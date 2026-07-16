Μεσολόγγι: Παρουσίαση έργων της Περιφέρειας και πολιτικές εξελίξεις με πρωταγωνιστή τον Θ. Μαυρομμάτη

Στο λιμάνι του Μεσολογγίου η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παρουσίασε απολογισμό έργων για την Αιτωλοακαρνανία, ενώ ο Αντιπεριφερειάρχης επιβεβαίωσε την πρόθεσή του να διεκδικήσει θέση στις εθνικές εκλογές με τη ΝΔ.

Στο επίκεντρο το αποτύπωμα των έργων και η πολιτική προοπτική

Μαζική εκδήλωση στο λιμάνι του Μεσολογγίου συγκέντρωσε κατοίκους και αυτοδιοικητικούς, όταν η Περιφερειακή Αρχή της Δυτικής Ελλάδας παρουσίασε τον απολογισμό των παρεμβάσεών της στην Αιτωλοακαρνανία. Κεντρικοί ομιλητές ήταν ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης και ο Αντιπεριφερειάρχης Αιτωλοακαρνανίας Θανάσης Μαυρομμάτης. Η εκδήλωση συνδύασε το τεχνικό απολογιστικό περιεχόμενο με σαφείς πολιτικές αναφορές ενόψει των επόμενων εθνικών εκλογών.

Ο κ. Φαρμάκης επισήμανε πως η Περιφέρεια λειτουργεί ως "φυτώριο πολιτικών στελεχών" και τόνισε την ελευθερία επιλογής των συνεργατών του να ακολουθήσουν διαφορετικές πολιτικές πορείες. Στην τοποθέτησή του ο αντιπεριφερειάρχης κ. Μαυρομμάτης επιβεβαίωσε ότι είχε επαφές «στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο» σχετικά με την υποψηφιότητά του με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας και ξεκαθάρισε πως δεν θα κρατήσει "καμία καρέκλα ως ασφάλεια" αλλά θα παραιτηθεί αν κληθεί να είναι υποψήφιος.

«Δεν πρόκειται να κρατήσω καμία καρέκλα ως ασφάλεια και θα παραιτηθώ άμεσα αν κληθώ να είμαι υποψήφιος», είπε ο Θ. Μαυρομμάτης.

Τι παρουσιάστηκε για την Αιτωλοακαρνανία

Στο απολογιστικό μέρος παρουσιάστηκαν έργα που αφορούν τόσο το οδικό δίκτυο όσο και τις αστικές και παραλιακές παρεμβάσεις. Αναφέρθηκαν συγκεκριμένες παρεμβάσεις στην Ναυπακτία και στο Θέρμο, εκτεταμένες αναπλάσεις στο Αγρίνιο και έργα στα παραλιακά μέτωπα και στις λιμενικές υποδομές σε Αμφιλοχία, Βόνιτσα και Αστακό. Για το Μεσολόγγι ο Περιφερειάρχης στάθηκε ιδιαίτερα στην αποκατάσταση του Κήπου των Ηρώων, στην ανάδειξη των αρχαίων θεάτρων και σε άλλα έργα που σχετίζονται με τον πολιτισμό και τον δημόσιο χώρο.

Οδικό δίκτυο: παρεμβάσεις στη Ναυπακτία και το Θέρμο.

παρεμβάσεις στη Ναυπακτία και το Θέρμο. Αστικές αναπλάσεις: έργα στο Αγρίνιο, με έμφαση σε κεντρικούς άξονες και πάρκα.

έργα στο Αγρίνιο, με έμφαση σε κεντρικούς άξονες και πάρκα. Παραλιακά μέτωπα και λιμένες: Αμφιλοχία, Βόνιτσα, Αστακός.

Αμφιλοχία, Βόνιτσα, Αστακός. Μεσολόγγι: Κήπος των Ηρώων, ανάδειξη αρχαίων θεάτρων.

Τα έργα που παρουσιάστηκαν έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των κατοίκων της περιοχής, κυρίως μέσα από βελτιώσεις στην προσβασιμότητα, την ανάδειξη δημόσιων χώρων και τη στήριξη του τουριστικού προφίλ των παραλιακών περιοχών.

Περιοχή Κύριες παρεμβάσεις Ναυπακτία, Θέρμο Αναβάθμιση οδικού δικτύου Αγρίνιο Αστικές αναπλάσεις (οδός Χαριλάου Τρικούπη, Παπαστράτειο Πάρκο) Παραλιακά μέτωπα Λιμενικές υποδομές σε Αμφιλοχία, Βόνιτσα, Αστακό Μεσολόγγι Αποκατάσταση Κήπου των Ηρώων, ανάδειξη αρχαίων θεάτρων

Τοπικές συνέπειες και προοπτικές

Για τους κατοίκους του Μεσολογγίου η παρουσίαση έδωσε στοιχήματα για βελτίωση του δημόσιου χώρου και του πολιτιστικού αποθέματος της πόλης. Οι ανακοινώσεις για έργα όπως η αποκατάσταση του Κήπου των Ηρώων και οι παρεμβάσεις σε αρχαιολογικούς χώρους έχουν άμεση σχέση με την εικόνα της πόλης και τον τουρισμό, αλλά και με την καθημερινότητα όσων χρησιμοποιούν δημόσιους χώρους και υποδομές.

Παράλληλα, η πολιτική διάσταση της εκδήλωσης ανοίγει ζήτημα για τη σύνθεση δυνάμεων στην τοπική αυτοδιοίκηση και την αντιστοίχιση ρόλων εφόσον τελικά προκύψουν υποψηφιότητες σε εθνικό επίπεδο. Η πρόθεση παραίτησης του αντιπεριφερειάρχη, αν επιβεβαιωθεί, θα δημιουργήσει άμεσα ανάγκη αναπλήρωσης και ανασχεδιασμού αρμοδιοτήτων στην Περιφερειακή Διοίκηση για την Αιτωλοακαρνανία.

Η εξέλιξη θα παρακολουθηθεί στενά από τοπικούς φορείς και πολίτες, δεδομένου ότι οι αποφάσεις για την υλοποίηση των έργων και τη συνέχιση των παρεμβάσεων θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό την τοπική καθημερινότητα τους επόμενους μήνες.