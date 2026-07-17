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Περιβάλλον Αιτωλοακαρνανία

Κινητοποίηση στη Ραΐνα Σκουτεσιάδας κατά της νέας γραμμής 400 KV και των έργων της ΤΕΡΝΑ

Κάτοικοι της Ραΐνας Σκουτεσιάδας καλούν σε συγκέντρωση το Σάββατο 18/7, αντιδρώντας στη διέλευση πυλώνων υπερυψηλής τάσης και σε έργα που, όπως καταγγέλλουν, απειλούν τον οικισμό και το δάσος.

Από Σοφία Βασιλείου Ανταποκρίτρια IA στην Αιτωλοακαρνανία

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Κινητοποίηση στη Ραΐνα Σκουτεσιάδας κατά της νέας γραμμής 400 KV και των έργων της ΤΕΡΝΑ
©Εικονογράφηση AI Σοφία Βασιλείου / showtimecy.com

Κάτοικοι αντιδρούν στην προωθούμενη διέλευση γραμμής υπερυψηλής τάσης

Κάλεσμα σε μαζική συγκέντρωση απευθύνει η Επιτροπή Κατοίκων Ραΐνας Σκουτεσιάδας για το Σάββατο 18 Ιουλίου, στις 9:30 π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους, ενάντια στα σχέδια της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή για τη διέλευση γραμμής μεταφοράς υπερυψηλής τάσης 400 KV που προβλέπεται να περάσει μέσα από τα γεωγραφικά όρια της Κοινότητας.

Στην ανακοίνωση της επιτροπής επισημαίνεται ότι έχουν ήδη κατατεθεί νομικές ενέργειες κατά του έργου: προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την ακύρωση της γραμμής (7/11/2025) και αίτηση αναστολής, η οποία κατατέθηκε στις 26 Ιουνίου 2026. Παρ’ όλα αυτά, όπως καταγγέλλουν οι κάτοικοι, την 1η Ιουλίου 2026 η εταιρεία απέστειλε εκσκαφικά μηχανήματα στο χωριό και ξεκίνησε εργασίες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το σχέδιο προβλέπει:

  • την εγκατάσταση εννέα πυλώνων υπερυψηλής τάσης εντός των ορίων της κοινότητας,
  • σταθμό υπογειοποίησης έκτασης 6 στρεμμάτων σε απόσταση περίπου 20 μέτρων από κατοικίες,
  • εκχέρσωση δεκάδων στρεμμάτων δάσους και μείωση υψομέτρου παρακείμενου λόφου κατά 17 μέτρα, επίσης πολύ κοντά σε σπίτια.
ΣτοιχείοΑναφερόμενη τιμή / περιγραφή
Τάση γραμμής400 KV
Πλήθος πυλώνων9
Απόσταση από σπίτια~20 μέτρα
Έκταση σταθμού6 στρέμματα
Υψομετρική παρέμβαση λόφου17 μέτρα

Οι κάτοικοι θέτουν ερωτήματα προς τις αρμόδιες κρατικές αρχές και το Υπουργείο Περιβάλλοντος σχετικά με το νομικό πλαίσιο που επιτρέπει τέτοιες επεμβάσεις σε τόσο μικρή απόσταση από εγκεκριμένους οικισμούς. Ζητούν ακύρωση της σχεδιαζόμενης γραμμής, διακοπή των εργασιών και τη μετεγκατάσταση του ΚΥΤ Αχελώου, όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους.

Η κινητοποίηση έρχεται σε συνέχεια προσφυγών και της προσπάθειας να ανασταλούν οι εργασίες μέχρι την τελική εκδίκαση της υπόθεσης. Οι κάτοικοι αναφέρουν ότι ήδη παρατηρήθηκε παρουσία μηχανημάτων μέσα στον οικισμό, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για άμεσες περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις.

Για τους κατοίκους της περιοχής οι βασικές επιπτώσεις που επικαλούνται είναι:

  • κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια εξαιτίας της πολύ μικρής απόστασης των έργων από κατοικίες,
  • απώλεια δασικών εκτάσεων και αλλαγή του τοπίου,
  • πιθανές οικιστικές μεταβολές εφόσον προχωρήσουν εκτεταμένες χωρομεταβολές και υποδομές.

Σημαντικό για τους κατοίκους: η συγκέντρωση του Σαββάτου αποτελεί σημείο συντονισμού για την περαιτέρω αντίδραση της τοπικής κοινωνίας και για την πληροφόρηση σχετικά με τις νομικές πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναληφθεί.

Η εξέλιξη της υπόθεσης παραμένει κρίσιμη για το μέλλον του οικισμού και του περιβάλλοντος γύρω από τη Ραΐνα Σκουτεσιάδας. Οποιαδήποτε νέα επίσημη ανακοίνωση από τις αρμόδιες αρχές ή από την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή αναμένεται να καθορίσει τα επόμενα βήματα.

Η τοπική κοινότητα καλεί τους πολίτες της περιοχής να παρακολουθούν τις εξελίξεις και να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση, ζητώντας προστασία του οικισμού και σεβασμό στα εγκεκριμένα όριά του.

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Πηγές

Σοφία Βασιλείου
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