεζοί χρειάζονται ασφαλείς διελεύσεις και καθαρή ορατότητα. Αντίστοιχα, οι οδηγοί οφείλουν να τηρούν τα όρια ταχύτητας και να οδηγούν νηφάλιοι.

Αποφυγή οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ · χρήση εναλλακτικών μετακινήσεων.

· χρήση εναλλακτικών μετακινήσεων. Μείωση ταχύτητας και αυξημένη προσοχή σε διαβάσεις και πολυσύχναστα σημεία.

Σεβασμός στην προτεραιότητα των πεζών και έλεγχος ορατότητας πριν από κάθε στροφή.

Η τοπική κοινωνία αναμένει την ολοκλήρωση της προανάκρισης και την πλήρη αποσαφήνιση των συνθηκών. Ως τότε, το βασικό μήνυμα παραμένει σαφές: ο δρόμος στο κέντρο της πόλης ανήκει εξίσου σε οδηγούς και πεζούς, και η υπευθυνότητα όλων είναι το ουσιαστικό αντίδοτο στα τροχαία.