Αμφιλοχία: Αναβαθμίζονται οι παραλίες με εξοπλισμό για ανεξάρτητη πρόσβαση ΑμεΑ

Ο Δήμος Αμφιλοχίας προσαρμόζει το επενδυτικό σχέδιο του προγράμματος «Προσβάσιμες Παραλίες», με στόχο την εγκατάσταση Seatrac, διαδρόμων και υποδομών σε τέσσερις ακτές του δήμου και συνολικό προϋπολογισμό <strong>259.944,74 ευρώ</strong>.

Έργο και χρηματοδότηση

Ο Δήμος Αμφιλοχίας προχωρά σε τροποποίηση του επενδυτικού σχεδίου για τη βελτίωση της πρόσβασης στις τοπικές παραλίες, στο πλαίσιο του προγράμματος «Προσβάσιμες Παραλίες» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μετά από σχετική απόφαση του Υπουργείου Τουρισμού. Μετά την αναπροσαρμογή, ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 259.944,74 ευρώ.

Προβλεπόμενες παρεμβάσεις στις ακτές

Το έργο αφορά τέσσερις παραλίες του δήμου: Μενίδι, Μπούκα, Αμφιλοχία και Σπάρτο - Κουλούρι. Στο πλαίσιο της τροποποίησης έχουν επαναπροσδιοριστεί τα επιμέρους φυσικά αντικείμενα και οι επιλέξιμες δαπάνες, ώστε να καλυφθούν εξοπλισμός και υποδομές που εξασφαλίζουν ασφαλή και ισότιμη πρόσβαση στη θάλασσα.

Εγκατάσταση συστήματος αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα (Seatrac) σε κάθε παραλία.

Διαδρόμοι πρόσβασης και ξύλινα σκιάστρα.

Αποδυτήρια και χημικές τουαλέτες προσαρμοσμένες για ΑμεΑ.

Ντους, πακέτο τηλεμετρίας και ειδική σήμανση.

Ακουστικά καθοδήγησης για άτομα με προβλήματα όρασης και φάρος τυφλών.

Γωνίες ανακύκλωσης.

Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία παραλιών με ισότιμη και ασφαλή πρόσβαση για όλους τους επισκέπτες.

Χρηματοδοτική κατανομή

Η χρηματοδότηση προέρχεται κυρίως από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και συμπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Πηγή Ποσό (€) Ταμείο Ανάκαμψης 220.419,95 Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 39.524,79 Σύνολο 259.944,74

Τοπικές επιπτώσεις και οφέλη

Για την τοπική κοινωνία, η ανακατανομή του έργου σημαίνει βελτίωση της προσβασιμότητας και ενίσχυση του προσβάσιμου τουρισμού — έναν τομέα που μπορεί να επιμηκύνει την τουριστική σεζόν και να αυξήσει την επισκεψιμότητα με ομάδες επισκεπτών που έως σήμερα αντιμετώπιζαν δυσκολίες στις παραλίες της περιοχής. Επιπλέον, οι νέες υποδομές συμβάλλουν στη βελτίωση της εικόνας των ακτών και στη συμμόρφωση με πρότυπα ασφάλειας και προσβασιμότητας.

Η τοποθέτηση εξοπλισμού όπως τα συστήματα Seatrac και τα ακουστικά βοηθήματος ορατότητας αναβαθμίζει την εμπειρία όλων των επισκεπτών, όχι μόνο των ατόμων με αναπηρία. Παράλληλα, οι παρεμβάσεις στις τουαλέτες, τα αποδυτήρια και στη σήμανση αναμένεται να διευκολύνουν τη λειτουργία των παραλιών και των επιχειρήσεων που εξυπηρετούν τους λουόμενους.

Επόμενα βήματα

Η ένταξη του έργου στη Δράση 16931 «Τουριστική Ανάπτυξη» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αποτελεί τη νομική βάση για την υλοποίηση των εργασιών. Η δημοτική αρχή θα πρέπει πλέον να προχωρήσει σε διαγωνιστικές διαδικασίες και σε εγκατάσταση του εξοπλισμού στις τέσσερις παραλίες, σύμφωνα με το αναθεωρημένο παράρτημα των επιλέξιμων δαπανών. Η πρόοδος των εργασιών και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης θα καθορίσουν το πότε οι παρεμβάσεις θα γίνουν ορατές στους κατοίκους και τους επισκέπτες.

Η αναβάθμιση των παραλιών είναι βήμα προς την κατεύθυνση της συμπερίληψης και της προσβασιμότητας, με άμεσο αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής των κατοίκων και στην εικόνα του δήμου ως προορισμού φιλικού προς όλους.