Ένταση στο Θέρμο για τις Γιορτές Κοσμά Αιτωλού: αντιπαραθέσεις για προτάσεις και αρμοδιότητες

Διαφοροποιήσεις μεταξύ δημοτικής αρχής και της παράταξης «Αιτωλών Πολιτεία» προκύπτουν ενόψει των φετινών εκδηλώσεων για τον Άγιο Κοσμά, με αιχμή το άνοιγμα του Αρχαιολογικού Χώρου, προτεινόμενες συναυλίες και την έλλειψη συνεδριάσεων της Επιτροπής Πολιτισμού.

Πρόλογος της διαμάχης

Έντονη αντιπαράθεση έχει ανακύψει στον Δήμο Θέρμου με αφορμή τις καθιερωμένες Γιορτές Κοσμά Αιτωλού. Η δημοτική παράταξη «Αιτωλών Πολιτεία» κατήγγειλε ότι, παρά τη συγκρότηση της Επιτροπής Πολιτισμού, μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία συνεδρίαση, και κατέθεσε σειρά προτάσεων για την αναβάθμιση των εκδηλώσεων.

Η απάντηση της δημοτικής αρχής υπό τον Σπύρο Κωνσταντάρα ήταν άμεση: ο δήμαρχος τόνισε ότι οι εορτές δεν πρέπει να εργαλειοποιούνται πολιτικά και επέκρινε στελέχη της αντιπολίτευσης για την οργάνωση παράλληλων δράσεων που, κατά την άποψή του, υπονομεύουν την παράδοση.

Οι προτάσεις της αντιπολίτευσης

Στις προτάσεις που κατέθεσε η «Αιτωλών Πολιτεία» περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:

Πανσέληνος στον Αρχαιολογικό Χώρο Θέρμου , με αίτημα προς το Υπουργείο Πολιτισμού για άνοιγμα και διερεύνηση μουσικής εκδήλωσης.

, με αίτημα προς το Υπουργείο Πολιτισμού για άνοιγμα και διερεύνηση μουσικής εκδήλωσης. Αναβίωση ιστορικού παζαριού ως παλαιοπωλείο (γιουσουρούμ) , με εκθέσεις παλαιών αντικειμένων, εργαλείων, φωτογραφιών και αντίκες.

, με εκθέσεις παλαιών αντικειμένων, εργαλείων, φωτογραφιών και αντίκες. Καθιέρωση ετήσιας εκδήλωσης μνήμης στο Φονόρεμα , κάθε 1η Σεπτεμβρίου, προς τιμήν των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης.

, κάθε 1η Σεπτεμβρίου, προς τιμήν των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης. Διοργάνωση κεντρικής μουσικής εκδήλωσης στην πλατεία με πρόταση για σχήμα όπως αυτό της Ιουλίας Καραπατάκη .

. Αναβάθμιση υποδομών και του Αγώνα Δρόμου Αγίου Κοσμά, με πρακτικές βελτιώσεις και παροχή δημόσιων τουαλετών κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων.

Στο κείμενό της η παράταξη αναφέρει ότι κατέθεσε τις προτάσεις αυτές στις 9 Ιουλίου 2026, «με αίσθημα ευθύνης και διάθεση ουσιαστικής συνεργασίας».

«Παρότι έχει ήδη συγκροτηθεί η Επιτροπή Πολιτισμού του Δήμου Θέρμου, μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία συνεδρίασή της…»

Η θέση της δημοτικής αρχής

Η δημοτική αρχή απαντά ότι πολλές από τις προτεινόμενες ενέργειες είτε εφαρμόζονται ήδη από τον Δήμο είτε δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα των Γιορτών του Αγίου Κοσμά, το οποίο, όπως σημειώνει, ακολουθεί συγκεκριμένο σχεδιασμό >50 ετών. Ειδικά για την πρόταση συναυλίας με γνωστή καλλιτέχνιδα, η ανακοίνωση αναφέρει ότι τέτοιου είδους επιλογές δεν συνάδουν με τη στρατηγική του Δήμου, καθώς μπορεί να λειτουργήσουν ανταγωνιστικά προς διοργανώσεις γειτονικών πόλεων και να μειώσουν την αναπτυξιακή αξία για το Θέρμο.

Στην ίδια ανακοίνωση περιλαμβάνεται αναφορά σε εκτίμηση κόστους για συναυλία περίπου 30.000 ευρώ και αναφορά ότι η συγκεκριμένη καλλιτέχνης εμφανίστηκε πρόσφατα στο Αγρίνιο με εισιτήριο 18 ευρώ.

Τοπικές συνέπειες και εκκρεμότητες

Οι διαφορές αφορούν τόσο την τεχνική προετοιμασία των εκδηλώσεων όσο και τον δημόσιο διάλογο για το πώς πρέπει να διαφυλαχθεί η παράδοση και να προσελκύσει επισκέπτες το Θέρμο. Ανοιχτά παραμένουν ζητήματα αρμοδιοτήτων (ιδιαίτερα όσον αφορά το άνοιγμα του Αρχαιολογικού Χώρου, που, σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, ανήκει στην ευθύνη του Υπουργείου Πολιτισμού) και ο τρόπος χρηματοδότησης ή επιλογής εκδηλώσεων μεγάλης προβολής.

Η τοπική κοινωνία αναμένει πλέον την πραγματοποίηση συνεδρίασης της Επιτροπής Πολιτισμού και πιο αναλυτικό χρονοδιάγραμμα για τις Γιορτές, ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω πόλωση και να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων.