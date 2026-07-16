Παρουσίαση στο Μεσολόγγι για τον Ιωσήφ Ρωγών και την κληρονομιά των Πολιορκημένων

Στο Ανοιχτό Θέατρο του λιμανιού του Μεσολογγίου θα παρουσιαστεί στις 19 Ιουλίου το βιβλίο για τον επίσκοπο Ιωσήφ Ρωγών, σε προσπάθεια να αναδειχθεί ο ρόλος του στην Ηρωική Εξοδο.

Παρουσίαση βιβλίου στην Ιερής Πόλη

Την Κυριακή 19 Ιουλίου 2026, στις 8:30 μ.μ., στο Ανοιχτό Θέατρο στο λιμάνι της Ιερής Πόλης του Μεσολογγίου θα παρουσιαστεί το βιβλίο του Ιωάννη Δ. Μακρή με τίτλο «Ιωσήφ Ρωγών, ο Δεσπότης της Ιερής Πόλης». Η έκδοση κυκλοφορεί από το σωματείο «Ενωμένη Ρωμηοσύνη» και επιχειρεί να καταγράψει συστηματικά τη ζωή και τη δράση του επισκόπου Ιωσήφ, μιας εξέχουσας μορφής της περιόδου της πολιορκίας και της Ηρωικής Εξόδου.

Το βιβλίο, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της διοργάνωσης, δεν περιορίζεται σε επετειακές αναφορές. Στόχος είναι να φωτιστούν πλευρές της εμπλοκής του Ιωσήφ Ρωγών μέσα στην πολιορκημένη πόλη και η σχέση του με τους κατοίκους κατά τη διάρκεια του Αγώνα, μέσα από τεκμηριωμένη ιστορική έρευνα.

Ομιλητές: ο διπλωματούχος ξεναγός Γεώργιος Αποστολάκος και ο συγγραφέας Ιωάννης Δ. Μακρής , πρόεδρος της Διεθνούς Αδελφότητας Απογόνων των Ελευθέρων Πολιορκημένων.

και ο συγγραφέας , πρόεδρος της Διεθνούς Αδελφότητας Απογόνων των Ελευθέρων Πολιορκημένων. Μουσική επένδυση: σχήμα φοιτητών της Νεότητας της Ενωμένης Ρωμηοσύνης που θα παρουσιάσει επετειακά τραγούδια.

Διοργάνωση: Σωματείο «Ενωμένη Ρωμηοσύνη». Συνδιοργάνωση: Διεθνής Αδελφότητα Απογόνων των Ελευθέρων Πολιορκημένων.

Η επιλογή του χώρου —το λιμάνι της Ιερής Πόλης— και του χρόνου της εκδήλωσης ενισχύει την πρόθεση των διοργανωτών να συνδέσουν το έργο του Ρωγών με τη συλλογική μνήμη του τόπου. Για τους κατοίκους του Μεσολογγίου, τέτοιες πρωτοβουλίες λειτουργούν ως υπενθύμιση της τοπικής ιστορίας και ως αφορμή δημόσιου διαλόγου για το πώς αυτή μεταφέρεται στις νεότερες γενιές.

Στοιχείο Πληροφορία Ημερομηνία 19/7/2026 Ώρα 20:30 Χώρος Ανοιχτό Θέατρο, λιμάνι Ιερής Πόλης Μεσολογγίου Διοργάνωση Σωματείο «Ενωμένη Ρωμηοσύνη»

Για το κοινό της Αιτωλοακαρνανίας, η εκδήλωση προσφέρει πρακτικό ενδιαφέρον: ευκαιρία πρόσβασης σε νεότερη βιβλιογραφία για την πολιορκία και την Εξοδο, καθώς και δημόσια συζήτηση με τοπικούς και θεσμικούς εκπροσώπους που ασχολούνται με τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης. Αν και στην ανακοίνωση δεν δίνονται λεπτομέρειες για τη διάρκεια ή τους όρους εισόδου, η παρουσίαση αναμένεται να προσελκύσει κατοίκους και επισκέπτες του Μεσολογγίου, ειδικά όσους συμμετέχουν σε πολιτιστικές και ιστορικές πρωτοβουλίες.

Η ανάδειξη τέτοιων προσώπων του 19ου αιώνα δεν αφορά μόνο την αποκατάσταση ιστορικών γεγονότων αλλά και την κριτική συζήτηση γύρω από τη δημόσια μνήμη και τον τρόπο με τον οποίο οι τοπικές κοινωνίες τιμούν τους πρωταγωνιστές τους. Η εκδήλωση της 19ης Ιουλίου λειτουργεί ως πρόσκληση για επαναγνωριμία με πρόσωπα και γεγονότα που διαμόρφωσαν την ταυτότητα της Ιερής Πόλης.