Agrinio Cup 2026: Το Αγρίνιο φιλοξενεί το διεθνές τουρνουά U14 στο Τριχόπουλος Tennis Club

Το διεθνές τουρνουά Tennis Europe U14 Category 3 διεξάγεται αυτή την εβδομάδα στο <strong>Τριχόπουλος Tennis Club</strong> του Αγρινίου. Παρουσιάζονται αποτελέσματα και το ημερήσιο πρόγραμμα της Πέμπτης 16 Ιουλίου.

Διεθνής διοργάνωση νεαρών ταλέντων στο κέντρο του Αγρινίου

Το Agrinio Cup 2026, τουρνουά της σειράς Tennis Europe για κατηγορία U14 (Category 3), διεξάγεται αυτήν την εβδομάδα στο Τριχόπουλος Tennis Club του Αγρινίου. Η πόλη υποδέχεται νεαρούς τενίστες από διεθνή συμμετοχή, ενώ οι διοργανωτές έχουν ήδη ανακοινώσει τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα και το πρόγραμμα των αγώνων.

Στο έντυπο ενημέρωσης των οργανωτών εμφανίζονται οι κατηγορίες για τις οποίες υπάρχουν αποτελέσματα και το πρόγραμμα της ημέρας, με αναφορά στο πρόγραμμα της Πέμπτης 16 Ιουλίου. Η παρουσία στο Αγρίνιο ενός τουρνουά του κυκλώματος Tennis Europe φέρνει την πόλη στο προσκήνιο για τις μικρές ηλικιακές κατηγορίες του αθλήματος.

Τι έχει ολοκληρωθεί μέχρι στιγμής

Σύμφωνα με την καταγραφή των αποτελεσμάτων, έχουν καταχωριστεί αγώνες και προκρίσεις σε σειρά κατηγοριών. Τα στοιχεία που δημοσιεύονται από τους διοργανωτές περιλαμβάνουν τόσο μονά όσο και διπλά, καθώς και τα προκριματικά σε επιλεγμένα ταμπλό.

Κατηγορία Κατάσταση Μονά Αγόρια U14 Αποτελέσματα καταχωρισμένα Μονά Κορίτσια U14 Αποτελέσματα καταχωρισμένα Διπλά Αγόρια U14 Αποτελέσματα καταχωρισμένα Διπλά Κορίτσια U14 Αποτελέσματα καταχωρισμένα Προκριματικά Αγόρια U14 Ολοκληρώθηκαν Προκριματικά Κορίτσια U14 Ολοκληρώθηκαν

Το αναλυτικό πρόγραμμα της ημέρας και τα αποτελέσματα ανανεώνονται από τους διοργανωτές και είναι διαθέσιμα μέσω των επίσημων ανακοινώσεων της διοργάνωσης. Οι αγώνες της Πέμπτης 16 Ιουλίου αναφέρονται ως τμήμα του τρέχοντος προγράμματος.

Τι σημαίνει για το Αγρίνιο

Η φιλοξενία ενός διεθνούς τουρνουά junior έχει πολλαπλά τοπικά αποτελέσματα: αναβαθμίζει το προφίλ των αθλητικών εγκαταστάσεων της πόλης, προσελκύει γονείς, συνοδούς και προπονητές που χρησιμοποιούν τις τοπικές υπηρεσίες και δίνει έκθεση σε νεαρούς αθλητές που διαγωνίζονται σε διεθνές επίπεδο. Για τους κατοίκους, οι αγώνες αποτελούν ευκαιρία παρακολούθησης υψηλού επιπέδου τένις και υποστήριξης τοπικών ταλέντων.

Παρακολούθηση αγώνων στο Τριχόπουλος Tennis Club για όσους ενδιαφέρονται.

για όσους ενδιαφέρονται. Σημαντική προβολή για τον τοπικό αθλητικό τουρισμό.

Ενημέρωση για τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα μέσω των ανακοινώσεων της διοργάνωσης.

Οι οικογένειες και οι φίλοι του αθλήματος μπορούν να ενημερώνονται για τα ζευγάρια και τις ώρες των αγώνων από το πρόγραμμα που δημοσιεύεται καθημερινά. Η παρουσία διεθνών ταλέντων στην πόλη δημιουργεί παράλληλα ευκαιρίες συνεργασίας για τους τοπικούς συλλόγους και τα προπονητικά κέντρα.

Η διοργάνωση του Agrinio Cup 2026 θέτει το Αγρίνιο στον χάρτη των μικρών διεθνών διοργανώσεων τένις, με άμεση επίδραση στην τοπική αθλητική δραστηριότητα και την κινητικότητα των ημερών διεξαγωγής.