Ναύπακτος: Ηλεκτρονική απάτη «ΔΕΔΔΗΕ» άφησε ηλικιωμένη χωρίς >40.000 ευρώ

Η μέθοδος των δήθεν υπαλλήλων του ΔΕΔΔΗΕ συγκλόνισε άλλη μία φορά τη Ναύπακτο: απατεώνες απέσπασαν από ηλικιωμένη πάνω από <strong>40.000 ευρώ</strong> και κοσμήματα. Η Αστυνομία διερευνά την υπόθεση.

Νέα περίπτωση τηλεφωνικής απάτης στη Ναύπακτο

Άνω των 40.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας τουλάχιστον 6.000 ευρώ κατέληξαν στα χέρια επιτήδειων στη Ναύπακτο, μετά από τηλεφωνική εξαπάτηση ηλικιωμένης, σύμφωνα με τοπικές πληροφορίες. Οι δράστες επικοινώνησαν παρουσιάζοντάς τους ως υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και έστησαν σενάριο που οδήγησε το θύμα να τοποθετήσει τα αντικείμενα σε σακούλα και να τα αφήσει έξω από την οικία της.

Στη συνέχεια, άγνωστο πρόσωπο πέρασε από το σημείο και παρέλαβε την σακούλα. Η ηλικιωμένη αντιλήφθηκε την απάτη αργότερα και ενημέρωσε τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες έχουν ήδη ξεκινήσει την έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών και την αναζήτηση στοιχείων για την παράδοση της σακούλας.

Μέθοδος: τηλεφωνική επικοινωνία με προσποιητό προσωπικό κοινής ωφέλειας

Τρόπος δράσης: τοποθέτηση χρημάτων/κοσμημάτων σε σακούλα και παραλαβή από τρίτο πρόσωπο

Αντικείμενο απώλειας: μετρητά και τιμαλφή

Στα χέρια απατεώνων κατέληξαν περισσότερα από 40.000 ευρώ και κοσμήματα μεγάλης αξίας στη Ναύπακτο

Το περιστατικό επαναφέρει στην επικαιρότητα τη διαρκή παρουσία της συγκεκριμένης μεθόδου εξαπάτησης, που στοχεύει κυρίως ηλικιωμένους πολίτες. Οι δράστες συχνά χρησιμοποιούν πιεστικές δικαιολογίες και τεχνικές πειθούς για να προκαλέσουν πανικό ή βιασύνη, με αποτέλεσμα τα θύματα να μην ζητούν επιβεβαίωση από συγγενικά πρόσωπα ή την Αστυνομία πριν παραδώσουν χρήματα.

Για τον λόγο αυτό, οι αρχές και οργανώσεις προστασίας καταναλωτών συστήνουν στους κατοίκους, ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους και τους φροντιστές τους, να τηρούν τα εξής μέτρα προφύλαξης:

Μην εμπιστεύεστε αιφνίδια τηλεφωνήματα που ζητούν χρήματα ή προσωπικά αντικείμενα.

Επικοινωνήστε απευθείας με συγγενικά πρόσωπα ή τις αρμόδιες υπηρεσίες πριν προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια.

Μη βάζετε χρήματα ή κοσμήματα σε εξωτερικά σημεία του σπιτιού χωρίς να ελέγξετε την ταυτότητα του ατόμου που τα ζητά.

Η τοπική Αστυνομία συνεχίζει την προανάκριση και εξετάζει βιντεοληπτικό υλικό και μαρτυρίες για την ταυτοποίηση των ατόμων που πήραν τη σακούλα. Το περιστατικό προκαλεί ανησυχία στη Ναύπακτο, καθώς οι τηλεφωνικές απάτες με διάφορα προσχήματα παραμένουν ενεργές και προσαρμόζουν τις μεθόδους τους.

Στοιχείο Αναφερόμενη αξία Μετρητά >40.000 ευρώ Κοσμήματα ~6.000 ευρώ (ελάχιστη αξία)

Οι πολίτες που έχουν πληροφορίες σχετικές με την υπόθεση καλούνται να επικοινωνήσουν με την τοπική Αστυνομία. Η ευαισθητοποίηση και η επαγρύπνηση των κατοίκων παραμένουν τα πιο αποτελεσματικά μέσα αποτροπής τέτοιων περιστατικών στην περιοχή.