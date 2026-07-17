Το ΚΚΕ διοργανώνει τρεις εκδηλώσεις στην Αιτωλοακαρνανία για αγροτικά, μνήμη και ασφάλεια στην εργασία

Η Τομεακή Επιτροπή Αιτωλοακαρνανίας του ΚΚΕ προγραμματίζει τρεις ανοιχτές εκδηλώσεις σε Λεπενό, Αμφιλοχία και Αγρίνιο με θέματα την επιβίωση των αγροτών, την ιστορική μνήμη και την υγεία-ασφάλεια στους χώρους εργασίας.

Τριπλό κύμα εκδηλώσεων του ΚΚΕ στην Αιτωλοακαρνανία μέσα στην εβδομάδα

Η Τομεακή Επιτροπή Αιτωλοακαρνανίας του ΚΚΕ ανακοινώνει σειρά ανοικτών συγκεντρώσεων και συζητήσεων που θα πραγματοποιηθούν μέσα στις επόμενες μέρες σε τρεις διαφορετικές πόλεις του νομού. Στο επίκεντρο των διοργανώσεων βρίσκονται ζητήματα με άμεσο αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία: η επιβίωση αγροτών και κτηνοτρόφων, η ιστορική μνήμη της περιοχής και η υγεία και ασφάλεια στους χώρους εργασίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Ημερομηνία Πόλη / Χώρος Θέμα Ομιλητές Παρασκευή 17 Ιουλίου, 8:30 μ.μ. Λεπενό, αίθουσα «Λεπενιώτη» Επιβίωση αγροτών και κτηνοτρόφων Γ. Καρναβιάς, Ν. Παπαναστάσης, Ν. Φλώρος, Χ. Κομπλίτσης Σάββατο 18 Ιουλίου, 8:00 μ.μ. Αμφιλοχία, κεντρική πλατεία 80 χρόνια από τον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας Π. Σταθελάκης Δευτέρα 20 Ιουλίου, 8:00 μ.μ. Αγρίνιο, πλατεία Συντριβανίου (πάρκο, απέναντι από Αρχαιολογικό Μουσείο) Υγεία και ασφάλεια στην εργασία Δ. Δήμας

Στις εκδηλώσεις θα συμμετάσχουν στελέχη της Περιφερειακής Επιτροπής Δυτικής Ελλάδας και βουλευτής του κόμματος, με ομιλητές που προέρχονται από τον αγροτικό και τον επιστημονικό χώρο (κτηνίατρος, γεωπόνος), όπως αναφέρονται στην ανακοίνωση.

«Απέναντι σε ζωονόσους, λειψυδρία, ΟΠΕΚΕΠΕ και χαμηλές τιμές, δίνουμε προοπτική στα μπλόκα του αγώνα για την επιβίωσή μας, προσπερνώντας τους διαχειριστές της ΚΑΠ και του αφανισμού μας! Ενισχύουμε το ΚΚΕ!»

Η πρώτη συγκέντρωση στη Λεπενό επικεντρώνει προβλήματα που απασχολούν την αγροτική κοινότητα: τις επιπτώσεις από ασθένειες των ζώων, την έλλειψη νερού, τις αδυναμίες στις επιδοτήσεις και τις χαμηλές τιμές παραγωγού, θέματα που έχουν άμεση οικονομική και κοινωνική βαρύτητα για μικρούς παραγωγούς και κτηνοτρόφους του νομού.

Η εκδήλωση της Αμφιλοχίας έχει χαρακτήρα ιστορικής ανάμνησης, σηματοδοτώντας τα 80 χρόνια από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας και αναφερόμενη στη μάχη που δόθηκε στην πόλη την 1η Ιουλίου 1948.

έχει χαρακτήρα ιστορικής ανάμνησης, σηματοδοτώντας τα 80 χρόνια από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας και αναφερόμενη στη μάχη που δόθηκε στην πόλη την 1η Ιουλίου 1948. Η συνάντηση στο Αγρίνιο θα επικεντρωθεί στη διεκδίκηση μέτρων για την ασφάλεια και την υγεία στις εργασιακές δομές, εντάσσοντάς την στη γενικότερη αντιπαράθεση για τη σχέση εργασίας και κέρδους.

Για τους κατοίκους της περιοχής οι τρεις αυτές εκδηλώσεις αποτελούν ευκαιρία άμεσου διαλόγου με εκπροσώπους του κόμματος και του αγροτικού φορέα του νομού. Η παρουσία ομιλητών με εξειδικευμένα επαγγέλματα (κτηνίατρος, γεωπόνος, εργαζόμενος στον ΕΛΓΑ) υπογραμμίζει την πρόθεση εστίασης σε τεχνικά και πρακτικά ζητήματα που αφορούν την παραγωγή και την ασφάλεια στην εργασία.

Η ανακοίνωση σημειώνει επίσης την προσέγγιση των θεμάτων υπό το πρίσμα της πολιτικής δράσης και της κινητοποίησης, χωρίς όμως να διευκρινίζει λεπτομέρειες για τον τρόπο συμμετοχής ή για στοιχειώδη πρακτικά ζητήματα (π.χ. αν υπάρχει ανάγκη δήλωσης συμμετοχής ή πρόσβασης για ηλικιωμένους και ΑμεΑ). Τοπικοί φορείς και ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις στις ανακοινωθείσες ημερομηνίες και ώρες.

Για την τοπική κοινωνία, τα θέματα αυτά έχουν πολλαπλές διαστάσεις: οικονομική (εισοδήματα παραγωγών), κοινωνική (διατήρηση του ανθρώπινου δυναμικού στις αγροτικές περιοχές) και εργασιακή (ασφάλεια και δημόσια υγεία). Η παρουσίαση των ζητημάτων σε ανοιχτές συζητήσεις μπορεί να ενισχύσει τη διαβούλευση, ωστόσο η μετάβαση σε συγκεκριμένα μέτρα απαιτεί συνεργασία με διοικητικούς φορείς και υπηρεσίες, που δεν αναφέρονται στην ανακοίνωση.