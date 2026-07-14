Αγρίνιο: Θλίψη για τον αιφνίδιο θάνατο του διευθυντή του Κ.Υ. Χαλκιόπουλου

Ο 62χρονος διευθυντής του Κέντρου Υγείας Χαλκιόπουλου βρέθηκε νεκρός στο κοινοτικό δωμάτιο όπου διαμένουν υγειονομικοί κατά τη διάρκεια εφημεριών. Η τοπική κοινωνία και ο ιατρικός κόσμος του τόπου έχουν βυθιστεί στο πένθος.

Αιφνίδιος θάνατος και αντίκτυπος στην τοπική υγεία

Σοκ έχει προκαλέσει στο Αγρίνιο και στην περιοχή του Βάλτου ο θάνατος του ιατρού Κώστα Μώκου, διευθυντή του Κέντρου Υγείας Χαλκιόπουλου. Ο 62χρονος εντοπίστηκε νωρίς το πρωί νεκρός σε δωμάτιο του κοινοτικού γραφείου Χαλκιόπουλου, χώρου όπου διαμένουν υγειονομικοί κατά τη διάρκεια των εφημεριών. Τον αναζήτησαν εργαζόμενοι όταν δεν εμφανίστηκε στη βάρδια του στο Κέντρο Υγείας.

Ο Κώστας Μώκος, οδοντίατρος στο επάγγελμα, υπηρέτησε επιστημονικά και ως θεσμικό στέλεχος: είχε διατελέσει πρόεδρος των Νοσοκομειακών Ιατρών Αιτωλοακαρνανίας και ήταν μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου της 6ης ΥΠΕ. Η ενεργή του παρουσία στην τοπική ιατρική κοινότητα και η αναγνωρισιμότητά του τον καθιστούσαν γνωστό και αγαπητό στους κατοίκους.

Ηλικία: 62 ετών

62 ετών Θέση: Διευθυντής Κ.Υ. Χαλκιόπουλου Βάλτου

Διευθυντής Κ.Υ. Χαλκιόπουλου Βάλτου Ρόλοι: Οδοντίατρος, πρώην πρόεδρος Νοσοκομειακών Ιατρών Αιτωλοακαρνανίας, μέλος Επιστημονικού Συμβουλίου 6ης ΥΠΕ

Το τραγικό γεγονός έχει βυθίσει στο πένθος τόσο την τοπική κοινωνία του Αγρινίου και του Βάλτου όσο και τον ιατρικό και υγειονομικό κόσμο της περιοχής. Η είδηση αναφέρεται από τοπικά μέσα με σχετικές αναφορές και συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους συναδέλφους του άτυχου γιατρού.

Στοιχείο Πληροφορία Όνομα Κώστας Μώκος Ηλικία 62 Θέση Διευθυντής Κ.Υ. Χαλκιόπουλου Βάλτου

Η άμεση απουσία του από τη λειτουργία του Κέντρου Υγείας δημιουργεί πρακτικά ζητήματα στη στελέχωση και στην ομαλή διεξαγωγή των εφημεριών, ειδικά σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές όπως ο Βάλτος. Οι τοπικές υγειονομικές υπηρεσίες και οι διοικήσεις θα κληθούν να διαχειριστούν προσωρινές αναδιατάξεις για να καλυφθούν οι ανάγκες των πολιτών.

Η είδηση, όπως μεταδόθηκε από τοπικά μέσα (πηγή: agrinionews.gr, 14 Ιουλίου 2026), καταγράφει την οδύνη της κοινωνίας και των συναδέλφων. Οι λεπτομέρειες για τα αίτια του θανάτου δεν έχουν γίνει προς το παρόν δημόσιες. Η τοπική κοινότητα αναμένει ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές για τα επόμενα βήματα και ενδεχόμενες αλλαγές στη λειτουργία του Κέντρου Υγείας.

Η απώλεια του κ. Μώκου είναι σημαντική για το τοπικό δίκτυο παροχής υπηρεσιών υγείας, καθώς και για την επαγγελματική κοινότητα όπου υπηρέτησε σε θεσμικές θέσεις. Η τοπική κοινωνία του Αγρινίου και της ευρύτερης περιοχής εκφράζει τη βαθιά της λύπη για τον αιφνίδιο χαμό του.