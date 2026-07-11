Αγρίνιο: Ξεκίνησε το 1ο ρεμπέτικο φεστιβάλ και συγκέντρωσε μεγάλο κοινό

Με πλήθος κόσμου και πρόγραμμα αφιερωμένο στο ρεμπέτικο και το παλιό λαϊκό τραγούδι άνοιξε τις πύλες του στα Παπαστράτεια Εκπαιδευτήρια το <strong>1ο Ρεμπέτικο Φεστιβάλ Αγρινίου</strong>, μια πρωτοβουλία που φιλοδοξεί να καθιερωθεί στην τοπική πολιτιστική ατζέντα.

Πολιτιστική εκκίνηση στο κέντρο της πόλης

Με ζωντανές ερμηνείες και κλίμα νοσταλγίας πραγματοποιήθηκε η πρώτη βραδιά του 1ου Ρεμπέτικου Φεστιβάλ Αγρινίου στα Παπαστράτεια Εκπαιδευτήρια. Η εκδήλωση, που διοργανώθηκε από τον Σύλλογο Φίλων Ρεμπέτικου Αγρινίου «Το Ταξίμι», προσέλκυσε πλήθος κατοίκων και επισκεπτών οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα για μια βραδιά αφιερωμένη στο ρεμπέτικο και το παλιό λαϊκό τραγούδι.

Στη σκηνή παρουσιάστηκαν μουσικά σχήματα και ερμηνευτές από το Αγρίνιο και άλλες περιοχές της χώρας, που ερμήνευσαν αγαπημένα τραγούδια του ρεμπέτικου ρεπερτορίου, δημιουργώντας μια ζεστή ατμόσφαιρα και έντονες συγκινήσεις στο κοινό. Η επιλογή του χώρου των Παπαστρατείων επέτρεψε την προσέλευση οικογενειών και διαφορετικών ηλικιακών ομάδων, κάτι που καταδεικνύει το ενδιαφέρον για πολιτιστικές δράσεις με τοπικό προσανατολισμό.

Στόχοι και επόμενα βήματα

Οι διοργανωτές δηλώνουν ότι το φεστιβάλ έχει στόχο να εδραιωθεί ως θεσμός στην πόλη, αναδεικνύοντας τη διαχρονική αξία του ρεμπέτικου μέσω μιας σειράς εκδηλώσεων: συναυλίες, μουσικές παρουσιάσεις, αφιερώματα, παρουσίαση βιβλίου και εκθέσεις μουσικών οργάνων και δίσκων γραμμοφώνου. Η ποικιλία των δράσεων στοχεύει τόσο στην ψυχαγωγία όσο και στην ενημέρωση των νεότερων γενεών για την ιστορική διάσταση του είδους.

Διοργανωτής: Σύλλογος Φίλων Ρεμπέτικου Αγρινίου «Το Ταξίμι»

Σύλλογος Φίλων Ρεμπέτικου Αγρινίου «Το Ταξίμι» Χώρος: Παπαστράτεια Εκπαιδευτήρια

Παπαστράτεια Εκπαιδευτήρια Εκδηλώσεις: Συναυλίες, αφιερώματα, παρουσίαση βιβλίου, εκθέσεις μουσικών οργάνων και δίσκων

Συναυλίες, αφιερώματα, παρουσίαση βιβλίου, εκθέσεις μουσικών οργάνων και δίσκων Συνέχεια: Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται Σάββατο 11 Ιουλίου

Για την τοπική κοινότητα, η πρωτοβουλία σηματοδοτεί ενίσχυση του πολιτιστικού προγράμματος της πόλης κατά τη θερινή περίοδο και προσφέρει ευκαιρίες συμμετοχής σε καλλιτέχνες και ερασιτέχνες μουσικούς. Επιπλέον, η παρουσία εκθέσεων με όργανα και δίσκους μπορεί να λειτουργήσει ως πόλος έλξης για συλλέκτες και ενδιαφερόμενους σε εκπαιδευτικά προγράμματα.

Ημέρα Κύρια χαρακτηριστικά 1η βραδιά Συναυλίες με ρεμπέτικα και παλιά λαϊκά 2η ημέρα (11/7) Επιπλέον μουσικές συμμετοχές και δράσεις

Η ανταπόκριση του κοινού στην έναρξη του φεστιβάλ δείχνει ότι υπάρχει ζήτηση για θεσμούς που συνδυάζουν μουσική παράδοση και τοπική ζωή. Η επόμενη ημέρα των εκδηλώσεων αναμένεται να δείξει κατά πόσο η πρωτοβουλία μπορεί να σταθεροποιηθεί στο πολιτιστικό ημερολόγιο του Αγρινίου και να προσελκύσει ακόμη μεγαλύτερο και διαφοροποιημένο κοινό.