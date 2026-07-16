Καύσωνας και τοπικά ραντεβού στο Αγρίνιο: αιτήσεις, εθελοντική αιμοδοσία και πολιτισμός

Ισχυρή άνοδος της θερμοκρασίας στο Αγρίνιο με 25–37°C την Πέμπτη 16 Ιουλίου. Από νωρίς ανοίγουν αιτήσεις για 112 θέσεις καθαριότητας στα σχολεία, ενώ στο Μεσολόγγι προγραμματίζεται εθελοντική αιμοδοσία. Παρά τον καύσωνα, πολιτιστικές εκδηλώσεις ανανεώνουν το τοπικό πρόγραμμα.

Αίθριος ουρανός και υψηλές θερμοκρασίες στην Αιτωλοακαρνανία

Η ημέρα της Πέμπτης 16 Ιουλίου θα φέρει αυξημένες θερμοκρασίες στην περιοχή: στο Αγρίνιο αναμένονται πρωινές τιμές γύρω στους 25°C και μέγιστες έως περίπου 37°C. Το γενικό σκηνικό του καιρού στη Δυτική Ελλάδα περιγράφεται ως αιθριότερο, με τοπικές μεσημεριανές νεφώσεις και πιθανότητα λίγων μπόρων στα ορεινά.

Η πρακτική συνέπεια για τους κατοίκους είναι προφανής: περιορισμός των υπαίθριων δραστηριοτήτων κατά τις μεσημεριανές ώρες, επαρκής ενυδάτωση και προσοχή σε ευπαθείς ομάδες. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς έως μέτριοι (περίπου 2–3 μποφόρ στην πόλη), χωρίς σημαντική δροσιστική επίδραση.

Εργασία στα σχολεία: από τις 07:00 ανοίγουν οι αιτήσεις

Από τις 07:00 π.μ. ανοίγει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για 112 θέσεις καθαριότητας στα σχολεία. Η ανακοίνωση αφορά προσλήψεις που θα επηρεάσουν άμεσα το πρόγραμμα λειτουργίας των σχολικών μονάδων και μπορεί να δώσει εισόδημα σε τοπικούς εργαζόμενους ενόψει της νέας σχολικής περιόδου. Οι αιτούντες θα πρέπει να ενημερωθούν για τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τις προθεσμίες στους επίσημους φορείς που διαχειρίζονται τις προσλήψεις.

Ώρα έναρξης αιτήσεων: 07:00

Θέσεις: 112 (καθαριότητα σχολείων)

(καθαριότητα σχολείων) Σημείο προσοχής: ενημέρωση για δικαιολογητικά και διαδικασία υποβολής

Τοπικές εκδηλώσεις παρά τον καύσωνα

Παρά τις υψηλές θερμοκρασίες, το πολιτιστικό πρόγραμμα της περιοχής παραμένει ενεργό: στις 07:30 μ.μ. θα τελεστεί εσπερινός και αρτοκλασία στην ενορία της Αγίας Μαρίνας στη Ματαράγκα. Το ίδιο βράδυ, στις 09:00 μ.μ., προγραμματίζονται δύο επιλογές ψυχαγωγίας στο Αγρίνιο — θεατρική παράσταση στο Κηποθέατρο («Ο Σώζων Εαυτόν Σωθήτω») και κινηματογραφική προβολή στο Ελληνίς («Οδύσσεια»). Η ύπαρξη παράλληλων εκδηλώσεων δίνει επιλογές στους κατοίκους αλλά επιβάλλει και προσοχή στη διαχείριση της θερμοκρασίας για όσους παρακολουθούν υπαίθριες εκδηλώσεις.

Εθελοντική αιμοδοσία στο Μεσολόγγι

Στο Μεσολόγγι οργανώνεται εθελοντική αιμοδοσία τις ώρες 09:00–12:00. Η αιμοδοσία παραμένει κρίσιμη δημόσια υπηρεσία, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν οι ανάγκες για μονάδες αίματος αυξάνονται. Η συμμετοχή των πολιτών ενισχύει την τοπική ετοιμότητα του νοσοκομειακού δικτύου.

«για να γυρίσει ο ήλιος», όπως λέει και ο ποιητής των «ρω του έρωτα», «θέλει κι οι ζωντανοί να δίνουν το αίμα τους»

Η σύνδεση της εθελοντικής προσφοράς με την τοπική αλληλεγγύη υπογραμμίζεται από τους διοργανωτές. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ενημερωθούν για τα κριτήρια και τις ώρες προσέλευσης πριν μεταβούν, δεδομένης και της ζέστης.

Συμπέρασμα και πρακτικές οδηγίες για τους κατοίκους

Η ημέρα συνδυάζει θερμική επιβάρυνση και τοπική δραστηριότητα: από αιτήσεις για θέσεις εργασίας έως θρησκευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Βασικά σημεία για τους κατοίκους:

Προσαρμόστε τις εξωτερικές δραστηριότητες στις ώρες χαμηλότερης θερμοκρασίας.

Αν σκοπεύετε να υποβάλετε αίτηση για τις 112 θέσεις, φροντίστε να έχετε έτοιμα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

θέσεις, φροντίστε να έχετε έτοιμα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Ενημερωθείτε για την αιμοδοσία στο Μεσολόγγι και εξετάστε τη δυνατότητα εθελοντικής συμμετοχής.

Εκδήλωση Ώρα Τοποθεσία Έναρξη αιτήσεων για καθαριότητα 07:00 Αγρίνιο (διαδικασία υποβολής) Εσπερινός και αρτοκλασία 19:30 Αγία Μαρίνα, Ματαράγκα Θέατρο / Κινηματογράφος 21:00 Κηποθέατρο / Ελληνίς, Αγρίνιο Εθελοντική αιμοδοσία 09:00–12:00 Μεσολόγγι

Η παρακολούθηση του τοπικού δελτίου και η ενημέρωση από τους αρμοδίους θα βοηθήσουν τους πολίτες να δράσουν έγκαιρα και με ασφάλεια μέσα στις επικρατούσες υψηλές θερμοκρασίες.