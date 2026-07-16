Αγρίνιο: Προθεσμία για απολογία τέσσερις κατηγορούμενοι για απάτες σε βάρος ηλικιωμένων

Τέσσερις κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα στο Δικαστικό Μέγαρο Αγρινίου και ζήτησαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί πολυσέλιδη δικογραφία για σωρεία απατών και κλοπών με θύματα κυρίως ηλικιωμένα άτομα.

Στάδιο ανάκρισης στο Αγρίνιο για κύκλωμα εκφοβισμού ηλικιωμένων

Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου θα απολογηθούν ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών στο Δικαστικό Μέγαρο Αγρινίου οι τέσσερις κατηγορούμενοι που φέρονται να εμπλέκονται σε εκτεταμένες απάτες και κλοπές με θύματα ηλικιωμένα άτομα. Οι τέσσερις οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα την Τετάρτη 15 Ιουλίου και ζήτησαν, λαμβάνοντας, την προθεσμία για την απολογία τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα από τις αστυνομικές Αρχές, έχει σχηματιστεί πολυσέλιδη δικογραφία και στους κατηγορουμένους αποδίδονται δύο κακουργήματα και ένα πλημμέλημα. Η αξία της συνολικής λείας εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 410.000 ευρώ.

Τρόπος δράσης και περιοχές παρέμβασης

Οι αρχές περιγράφουν μια μεθοδολογία στην οποία οι δράστες προσποιούνταν υπαλλήλους παρόχου ενέργειας και προκαλούσαν τεχνητό φόβο στα θύματα για υποτιθέμενη διαρροή ρεύματος. Σύμφωνα με την αστυνομία, χρησιμοποιούσαν τηλεφωνικές συνδέσεις που είχαν εκδοθεί με στοιχεία ανύπαρκτων προσώπων («ghost persons») και ισχυρίζονταν τον κίνδυνο έκρηξης ώστε να αποσπούν χρήματα και τιμαλφή από ηλικιωμένους.

«κίνδυνο έκρηξης λόγω διαρροής ρεύματος»

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι φέρονται να ενεργούσαν στο πλαίσιο τριών οργανώσεων.

Συνελήφθησαν την Τρίτη 14/7 σε περιοχές της Αττικής.

Έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 18 επιπλέον πρόσωπα που φαίνεται να συνδέονται με τις υποθέσεις.

Στην επιχείρηση σύλληψης συμμετείχαν στελέχη των Ομάδων Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) από Αγρίνιο, Αττική και Δυτική Αττική, υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαρνανίας, καθώς και υπηρεσίες δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Δυτικής Αττικής και Ζεφυρίου. Η συνεργασία των υπηρεσιών υπογραμμίζει την εμβέλεια της υπόθεσης πέρα από τα όρια της Αιτωλοακαρνανίας.

Στοιχείο Πληροφορία Ημερομηνία συλλήψεων 14/7 (Τρίτη) Παράσταση κατάσχεσης/λεία Πάνω από 410.000 € Αριθμός βασικών κατηγορουμένων 4 Πρόσθετα ταυτοποιηθέντα άτομα 18

Για τους κατοίκους του Αγρινίου και της ευρύτερης Αιτωλοακαρνανίας, η υπόθεση αναδεικνύει την ανάγκη επαγρύπνησης, ιδιαίτερα για ομάδες υψηλού ρίσκου όπως τα ηλικιωμένα άτομα. Η αστυνομία έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα σε μεγαλύτερο εύρος για την ταυτοποίηση και πιθανή σύλληψη άλλων εμπλεκομένων.

Οι αρχές καλούν τους πολίτες να ενημερώνονται μέσω των επίσημων καναλιών και να αποφεύγουν τη χορήγηση χρημάτων ή κοσμημάτων σε άτομα που επικαλούνται επείγοντα τεχνικά προβλήματα χωρίς ταυτόχρονη επιβεβαίωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.