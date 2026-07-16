Μεσολόγγι: εντονες αντιδράσεις για την τροποποίηση χρήσης του πρώην σταθμού ΟΣΕ

Αντιδράσεις της τοπικής αντιπολίτευσης για την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που άλλαξε, χωρίς δημόσια διαβούλευση, τη χρήση του κτιρίου που παραχωρήθηκε για Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Δημοτική απόφαση και αντιδράσεις

Συγκέντρωση προβληματισμού και έντονες ενστάσεις προκάλεσε στο Μεσολόγγι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2026, με την οποία τροποποιήθηκε η προηγούμενη παραχώρηση του κτιρίου του πρώην Σιδηροδρομικού Σταθμού. Η τοπική παράταξη που έφερε το θέμα καταγγέλλει ότι η εξέλιξη έγινε εκτός ημερησίας, χωρίς ενημέρωση των συμβούλων και χωρίς εισήγηση της νομικής υπηρεσίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η μεταβολή στην προοριζόμενη χρήση του κτιρίου συγκρούεται με σειρά προηγούμενων συμφωνιών που όριζαν τη λειτουργία του αποκλειστικά ως Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.ΠΕ.Α.). Επισημαίνεται επίσης έλλειψη τεχνικής αξιολόγησης για τη δυνατότητα συστέγασης υπηρεσιών στην ίδια στέγη και απουσία διαβούλευσης με αρμόδιους φορείς όπως το Υπουργείο Παιδείας και η ΓΑΙΑΟΣΕ.

«διαδικαστική πρακτική που δεν συνάδει με τις αρχές της χρηστής διοίκησης.»

Ιστορικό παραχωρήσεων και σημεία τριβής

Από τα έγγραφα που επικαλούνται οι επικριτές της απόφασης προκύπτει ότι το ακίνητο είχε απαραίτητες δεσμεύσεις χρήσης: αρχικά παραχωρήθηκε από τη ΓΑΙΑΟΣΕ στο Δήμο και μετέπειτα δόθηκε για χρήση 50 ετών στο Κ.Ε.ΠΕ.Α. μέσω ιδιωτικού συμφωνητικού της 4ης Ιουλίου 2013. Το 2023 σημειώθηκε νέα ενέργεια που εμπλεκόταν το Υπουργείο Παιδείας, με αποτέλεσμα την αποκλειστική στέγαση του Κ.Ε.ΠΕ.Α. Τα σημεία τριβής αφορούν κυρίως στη μονομερή τροποποίηση της χρήσης και στην έλλειψη τεκμηρίωσης για τη συμβατότητα της νέας χρήσης με τις προηγούμενες δεσμεύσεις.

Απουσία δημόσιας διαβούλευσης πριν από την απόφαση.

Δεν προσκομίστηκε τεχνική έκθεση για συστέγαση λειτουργιών.

Ανησυχία για την ασφάλεια και την παιδαγωγική λειτουργία του Κ.Ε.ΠΕ.Α.

Πρακτικές επιπτώσεις για τους κατοίκους

Το Κ.Ε.ΠΕ.Α. εξυπηρετεί ανήλικους μαθητές και υλοποιεί εκπαιδευτικό έργο με συγκεκριμένες ανάγκες ωραρίων και ροών κοινού. Η μεταβολή χώρου ή η συστέγαση με υπηρεσίες του Δήμου, όπως η Διεύθυνση Πολιτισμού, εγείρει ερωτήματα για την ασφαλή και αδιάλειπτη λειτουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Το δημοτικό συμβούλιο, σύμφωνα με τους επικριτές, δεν παρουσίασε σχέδιο που να εξασφαλίζει τη διατήρηση των κατάλληλων συνθηκών για τα εκπαιδευτικά προγράμματα.

Οι κάτοικοι του Μεσολογγίου παρακολουθούν την εξέλιξη καθώς η τύχη του σταθμού επηρεάζει τοπικές δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και πολιτιστικές παρεμβάσεις στην παραλιακή ζώνη της πόλης.

Χρονολόγηση πράξεων

Έτος Ενέργεια Δικαιούχος / Σχόλια 2013 Ιδιωτικό Συμφωνητικό (4/7/2013) Παραχώρηση για 50 έτη στο Κ.Ε.ΠΕ.Α. 2023 Πράξη προς Υπουργείο Παιδείας Αποκλειστική στέγαση Κ.Ε.ΠΕ.Α. 2026 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (13/7/2026) Τροποποίηση χρήσης — αιτία αντιδράσεων

Η τοπική αντιπολίτευση ζητά ενημέρωση για τα νομικά και τεχνικά δεδομένα που οδήγησαν στην απόφαση και προειδοποιεί για πιθανό κώλυμα νομιμότητας που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την παραχώρηση. Από την άλλη πλευρά, η δημοτική αρχή οφείλει να παρουσιάσει τις μελέτες ή τις εκτιμήσεις που έλαβε υπόψη πριν από την τροποποίηση.

Η εξέλιξη αναμένεται να φέρει το θέμα εκ νέου στο Δημοτικό Συμβούλιο και πιθανώς σε νομική διερεύνηση, εάν οι εμπλεκόμενοι φορείς επιμείνουν στην ανάγκη διασφάλισης των συμβατικών δεσμεύσεων και της ασφάλειας δικαίου για τη χρήση του κτιρίου.