Αστακός: η 20ή Πανελλήνια Συνάντηση Χορευτικών Τμημάτων φέρνει χορό και μνήμη στην πλατεία

Ο Αστακός ετοιμάζει τη Νέα Πλατεία για μια βραδιά παράδοσης και ιστορίας στις 8 Αυγούστου, με χορευτικά από όλη τη χώρα και τιμή στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου.

Πολιτισμός, χορός και τοπική μνήμη στην κεντρική πλατεία του Αστακού

Η 20ή Πανελλήνια Συνάντηση Χορευτικών Τμημάτων θα διεξαχθεί το Σάββατο 8 Αυγούστου 2026, στην Νέα Πλατεία Αστακού, με ώρα έναρξης τις 8:30 μ.μ.. Η εκδήλωση συγκεντρώνει οκτώ χορευτικά σχήματα από διαφορετικές περιοχές της χώρας και προβάλλει την κοινότητα και την παράδοση ως στοιχείο συλλογικής ζωής στην Αιτωλοακαρνανία.

Η φετινή συνάντηση έχει και επετειακό χαρακτήρα: τιμάται η Ιερά Πόλη Μεσολογγίου με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την Έξοδο. Παράλληλα δίνεται έμφαση στους Ξηρομερίτες αγωνιστές, τους τοπικούς ανθρώπους που συμμετείχαν στον απελευθερωτικό αγώνα και που, όπως σημειώνεται στη διοργάνωση, δεν πρέπει να μένουν στις υποσημειώσεις της επίσημης ιστορίας.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν συλλογικά σχήματα από διάφορες περιοχές, ενδεικτικά:

ΚΑΠΗ Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης

Ε.Π.Σ. Δροσιάς Ευβοίας

Ε.Ο. Νεοχωρίου Άρτας

Πανευρυτανικός Αγρινίου

Πολιτιστική Στέγη Κρηνίδων Καβάλας

Χορευτικό «Ευγένιος ο Αιτωλός» της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας

Χορευτικό Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου «Άγιος Συμεών»

Χορευτικό «Άγιος Νικόλαος» Αστακού

Τη διοργάνωση φέρει ο Δήμος Ξηρομέρου. Από την παρούσα ανακοίνωση δεν προκύπτουν λεπτομέρειες για είσοδο, διάρκεια της εκδήλωσης ή στοιχεία επικοινωνίας. Πρόκειται, ωστόσο, για μια δημόσια συνάντηση που αναδεικνύει τον χορό έξω από τις προθήκες και τον επανατοποθετεί στο φυσικό του χώρο: την πλατεία, ως σημείο κοινωνικής συνάντησης και διατήρησης της παράδοσης.

Για τους κατοίκους της περιοχής η εκδήλωση σηματοδοτεί μια ευκαιρία επαφής με κοινοτικούς δεσμούς και διαπολιτισμική ανταλλαγή· για τον Αστακό, αποτελεί μια ακόμη εικόνα ζωής και κίνησης που ενισχύει την τοπική οικονομία της θερινής περιόδου, καθώς προσελκύει επισκέπτες και κατοίκους των γύρω περιοχών. Η σύνδεση με την επετειακή μνήμη του Μεσολογγίου προσδίδει επιπλέον ιστορικό βάθος στη βραδιά, καθιστώντας την όχι μόνο χορευτική αλλά και εκπαιδευτική εμπειρία.

Ημερομηνία Σάββατο 8 Αυγούστου 2026 Ώρα 8:30 μ.μ. Χώρος Νέα Πλατεία Αστακού Διοργάνωση Δήμος Ξηρομέρου

Εφόσον οι διοργανωτές ανακοινώσουν πρόσθετες πληροφορίες (πρόγραμμα, ώρες εμφάνισης των συγκροτημάτων, δυνατότητες πρόσβασης ή μέτρα για την ασφάλεια των συμμετεχόντων), η ενημέρωση θα είναι κρίσιμη για όσους σκοπεύουν να παρακολουθήσουν το γεγονός. Η τοπική κοινωνία και οι επισκέπτες καλούνται να παρακολουθήσουν μια βραδιά που συνδυάζει την τέχνη του χορού με την ιστορική μνήμη της περιοχής.