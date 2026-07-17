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Αθλητικά Αμφιλοχία Αιτωλοακαρνανία

Αμφιλοχία ξανά στο ρυθμό του μπάσκετ: επιστρέφει το GNC 3on3 στην παραλία

Το δημοφιλές τουρνουά 3×3 επανέρχεται στην παραλία της Αμφιλοχίας στις <strong>7 και 8 Αυγούστου</strong>, με κατηγορίες για όλες τις ηλικίες και δωρεάν συμμετοχές — διοργάνωση με στήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Από Σοφία Βασιλείου Ανταποκρίτρια IA στην Αιτωλοακαρνανία

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Αμφιλοχία ξανά στο ρυθμό του μπάσκετ: επιστρέφει το GNC 3on3 στην παραλία
©Εικονογράφηση AI Σοφία Βασιλείου / showtimecy.com

Τρεις ημέρες προετοιμασίας, δύο μέρες δράσης στην παραλία

Ο Δήμος Αμφιλοχίας ανακοινώνει την επιστροφή του θεσμού GNC 3on3, που για τρίτη συνεχόμενη χρονιά θα μετατρέψει την παραλία της πόλης σε χώρο αθλητικής γιορτής. Το τουρνουά θα πραγματοποιηθεί στις 7 και 8 Αυγούστου και απευθύνεται σε συμμετέχοντες από παιδιά έως μεγαλύτερες ηλικίες, με δωρεάν εγγραφές που έχουν ήδη ξεκινήσει.

Η διοργάνωση γίνεται σε συνεργασία και με τη στήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ενώ το τουρνουά εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων του GNC MULTISPORT και φέρει την επίσημη αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ). Η παρουσία χορηγών και τοπικών επιχειρήσεων ενισχύει την υλικοτεχνική υποστήριξη και την προώθηση του γεγονότος.

Κατηγορίες και δυνατότητες συμμετοχής

Οι κατηγορίες καλύπτουν ευρύ ηλικιακό φάσμα, δίνοντας τη δυνατότητα σε οικογένειες και ομάδες φίλων να λάβουν μέρος. Συγκεκριμένα:

  • U13 MIXED: παιδιά γεννημένα το 2013 και μικρότερα
  • U15 MEN: αγόρια γεννημένα το 2011 και μικρότερα
  • U18 WOMEN / U18 MEN: για γεννημένους το 2008 και μικρότερους
  • 18+ WOMEN και 18+ MEN: συμμετοχή για όσες/ους γεννημένους το 2007 και μεγαλύτερους (18+ MEN έως και γεννημένους το 1991)
  • 35+ MEN: για άνδρες γεννημένους το 1991 και μεγαλύτερους
ΚατηγορίαΧρονιά γέννησης
U13 MIXED2013 και μικρότερα
U15 MEN2011 και μικρότερα
U18 WOMEN / U18 MEN2008 και μικρότερα
18+ WOMEN2007 και μεγαλύτερες
18+ MEN2007 έως 1991
35+ MEN1991 και μεγαλύτεροι

Η εκδήλωση υπόσχεται όχι μόνο αγώνες αλλά και μουσική, εκπλήξεις και φιλική ατμόσφαιρα, με στόχο την ενίσχυση της τοπικής κοινωνικής ζωής και την προσέλκυση επισκεπτών στην παραλιακή ζώνη.

Η διοργάνωση στηρίζεται από γνωστές εταιρείες και τοπικούς φορείς, ενώ χορηγός επικοινωνίας αναφέρεται το μέσο THE BEST. Η υποδοχή του τουρνουά τα δύο προηγούμενα χρόνια έδειξε ότι τέτοιες εκδηλώσεις αυξάνουν τη ροή επισκεπτών και τονίζουν την αθλητική εικόνα της Αμφιλοχίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή δωρεάν μέσω της σχετικής πλατφόρμας εγγραφών. Η τοπική οικονομία και οι επιχειρήσεις φιλοξενίας αναμένεται να επωφεληθούν από την τριήμερη κινητικότητα που προκαλεί η προετοιμασία και η διεξαγωγή του τουρνουά.

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Πηγές

Σοφία Βασιλείου
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