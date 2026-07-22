Κακουργηματικές κατηγορίες σε 29 αστυνομικούς για τα επεισόδια στο Νεοχώρι το 2019

Ποινική δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη ασκήθηκε σε 29 αστυνομικούς που συμμετείχαν στα μέτρα τάξης μετά το μπαράζ Όμηρος Νεοχωρίου – ΑΕ Μεσολογγίου στις 29/5/2019. Η δικογραφία αφορά, μεταξύ άλλων, τον τραυματισμό γυναίκας και την καταγγελία περί υπερβολικής χρήσης κατασταλτικών μέσων.

Νέα εξέλιξη στη δικογραφία για τα επεισόδια του 2019

Σε σημαντική δικαστική φάση εισέρχεται η υπόθεση των ταραχών που σημειώθηκαν μετά τη λήξη του ποδοσφαιρικού αγώνα Όμηρος Νεοχωρίου – Αθλητική Ένωση Μεσολογγίου στις 29 Μαΐου 2019. Σύμφωνα με ενημερώσεις, έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη σε βάρος 29 αστυνομικών που υπηρετούσαν σε Αγρίνιο και Μεσολόγγι και είχαν ενταχθεί στα μέτρα τάξης ως διμοιρίες υποστήριξης.

Η δίωξη αφορά, μεταξύ άλλων, την κατηγορία της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, σε σχέση με τον τραυματισμό μιας γυναίκας στο κεφάλι και στο σώμα κατά τη διάρκεια των επεισοδίων. Η γυναίκα είχε υποβάλει μήνυση και επικαλείται ως συνέπεια του τραυματισμού και μερική απώλεια ακοής.

Στο περιστατικό, που ακολούθησε την άνοδο της ΑΕΜ στη Γ' Εθνική (αγώνας μπαράζ), οπαδοί των γηπεδούχων επιτέθηκαν κατά αστυνομικών και φιλάθλων της φιλοξενούμενης ομάδας. Καταγράφηκαν εκτοξεύσεις πετρών, φωτοβολίδων και κροτίδων, χρήση ροσπάλων και μάχες σώμα με σώμα. Οι αστυνομικές δυνάμεις απάντησαν, σύμφωνα με τις περιγραφές, με χειροβομβίδες κρότου-λάμψης, χειροβομβίδες κόνεως και δακρυγόνα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά έξι αστυνομικοί και αρκετοί οπαδοί.

Ημερομηνία επεισοδίων: 29/5/2019

29/5/2019 Αριθμός κατηγορούμενων αστυνομικών: 29

29 Τραυματισμοί: μία γυναίκα με τραύματα στο κεφάλι και στο σώμα, έξι αστυνομικοί ελαφρά τραυματισμένοι

Η δικογραφία, όπως προκύπτει, παρέμεινε για μεγάλο διάστημα σε εκκρεμότητα. Προηγουμένως είχαν αφεθεί ελεύθεροι οι πρώτοι 15 αστυνομικοί που σχετίζονταν με την υπόθεση. Η πρόσφατη κίνηση της ποινικής δίωξης για 29 συνολικά στελέχη αναδεικνύει την ενδελεχή εξέταση των στοιχείων από πλευράς δικαστικών αρχών.

Στοιχείο Πληροφορία Ημερομηνία επεισοδίων 29/05/2019 Αντικείμενο αγώνα Μπαράζ για άνοδο στην Γ' Εθνική Κατηγορούμενοι αστυνομικοί 29 Τραυματίες 1 γυναίκα (σοβαρά), 6 αστυνομικοί (ελαφρά), αρκετοί οπαδοί Προηγούμενες ενέργειες Αφέθηκαν ελεύθεροι οι πρώτοι 15

Η εξέλιξη έχει πρακτική σημασία για την τοπική κοινωνία και τη λειτουργία των αστυνομικών τμημάτων: ανοίγει ζήτημα υπεύθυνης χρήσης μέσων καταστολής σε αθλητικές συγκεντρώσεις, τυπικής ευθύνης επιτελικών και επιχειρησιακών επιλογών κατά την διαχείριση έκτακτων επεισοδίων, καθώς και της προστασίας πολιτών και φιλάθλων σε αθλητικές εγκαταστάσεις.

Για τους κατοίκους της περιοχής, το γεγονός επαναφέρει τη συζήτηση για τα μέτρα τάξης σε αγώνες με ρίσκο έκρυθμων καταστάσεων και για την ευθύνη των αρχών στην αποτροπή και στη διαχείριση συγκρούσεων. Η εξέλιξη της δίκης και η τυχόν επιβολή ποινικών κυρώσεων θα καθορίσουν το επόμενο στάδιο για τους εμπλεκόμενους και για τη διαμόρφωση πρακτικών ασφάλειας σε τοπικά γήπεδα.

Η υπόθεση θα παρακολουθείται στενά καθώς προχωρούν οι σχετικές διαδικασίες στα αρμόδια δικαστικά όργανα.